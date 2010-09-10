Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1079
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

Сообщение никанора » 06 ноя 2014, 22:38

Ну откройте темку то персональную для глумления)))
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хх3
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 03:18

Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

Сообщение хх3 » 06 ноя 2014, 22:48

никанора писал(а):Ну откройте темку то персональную для глумления)))

над кем? если вам так надо. То занимайтесь этим сами!! А мне бы желательно получить ответ, на заданый в личке вопрос!
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1079
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

Сообщение никанора » 06 ноя 2014, 22:56

Мне жаль того мужчину, кем эта женщина озаботится???


Отвечала в теме. Was ist das Googlе? Нихт ферштеен? Ник свой в строчку поисковика введи и получишь результат. На .de чтоль ещё слазить :mrgreen:

Личка как по-немецки? 8)
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

Сообщение бабайка » 06 ноя 2014, 23:00

никанора писал(а):Ну откройте темку то персональную для глумления)))

Ну слава Богу, а то я уж думала, что за труселя зачотные забанили.
А вот модераторы уже не ветошью прикидываются, а слепоглухонемыми. Во как Яценюк обнаглел.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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хх3
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 03:18

Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

Сообщение хх3 » 07 ноя 2014, 01:40

никанора писал(а):Мне жаль того мужчину, кем эта женщина озаботится???


Отвечала в теме. Was ist das Googlе? Нихт ферштеен? Ник свой в строчку поисковика введи и получишь результат. На .de чтоль ещё слазить :mrgreen:

Личка как по-немецки? 8)

милая никанора,
если вы уж взялись переводить. так переводите правильно!! по смыслу текста! а не по набору слов!
НУ чтож предётся перевести самому сие изречение. А то здесь вроде знатоков немецкого много, а короткую фразу перевести некому! За то меня не раз тюкнули за незнания рус.яз! Вот бы вы так знали мой язык как я ваш! Тогда можно было-бы и говрить об уровне развития.
и так смысл фразы:
- мне жалко того мужчину, кому досталась такая женщина!
*так-что будут ещё вопросы, обращайтесь.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24094
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

Сообщение ФрекенСнорк » 07 ноя 2014, 06:14

хх3 писал(а):Что вы всё норовите у меня в штанах порыться? успокойтесь наконец!!

это вы мне, цудрейтер? :twisted:
позволю себе напомнить вам, что это ВЫ мне в личку написали такое, что поручик Ржевский нервно в сторонке курит.
причём самому стыдно за свои слова, иначе не виляли бы, как маркитантская лодка, в ответ на вопрос, могу ли я опубликовать нашу переписку.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24094
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

Сообщение ФрекенСнорк » 07 ноя 2014, 06:29

хх3 писал(а):А что? разве того, что это мужчинка шатается по тылам и жрёт водку с чужими женщинами,

шо-шо?
с какого перепугу эта женщина- ЧУЖАЯ?
это ваша жена?
нет.
она вольна шляться с кем угодно.
я больше скажу- она вольна в ЗАГС не явиться на регистрацию собственного брака.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24094
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

Сообщение ФрекенСнорк » 07 ноя 2014, 06:32

никанора писал(а):Мне жаль того мужчину, кем эта женщина озаботится???


)

никанора, это он про меня и моих мужчин? :lol: :lol: :lol:
я вот Пирсом Броснаном озабочена. :oops: пусть он его пожалеет. :lol: :lol: :lol:
а вообще это , конечно, шикарно, чоуж.
это Я ему в штаны полезла, а не ОН мне себя рекламировал.
Господи Боже, ведь есть же ещё уроды под солнцем.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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никанора
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1079
Зарегистрирован: 16 апр 2010, 11:55
Откуда: Рязань

Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

Сообщение никанора » 07 ноя 2014, 09:29

А чо не рекламировать то, никто ж в Бохуме и окрестностях не даёт))) Даже в Гамбурге.


Я и переводила, исходя из смысла письма))) и факта, что фрёкен уже досталась))) Слава Готту, про датив еще помню, 16 лет спустя :mrgreen: .
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2451
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
Контактная информация:
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Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

Сообщение Walker » 07 ноя 2014, 10:17

хх3"[quote="хх3 писал(а):
(O meinen Gott! Mir ist es um diesen Mann schade, wem diese Frau besorgt hatte!)


никанора писал(а):А чо не рекламировать то, никто ж в Бохуме и окрестностях не даёт))) Даже в Гамбурге… Слава Готту, про датив еще помню, 16 лет спустя :mrgreen: .


А меня, например, несколько смутило написание коренным бохумчанином, потомком Аска и Эмбы, местоимения meine. Конечно прадедушка мой не из фон-баронов, а из простых, такссать, слесарей, поселившихся тут едва ли не до первого передвижения гласных 8) и посему я не в курсе как сейчас в Vaterland'е модно писать «Божемой» и какое там правильнописание актуально на текущий исторический момент вообще: буквы кое-какие знаю, и за то vielen Dank Готту :? .
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gromov32
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 01 май 2015, 10:45

Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

Сообщение gromov32 » 24 май 2015, 20:05

Яценюк вообще без тормозов...ладно,если б что-то полезное хоть делал..
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…

Сообщение Raider » 24 май 2015, 22:23

gromov32 писал(а):ладно,если б что-то полезное хоть делал..
А вам какая забота?
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Juristdep
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 15:18

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Сообщение Juristdep » 59 минут назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

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Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

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Обеспечение - не требуется

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Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

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Juristdep
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 15:18

Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!

Сообщение Juristdep » 54 минуты назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

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Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

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Juristdep
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 15:18

Кредиты малому, среднему бизнесу и частным лицам без обеспечения!

Сообщение Juristdep » 28 минут назад

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

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