Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

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dama
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 11:46

Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение dama » 10 июн 2014, 17:22

Почему многие врачи говорят, что маленького ребенка нужно водить к детскому стоматологу даже если зубы у него в полном порядке?
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kamechi
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 24 июл 2014, 01:20

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение kamechi » 24 июл 2014, 03:49

Хотя бы для того, чтобы удостовериться, что зубы и правда в полном порядке.
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Вертухан
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 11 авг 2014, 17:46

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение Вертухан » 15 авг 2014, 17:49

да, у меня тоже родители думали,что у меня зубы в порядке, пока я выть не начал от зубной боли
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение Lira » 19 авг 2014, 00:18

Конечно нужно... мы этих маленьких точек может и не заметить, а врач сразу вылечит
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Fes
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 21:17

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение Fes » 31 авг 2014, 22:26

водить нужно на осмотр, чтобы знать, что зубы в порядке
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Lyuidmila
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 сен 2013, 19:28

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение Lyuidmila » 03 окт 2014, 16:13

Врач ведь посмотреть ребенка должен.
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Polinka
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 дек 2008, 16:05
Откуда: Рязань

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение Polinka » 10 ноя 2014, 12:05

Нужно обязательно. Лучше залечить дырку на этапе потемнения, а не тогда, когда уже пульпит. Самостоятельно легко не заметить.
Просто пони
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Lyuidmila
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 29 сен 2013, 19:28

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение Lyuidmila » 16 ноя 2014, 20:59

Кстати недавно поставили сынуле пломбу.
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yulyafedor
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 00:32

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение yulyafedor » 27 окт 2015, 14:24

Конечно нужно, даже если на вид у ребенка здоровые зубы, может оказаться что внутри они гниют, у меня так у подруги сыну операцию делали по удалению гноя, правда подробности плохо знаю, но они ни разу у стоматолога не были, думали все хорошо, раз визуально черного ничего нет.
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Alisik
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 16:38

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение Alisik » 20 ноя 2015, 10:26

Обязательно нужно водить.
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ambition
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:33

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение ambition » 23 ноя 2015, 11:54

Конечно, даже молочные зубы очень подвержены кариесу. У моего крестника оба передних почернели, их посеребрили как-то, я толком не знаю как правильно рассказать, но вроде чуть помогло
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sellenna
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 25 май 2015, 10:19

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение sellenna » 23 ноя 2015, 12:49

Нужно обязательно хоть раз в год водить детей к стоматологу, а то ведь сами вы можете и не заметить какую-то проблему, а стоматологу всегда виднее. Чем раньше заметите, что что-то не так, тем проще с этим справиться.
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение Engineer » 27 ноя 2015, 09:53

Вода это последнее, что так влияет на зубы. Сладкое надо исключать и чистить почаще и качественно.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение ZZ » 27 ноя 2015, 11:31

Engineer писал(а):Вода это последнее, что так влияет на зубы. Сладкое надо исключать и чистить почаще и качественно.


Вода влияет на зубы очень сильно.
http://www.denta-style.com/articles/vli ... dy-na-zuby

В свое время один знакомый военный служил на Дальнем Востоке, жил там с семьей несколько лет. Вода в военном городке была с высоким содержанием фтора. Потом переехали в Рязань. Зубы у детей были испорчены, хотя со сладостями там было никак. К 30 годам здоровых зубов у них уже не было. У взрослых зубы, кстати, так сильно не пострадали.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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ирина199029
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение ирина199029 » 05 дек 2015, 11:03

конечно, надо!
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Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение Engineer » 08 дек 2015, 17:48

ZZ писал(а):В свое время один знакомый военный служил на Дальнем Востоке, жил там с семьей несколько лет. Вода в военном городке была с высоким содержанием фтора. Потом переехали в Рязань. Зубы у детей были испорчены, хотя со сладостями там было никак. К 30 годам здоровых зубов у них уже не было. У взрослых зубы, кстати, так сильно не пострадали.

У меня никто из знакомых не пьет воду из под крана.
Так что не представляю как сейчас вода может влиять на зубы.
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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 19:42

Re: Нужно ли водить ребенка к стоматологу?

Сообщение Нюша В » Сегодня, 19:59

Обязательно нужно раз в 6 месяцев для профилактики.
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