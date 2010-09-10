Сообщение halkhalk » 03 дек 2016, 18:29

Дешевле будет разве что изначально, но в процессе эксплуатации, на дополнительных затратах поймете, что не стоило экономить на материале. Вон, тот же каркасник, тоже в принципе довольно лояльно по деньгам выходит, но сама технология гораздо прочнее