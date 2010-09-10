Психология вождения: почему мы так ездим?
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Re: Психология вождения: почему мы так ездим?
Дед Анатольич писал(а):Ездил утром проведать квартирантов. Запарковался на улице, во двор заезжать не стал. Выхожу - картина Репина. Машины на улице запаркованы параллельно бордюру. Все, кроме "Икс-Трейла", который встал передо мной "елочкой", заблокировав мне своим задом выезд. Выехать-то я выехал, но возник вопрос:
Нафига так парковать машину на полупустой улице?
Я только на минуточку...
У нас во дворе другая фишка: представим прямоугольник двора, где припаркованы машины. Заезжает в середину двора какой- то черт и уходит в квартиру , перекрыв как минимум 5-6 машин. Я тоже так иногда заезжаю, но исключительно под разгрузку, товар складываю у подъезда и выезжаю задним ходом, т.е. в любой момент могу убрать машину. В соседнем дворе машины стоят по две в ширину и по четыре- пять в ряд. Как они по утрам выезжают, ума не преложу, говорт до драк доходит.Можно поставить машину без проблем, но для этого надо пройти сотню метров, а хочется прямо на площадку этажа.
Re: Психология вождения: почему мы так ездим?
На фоне недавних громких происшествий с автомобилями "Скорой помощи"...
с трагическим финалом
и как бы не очень https://medrussia.org/637-skoruyu-pomoshh/
У нас, в отличие от других, город культурный дворовый мордобой не приветствуется
Сегодня во дворе дома на Вокзальной, около 18.00, автомобиль Мицубиши Ланцер в течении получаса блокировал выезд задним ходом "Скорой", приезжавшей на вызов... Больного в машине, правда, не было...
Собравшийся во дворе народ возмущался, "скорая" включала спецсигналы... бесполезно, никакого результата. Вызвали экипаж ИДПС, сообщили номер машины...
Аккурат к приезду экипажа появился из подъезда человек в свитерочке, и сообщил, что машину припарковала жена и он сейчас отъедет. Попросил не мешать и не шуметь,.. Собравшиеся от такого спокойствия офигели... давай приставать к гайцам... чо, мол, вот прям, так и отпустите, даже не оштрафуете??? Стражи дорог невозмутимо пожали плечами... типа, ну не он же машину ставил, а жена... значит, и повода нет, можно расходиться по домам. И документы даже не стали проверять. Похоже, что муж жены... оказался уже проверенным товарисчем
с трагическим финалом
и как бы не очень https://medrussia.org/637-skoruyu-pomoshh/
У нас, в отличие от других, город культурный дворовый мордобой не приветствуется
Сегодня во дворе дома на Вокзальной, около 18.00, автомобиль Мицубиши Ланцер в течении получаса блокировал выезд задним ходом "Скорой", приезжавшей на вызов... Больного в машине, правда, не было...
Собравшийся во дворе народ возмущался, "скорая" включала спецсигналы... бесполезно, никакого результата. Вызвали экипаж ИДПС, сообщили номер машины...
Аккурат к приезду экипажа появился из подъезда человек в свитерочке, и сообщил, что машину припарковала жена и он сейчас отъедет. Попросил не мешать и не шуметь,.. Собравшиеся от такого спокойствия офигели... давай приставать к гайцам... чо, мол, вот прям, так и отпустите, даже не оштрафуете??? Стражи дорог невозмутимо пожали плечами... типа, ну не он же машину ставил, а жена... значит, и повода нет, можно расходиться по домам. И документы даже не стали проверять. Похоже, что муж жены... оказался уже проверенным товарисчем
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Психология вождения: почему мы так ездим?
Шварц писал(а):
Сегодня во дворе дома на Вокзальной, около 18.00, автомобиль Мицубиши Ланцер в течении получаса блокировал выезд задним ходом "Скорой", приезжавшей на вызов... Больного в машине, правда, не было...
Собравшийся во дворе народ возмущался, "скорая" включала спецсигналы... бесполезно, никакого результата. Вызвали экипаж ИДПС, сообщили номер машины...
Аккурат к приезду экипажа появился из подъезда человек в свитерочке, и сообщил, что машину припарковала жена и он сейчас отъедет. Попросил не мешать и не шуметь,.. Собравшиеся от такого спокойствия офигели... давай приставать к гайцам... чо, мол, вот прям, так и отпустите, даже не оштрафуете??? Стражи дорог невозмутимо пожали плечами... типа, ну не он же машину ставил, а жена... значит, и повода нет, можно расходиться по домам. И документы даже не стали проверять. Похоже, что муж жены... оказался уже проверенным товарисчем
Юридически подкованное хамло!
Наказывать его действительно не за что, не доказано же, что он машину поставил. Хотя подозрения есть и почему не проверили документы – не понятно.
Из личного опыта, посоветовал бы при звонке сообщать, что номер машины плохо читается.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Психология вождения: почему мы так ездим?
Дед Анатольич писал(а):Из личного опыта, посоветовал бы при звонке сообщать, что номер машины плохо читается.
Вряд-ли водитель "скорой" будет читать наш форум А так да... прямо лайфхак
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