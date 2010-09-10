Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
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Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Почему многие врачи говорят, что маленького ребенка нужно водить к детскому стоматологу даже если зубы у него в полном порядке?
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Хотя бы для того, чтобы удостовериться, что зубы и правда в полном порядке.
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
да, у меня тоже родители думали,что у меня зубы в порядке, пока я выть не начал от зубной боли
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Конечно нужно... мы этих маленьких точек может и не заметить, а врач сразу вылечит
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
водить нужно на осмотр, чтобы знать, что зубы в порядке
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Врач ведь посмотреть ребенка должен.
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Нужно обязательно. Лучше залечить дырку на этапе потемнения, а не тогда, когда уже пульпит. Самостоятельно легко не заметить.
Просто пони
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Кстати недавно поставили сынуле пломбу.
- yulyafedor
- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 25 окт 2015, 00:32
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Конечно нужно, даже если на вид у ребенка здоровые зубы, может оказаться что внутри они гниют, у меня так у подруги сыну операцию делали по удалению гноя, правда подробности плохо знаю, но они ни разу у стоматолога не были, думали все хорошо, раз визуально черного ничего нет.
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Обязательно нужно водить.
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Конечно, даже молочные зубы очень подвержены кариесу. У моего крестника оба передних почернели, их посеребрили как-то, я толком не знаю как правильно рассказать, но вроде чуть помогло
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Нужно обязательно хоть раз в год водить детей к стоматологу, а то ведь сами вы можете и не заметить какую-то проблему, а стоматологу всегда виднее. Чем раньше заметите, что что-то не так, тем проще с этим справиться.
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Вода это последнее, что так влияет на зубы. Сладкое надо исключать и чистить почаще и качественно.
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Engineer писал(а):Вода это последнее, что так влияет на зубы. Сладкое надо исключать и чистить почаще и качественно.
Вода влияет на зубы очень сильно.
http://www.denta-style.com/articles/vli ... dy-na-zuby
В свое время один знакомый военный служил на Дальнем Востоке, жил там с семьей несколько лет. Вода в военном городке была с высоким содержанием фтора. Потом переехали в Рязань. Зубы у детей были испорчены, хотя со сладостями там было никак. К 30 годам здоровых зубов у них уже не было. У взрослых зубы, кстати, так сильно не пострадали.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
конечно, надо!
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
ZZ писал(а):В свое время один знакомый военный служил на Дальнем Востоке, жил там с семьей несколько лет. Вода в военном городке была с высоким содержанием фтора. Потом переехали в Рязань. Зубы у детей были испорчены, хотя со сладостями там было никак. К 30 годам здоровых зубов у них уже не было. У взрослых зубы, кстати, так сильно не пострадали.
У меня никто из знакомых не пьет воду из под крана.
Так что не представляю как сейчас вода может влиять на зубы.
Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?
Обязательно нужно раз в 6 месяцев для профилактики.
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