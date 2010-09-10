Психология вождения: почему мы так ездим?
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Re: Психология вождения: почему мы так ездим?
Дед Анатольич писал(а):Ездил утром проведать квартирантов. Запарковался на улице, во двор заезжать не стал. Выхожу - картина Репина. Машины на улице запаркованы параллельно бордюру. Все, кроме "Икс-Трейла", который встал передо мной "елочкой", заблокировав мне своим задом выезд. Выехать-то я выехал, но возник вопрос:
Нафига так парковать машину на полупустой улице?
Я только на минуточку...
У нас во дворе другая фишка: представим прямоугольник двора, где припаркованы машины. Заезжает в середину двора какой- то черт и уходит в квартиру , перекрыв как минимум 5-6 машин. Я тоже так иногда заезжаю, но исключительно под разгрузку, товар складываю у подъезда и выезжаю задним ходом, т.е. в любой момент могу убрать машину. В соседнем дворе машины стоят по две в ширину и по четыре- пять в ряд. Как они по утрам выезжают, ума не преложу, говорт до драк доходит.Можно поставить машину без проблем, но для этого надо пройти сотню метров, а хочется прямо на площадку этажа.
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variant1
рабочий
http://cs.malnet.ru/forum/index.php?/to ... ntry131603
Выйдя из ванной комнаты, она увидела лежащего для кровати Анзора. Сама не зная почему, она ни чистый не решалась подойти к нему. И тут она оказалась у него для руках, а после для кровати, стиснутая в крепких руках, которые умело её ласкали. Её влагалище еще стало мокрым и горячим. Пора.
http://www.enricomariacastelli.com/inde ... r&id=89551
Вереница чужестранок в групповушке и напоследок не вылезает из постели c костяком работодателей c вставшей торчком елдой.
http://medkolleg.grodno.by/user/sluttttpi/
Сборище невест в групповухе до истерики остается без девственности c племенем хмырей c стоящей по стойке смирно кувалдой.
variant1
рабочий
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