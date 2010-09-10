Сообщение ZZ » 27 ноя 2015, 11:31

Engineer писал(а): Вода это последнее, что так влияет на зубы. Сладкое надо исключать и чистить почаще и качественно.

Вода влияет на зубы очень сильно.В свое время один знакомый военный служил на Дальнем Востоке, жил там с семьей несколько лет. Вода в военном городке была с высоким содержанием фтора. Потом переехали в Рязань. Зубы у детей были испорчены, хотя со сладостями там было никак. К 30 годам здоровых зубов у них уже не было. У взрослых зубы, кстати, так сильно не пострадали.