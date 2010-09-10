Психология вождения: почему мы так ездим?

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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Психология вождения: почему мы так ездим?

Сообщение listen10 » 11 окт 2016, 10:21

Дед Анатольич писал(а):Ездил утром проведать квартирантов. Запарковался на улице, во двор заезжать не стал. Выхожу - картина Репина. Машины на улице запаркованы параллельно бордюру. Все, кроме "Икс-Трейла", который встал передо мной "елочкой", заблокировав мне своим задом выезд. Выехать-то я выехал, но возник вопрос:
Нафига так парковать машину на полупустой улице?

Я только на минуточку...
У нас во дворе другая фишка: представим прямоугольник двора, где припаркованы машины. Заезжает в середину двора какой- то черт и уходит в квартиру , перекрыв как минимум 5-6 машин. Я тоже так иногда заезжаю, но исключительно под разгрузку, товар складываю у подъезда и выезжаю задним ходом, т.е. в любой момент могу убрать машину. В соседнем дворе машины стоят по две в ширину и по четыре- пять в ряд. Как они по утрам выезжают, ума не преложу, говорт до драк доходит.Можно поставить машину без проблем, но для этого надо пройти сотню метров, а хочется прямо на площадку этажа.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3524
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Психология вождения: почему мы так ездим?

Сообщение Шварц » 02 фев 2017, 21:58

На фоне недавних громких происшествий с автомобилями "Скорой помощи"...
с трагическим финалом
и как бы не очень https://medrussia.org/637-skoruyu-pomoshh/

У нас, в отличие от других, город культурный :oops: дворовый мордобой не приветствуется :roll:

IMG_8171.jpg
Народ должен знать своих героев


Сегодня во дворе дома на Вокзальной, около 18.00, автомобиль Мицубиши Ланцер в течении получаса блокировал выезд задним ходом "Скорой", приезжавшей на вызов... Больного в машине, правда, не было...
Собравшийся во дворе народ возмущался, "скорая" включала спецсигналы... бесполезно, никакого результата. Вызвали экипаж ИДПС, сообщили номер машины...
Аккурат к приезду экипажа появился из подъезда человек в свитерочке, и сообщил, что машину припарковала жена и он сейчас отъедет. Попросил не мешать и не шуметь,.. Собравшиеся от такого спокойствия офигели... давай приставать к гайцам... чо, мол, вот прям, так и отпустите, даже не оштрафуете??? Стражи дорог невозмутимо пожали плечами... типа, ну не он же машину ставил, а жена... значит, и повода нет, можно расходиться по домам. И документы даже не стали проверять. Похоже, что муж жены... оказался уже проверенным товарисчем :mrgreen:
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Психология вождения: почему мы так ездим?

Сообщение Дед Анатольич » 03 фев 2017, 13:17

Шварц писал(а):
Сегодня во дворе дома на Вокзальной, около 18.00, автомобиль Мицубиши Ланцер в течении получаса блокировал выезд задним ходом "Скорой", приезжавшей на вызов... Больного в машине, правда, не было...
Собравшийся во дворе народ возмущался, "скорая" включала спецсигналы... бесполезно, никакого результата. Вызвали экипаж ИДПС, сообщили номер машины...
Аккурат к приезду экипажа появился из подъезда человек в свитерочке, и сообщил, что машину припарковала жена и он сейчас отъедет. Попросил не мешать и не шуметь,.. Собравшиеся от такого спокойствия офигели... давай приставать к гайцам... чо, мол, вот прям, так и отпустите, даже не оштрафуете??? Стражи дорог невозмутимо пожали плечами... типа, ну не он же машину ставил, а жена... значит, и повода нет, можно расходиться по домам. И документы даже не стали проверять. Похоже, что муж жены... оказался уже проверенным товарисчем :mrgreen:

Юридически подкованное хамло!
Наказывать его действительно не за что, не доказано же, что он машину поставил. Хотя подозрения есть и почему не проверили документы – не понятно.
Из личного опыта, посоветовал бы при звонке сообщать, что номер машины плохо читается.
Только живи, и до всего доживешь
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3524
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Психология вождения: почему мы так ездим?

Сообщение Шварц » 04 фев 2017, 22:49

Дед Анатольич писал(а):Из личного опыта, посоветовал бы при звонке сообщать, что номер машины плохо читается.


Вряд-ли водитель "скорой" будет читать наш форум :cry: А так да... прямо лайфхак :wink:
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Axcefova
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

Дешевая виагра! Удиви свою девушку выносливостью в постели!

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Axcefova
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

Дешевая виагра! Удиви свою девушку выносливостью в постели!

Сообщение Axcefova » Сегодня, 11:28

Дешевая виагра! Удиви свою девушку выносливостью в постели!
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Axcefova
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

Дешевая виагра! Удиви свою девушку выносливостью в постели!

Сообщение Axcefova » Сегодня, 11:34

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