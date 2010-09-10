Мастера-самоделкины

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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение DS » 09 июл 2014, 21:32

А у нас где-то есть устройство для прокалывания дырочки в яйце перед варкой, машинка для измельчения чеснока (такой контейнерчик, в него засовывать чеснок и катают колесиком по столу, а на оси колесика ножи, они чеснок измельчают). И вот такие ножницы для зелени.
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Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1535
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение Анахорет » 09 июл 2014, 21:46

ты продвинутый чел.
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение DS » 09 июл 2014, 22:28

Спасибо. Не резать же кинзу, как дураку, одинарными ножницами?!
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Badiman
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 июн 2013, 21:59

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение Badiman » 28 авг 2014, 10:33

Снегоход ннннада ???? Cмазан , протянут , к сезону готов ... надеюсь в этом году снега будет достаточно и покатаюсь от души - зимой у нас красиво ,да и летом тоже....
SDC11358.JPG
сварка-болгарка и немного свободного времени ...
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение DS » 28 авг 2014, 12:47

Ни фига себе! Я бы лет пять строил и так бы и бросил.
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Fes
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 21:17

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение Fes » 02 сен 2014, 17:07

DS, прикольные ножницы, правда я ножом зелень режу, про ножницы даже не задумывалась
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Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1535
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение Анахорет » 08 сен 2014, 19:20

http://dymontiger.livejournal.com/2564595.html
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение ZZ » 08 сен 2014, 21:10

А ведь автор этого ЖЖ инвалид-колясочник насколько я поняла?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1535
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение Анахорет » 10 сен 2014, 09:30

Очень может быть.Я почти никогда не интересуюсь авторами жж
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3201
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Мастера-самоделкины

Сообщение глен » 10 сен 2014, 09:52

а мы по зиме, от скуки машинку се переделали-засамоделили :D
http://www.youtube.com/watch?v=cvVXXdbj1PY
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11317
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение UNCLE1911 » 10 сен 2014, 10:58

Вот если б она сама нагружала...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3201
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Мастера-самоделкины

Сообщение глен » 10 сен 2014, 11:08

UNCLE1911 писал(а):Вот если б она сама нагружала...

а этим, если будет время и настроение мы думали заняться этой зимой :D
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение ZZ » 10 сен 2014, 11:21

Анахорет писал(а):Очень может быть.Я почти никогда не интересуюсь авторами жж

Сразу после поста, находится аннотация следующего сообщения этого автора. В нем все и написано.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Kasya13
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 16:26

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение Kasya13 » 06 окт 2015, 16:36

А мне по душе вот такие интересные идеи для кухни. Очень помогают оптимизировать пространство, особенно это актуально для малогабаритных кухонь. Мечтаю о таких шкафах у себя на кухне, так всё удобно. :) Разного рода, вида и размера банки, коробки и пакеты удобно раскладывать по полочкам. Узкие шкафы с таким оборудованием дают хороший доступ к любому предмету. :D Эх, пока такое только снится.
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1969
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение pri » 09 окт 2015, 15:53

Узкие шкафы - да, а такие выдвижные полки в углу - бред, там море пустого пространства в столе остается.
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Marmels
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 12:47

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение Marmels » 19 окт 2015, 19:55

Изображение
как бы такое креселко подвесное сделать? а то в статье есть (тут) а как сделать - нету
оно ж простое как карандаш:)
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kattrin79
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 июл 2019, 17:30

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение kattrin79 » 15 июл 2019, 17:49

Kasya13 писал(а):А мне по душе вот такие интересные идеи для кухни. Очень помогают оптимизировать пространство, особенно это актуально для малогабаритных кухонь. Мечтаю о таких шкафах у себя на кухне, так всё удобно. :) Разного рода, вида и размера банки, коробки и пакеты удобно раскладывать по полочкам. Узкие шкафы с таким оборудованием дают хороший доступ к любому предмету. :D Эх, пока такое только снится.
69.jpg26-684x1024.jpg

А мне больше нравится все что сделано своими руками из совершенно казалось бы не подходящего для этого материала. Например поделки из пластиковых бутылок. Что только не придумают :D И деревья из них исскуственные делают и различных животных для украшения. Так же заборчик можно сделать или даже целую беседку :shock:
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Мастера-самоделкины

Сообщение sasha@vera » 57 минут назад

Ой, я тоже люблю творить - рукоделие - моя страсть...
И вот на этой теме, точнее проблеме, так как считаю, что в последнее время в нашем городе туго с предметами для хобби, хотела бы узнать...
Рязанцы, подскажите, компания "Хобби Экспресс", их сайт https://hobby-express.ru/ вам знакомы? Пробовали оттуда заказывать товары - как цены, как с доставкой?
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