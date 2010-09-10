Не могу забыть парня. Что делать?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Не могу забыть парня. Что делать?
Конечно , лучше найди себе нового парня. У меня одна знакомая , когда ее бросил муж , скажем долго не горевала через интернет нашла. И все стало нормально.
Re: Не могу забыть парня. Что делать?
Всем привет. Я думаю , что из за этого не стоит сильно расстраиваться. Кстати у меня одна знакомая через сайт знакомств для секса : https://loovexi.ru/ нашла партнера для секса и очень довольна.
Re: Не могу забыть парня. Что делать?
Просто представь его в постели с проституткой и всё пройдёт http://prostitutki-vladivostoka.party
Вернуться в «Любовь, романтика»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей