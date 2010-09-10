Психология вождения: почему мы так ездим?
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Re: Психология вождения: почему мы так ездим?
Дед Анатольич писал(а):Ездил утром проведать квартирантов. Запарковался на улице, во двор заезжать не стал. Выхожу - картина Репина. Машины на улице запаркованы параллельно бордюру. Все, кроме "Икс-Трейла", который встал передо мной "елочкой", заблокировав мне своим задом выезд. Выехать-то я выехал, но возник вопрос:
Нафига так парковать машину на полупустой улице?
Я только на минуточку...
У нас во дворе другая фишка: представим прямоугольник двора, где припаркованы машины. Заезжает в середину двора какой- то черт и уходит в квартиру , перекрыв как минимум 5-6 машин. Я тоже так иногда заезжаю, но исключительно под разгрузку, товар складываю у подъезда и выезжаю задним ходом, т.е. в любой момент могу убрать машину. В соседнем дворе машины стоят по две в ширину и по четыре- пять в ряд. Как они по утрам выезжают, ума не преложу, говорт до драк доходит.Можно поставить машину без проблем, но для этого надо пройти сотню метров, а хочется прямо на площадку этажа.
Re: Психология вождения: почему мы так ездим?
На фоне недавних громких происшествий с автомобилями "Скорой помощи"...
с трагическим финалом
и как бы не очень https://medrussia.org/637-skoruyu-pomoshh/
У нас, в отличие от других, город культурный дворовый мордобой не приветствуется
Сегодня во дворе дома на Вокзальной, около 18.00, автомобиль Мицубиши Ланцер в течении получаса блокировал выезд задним ходом "Скорой", приезжавшей на вызов... Больного в машине, правда, не было...
Собравшийся во дворе народ возмущался, "скорая" включала спецсигналы... бесполезно, никакого результата. Вызвали экипаж ИДПС, сообщили номер машины...
Аккурат к приезду экипажа появился из подъезда человек в свитерочке, и сообщил, что машину припарковала жена и он сейчас отъедет. Попросил не мешать и не шуметь,.. Собравшиеся от такого спокойствия офигели... давай приставать к гайцам... чо, мол, вот прям, так и отпустите, даже не оштрафуете??? Стражи дорог невозмутимо пожали плечами... типа, ну не он же машину ставил, а жена... значит, и повода нет, можно расходиться по домам. И документы даже не стали проверять. Похоже, что муж жены... оказался уже проверенным товарисчем
с трагическим финалом
и как бы не очень https://medrussia.org/637-skoruyu-pomoshh/
У нас, в отличие от других, город культурный дворовый мордобой не приветствуется
Сегодня во дворе дома на Вокзальной, около 18.00, автомобиль Мицубиши Ланцер в течении получаса блокировал выезд задним ходом "Скорой", приезжавшей на вызов... Больного в машине, правда, не было...
Собравшийся во дворе народ возмущался, "скорая" включала спецсигналы... бесполезно, никакого результата. Вызвали экипаж ИДПС, сообщили номер машины...
Аккурат к приезду экипажа появился из подъезда человек в свитерочке, и сообщил, что машину припарковала жена и он сейчас отъедет. Попросил не мешать и не шуметь,.. Собравшиеся от такого спокойствия офигели... давай приставать к гайцам... чо, мол, вот прям, так и отпустите, даже не оштрафуете??? Стражи дорог невозмутимо пожали плечами... типа, ну не он же машину ставил, а жена... значит, и повода нет, можно расходиться по домам. И документы даже не стали проверять. Похоже, что муж жены... оказался уже проверенным товарисчем
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