Сообщение хх3 » 07 ноя 2014, 01:40

никанора писал(а): Мне жаль того мужчину, кем эта женщина озаботится???





Отвечала в теме. Was ist das Googlе? Нихт ферштеен? Ник свой в строчку поисковика введи и получишь результат. На .de чтоль ещё слазить



Личка как по-немецки? Мне жаль того мужчину, кем эта женщина озаботится???Отвечала в теме. Was ist das Googlе? Нихт ферштеен? Ник свой в строчку поисковика введи и получишь результат. На .de чтоль ещё слазитьЛичка как по-немецки?

милая никанора,если вы уж взялись переводить. так переводите правильно!! по смыслу текста! а не по набору слов!НУ чтож предётся перевести самому сие изречение. А то здесь вроде знатоков немецкого много, а короткую фразу перевести некому! За то меня не раз тюкнули за незнания рус.яз! Вот бы вы так знали мой язык как я ваш! Тогда можно было-бы и говрить об уровне развития.и так смысл фразы:- мне жалко того мужчину, кому досталась такая женщина!*так-что будут ещё вопросы, обращайтесь.