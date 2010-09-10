Мастера-самоделкины
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Re: Мастера-самоделкины
А у нас где-то есть устройство для прокалывания дырочки в яйце перед варкой, машинка для измельчения чеснока (такой контейнерчик, в него засовывать чеснок и катают колесиком по столу, а на оси колесика ножи, они чеснок измельчают). И вот такие ножницы для зелени.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1535
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Мастера-самоделкины
ты продвинутый чел.
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: Мастера-самоделкины
Спасибо. Не резать же кинзу, как дураку, одинарными ножницами?!
Re: Мастера-самоделкины
Снегоход ннннада ???? Cмазан , протянут , к сезону готов ... надеюсь в этом году снега будет достаточно и покатаюсь от души - зимой у нас красиво ,да и летом тоже....
Re: Мастера-самоделкины
Ни фига себе! Я бы лет пять строил и так бы и бросил.
Re: Мастера-самоделкины
DS, прикольные ножницы, правда я ножом зелень режу, про ножницы даже не задумывалась
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1535
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Мастера-самоделкины
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: Мастера-самоделкины
А ведь автор этого ЖЖ инвалид-колясочник насколько я поняла?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1535
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Мастера-самоделкины
Очень может быть.Я почти никогда не интересуюсь авторами жж
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3201
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Мастера-самоделкины
а мы по зиме, от скуки машинку се переделали-засамоделили
http://www.youtube.com/watch?v=cvVXXdbj1PY
http://www.youtube.com/watch?v=cvVXXdbj1PY
Re: Мастера-самоделкины
Вот если б она сама нагружала...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3201
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Мастера-самоделкины
UNCLE1911 писал(а):Вот если б она сама нагружала...
а этим, если будет время и настроение мы думали заняться этой зимой
Re: Мастера-самоделкины
Анахорет писал(а):Очень может быть.Я почти никогда не интересуюсь авторами жж
Сразу после поста, находится аннотация следующего сообщения этого автора. В нем все и написано.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Мастера-самоделкины
А мне по душе вот такие интересные идеи для кухни. Очень помогают оптимизировать пространство, особенно это актуально для малогабаритных кухонь. Мечтаю о таких шкафах у себя на кухне, так всё удобно. Разного рода, вида и размера банки, коробки и пакеты удобно раскладывать по полочкам. Узкие шкафы с таким оборудованием дают хороший доступ к любому предмету. Эх, пока такое только снится.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Мастера-самоделкины
Узкие шкафы - да, а такие выдвижные полки в углу - бред, там море пустого пространства в столе остается.
Re: Мастера-самоделкины
как бы такое креселко подвесное сделать? а то в статье есть (тут) а как сделать - нету
оно ж простое как карандаш:)
Re: Мастера-самоделкины
Kasya13 писал(а):А мне по душе вот такие интересные идеи для кухни. Очень помогают оптимизировать пространство, особенно это актуально для малогабаритных кухонь. Мечтаю о таких шкафах у себя на кухне, так всё удобно. Разного рода, вида и размера банки, коробки и пакеты удобно раскладывать по полочкам. Узкие шкафы с таким оборудованием дают хороший доступ к любому предмету. Эх, пока такое только снится.
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А мне больше нравится все что сделано своими руками из совершенно казалось бы не подходящего для этого материала. Например поделки из пластиковых бутылок. Что только не придумают И деревья из них исскуственные делают и различных животных для украшения. Так же заборчик можно сделать или даже целую беседку
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