Сообщение DS » 09 июл 2014, 21:32

А у нас где-то есть устройство для прокалывания дырочки в яйце перед варкой, машинка для измельчения чеснока (такой контейнерчик, в него засовывать чеснок и катают колесиком по столу, а на оси колесика ножи, они чеснок измельчают). И вот такие ножницы для зелени.