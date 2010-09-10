Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
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Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
Ну откройте темку то персональную для глумления)))
Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
никанора писал(а):Ну откройте темку то персональную для глумления)))
над кем? если вам так надо. То занимайтесь этим сами!! А мне бы желательно получить ответ, на заданый в личке вопрос!
Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
Мне жаль того мужчину, кем эта женщина озаботится???
Отвечала в теме. Was ist das Googlе? Нихт ферштеен? Ник свой в строчку поисковика введи и получишь результат. На .de чтоль ещё слазить
Личка как по-немецки?
Отвечала в теме. Was ist das Googlе? Нихт ферштеен? Ник свой в строчку поисковика введи и получишь результат. На .de чтоль ещё слазить
Личка как по-немецки?
Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
никанора писал(а):Ну откройте темку то персональную для глумления)))
Ну слава Богу, а то я уж думала, что за труселя зачотные забанили.
А вот модераторы уже не ветошью прикидываются, а слепоглухонемыми. Во как Яценюк обнаглел.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
никанора писал(а):Мне жаль того мужчину, кем эта женщина озаботится???
Отвечала в теме. Was ist das Googlе? Нихт ферштеен? Ник свой в строчку поисковика введи и получишь результат. На .de чтоль ещё слазить
Личка как по-немецки?
милая никанора,
если вы уж взялись переводить. так переводите правильно!! по смыслу текста! а не по набору слов!
НУ чтож предётся перевести самому сие изречение. А то здесь вроде знатоков немецкого много, а короткую фразу перевести некому! За то меня не раз тюкнули за незнания рус.яз! Вот бы вы так знали мой язык как я ваш! Тогда можно было-бы и говрить об уровне развития.
и так смысл фразы:
- мне жалко того мужчину, кому досталась такая женщина!
*так-что будут ещё вопросы, обращайтесь.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24094
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
хх3 писал(а):Что вы всё норовите у меня в штанах порыться? успокойтесь наконец!!
это вы мне, цудрейтер?
позволю себе напомнить вам, что это ВЫ мне в личку написали такое, что поручик Ржевский нервно в сторонке курит.
причём самому стыдно за свои слова, иначе не виляли бы, как маркитантская лодка, в ответ на вопрос, могу ли я опубликовать нашу переписку.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24094
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
хх3 писал(а):А что? разве того, что это мужчинка шатается по тылам и жрёт водку с чужими женщинами,
шо-шо?
с какого перепугу эта женщина- ЧУЖАЯ?
это ваша жена?
нет.
она вольна шляться с кем угодно.
я больше скажу- она вольна в ЗАГС не явиться на регистрацию собственного брака.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24094
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
никанора писал(а):Мне жаль того мужчину, кем эта женщина озаботится???
)
никанора, это он про меня и моих мужчин?
я вот Пирсом Броснаном озабочена. пусть он его пожалеет.
а вообще это , конечно, шикарно, чоуж.
это Я ему в штаны полезла, а не ОН мне себя рекламировал.
Господи Боже, ведь есть же ещё уроды под солнцем.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
А чо не рекламировать то, никто ж в Бохуме и окрестностях не даёт))) Даже в Гамбурге.
Я и переводила, исходя из смысла письма))) и факта, что фрёкен уже досталась))) Слава Готту, про датив еще помню, 16 лет спустя .
Я и переводила, исходя из смысла письма))) и факта, что фрёкен уже досталась))) Слава Готту, про датив еще помню, 16 лет спустя .
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2451
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
хх3"[quote="хх3 писал(а):…
(O meinen Gott! Mir ist es um diesen Mann schade, wem diese Frau besorgt hatte!)
никанора писал(а):А чо не рекламировать то, никто ж в Бохуме и окрестностях не даёт))) Даже в Гамбурге… Слава Готту, про датив еще помню, 16 лет спустя .
А меня, например, несколько смутило написание коренным бохумчанином, потомком Аска и Эмбы, местоимения meine. Конечно прадедушка мой не из фон-баронов, а из простых, такссать, слесарей, поселившихся тут едва ли не до первого передвижения гласных и посему я не в курсе как сейчас в Vaterland'е модно писать «Божемой» и какое там правильнописание актуально на текущий исторический момент вообще: буквы кое-какие знаю, и за то vielen Dank Готту .
Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
Яценюк вообще без тормозов...ладно,если б что-то полезное хоть делал..
Re: Новости Украины: Яценюк обнаглел до предела. Нет слов…
А вам какая забота?gromov32 писал(а):ладно,если б что-то полезное хоть делал..
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Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
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