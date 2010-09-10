В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Модераторы FORUM.RZN.info, Колхозник
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 мар 2014, 19:06
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей
Я приглашала специалистов. Сделали все быстро и недорого.
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей
в таком доме обязательно должна быть ИП 212-141М, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный, он не дорогой 230 рублей, зато ваш дом будет в безопасности. Пожарные датчики – это устройства, позволяющие не только зафиксировать признаки возгорания и продукты гари, но также предотвратить пожар. Специалисты рекомендуют устанавливать сразу пожарную сигнализацию и систему пожаротушения для более эффективной работы.
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей
В любом частном доме/даче должна быть и вентиляция и средства пожаротушения (огнетушитель).
А вот то что обязательно должно быть именно то что вы написали - существуют и иные варианты.
А вот то что обязательно должно быть именно то что вы написали - существуют и иные варианты.
Мы строим - вы живёте!
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей
Всегда интересно читать комментарии из категории "смотрится", "хлипко", "сарай", "мыши", "горит", "выделяет неведомое что то" и т.д. Мне нравится читать подобные мнения.
Мы строим - вы живёте!
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Вот можно ещё посмотреть.
Мы строим - вы живёте!
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
В ту же корзину.
Мы строим - вы живёте!
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Немного не по порядку. Но думаю ничего страшного.
Мы строим - вы живёте!
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Люди, подскажите, муж долго был в поисках нужной оси, сломался станок. а строительство без него не продвигается, где можно еще посмотреть кроме как на @@@@@@@@@А то время ж идет... а вещь нужная.
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
кулик писал(а):Люди, подскажите, муж долго был в поисках нужной оси, сломался станок. а строительство без него не продвигается, где можно еще посмотреть кроме как на @@@@@@@@@А то время ж идет... а вещь нужная.
Кулик, Вы уже задолбали своей рекламой! Брысь отседа!
- den7506
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 17:51
- Откуда: Крым
- Контактная информация:
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Задумаете строительство дома из сип панелей в Крыму лучше обратиться в фирму СимСипСтрой. Строительство под ключ, низкая цена и высокое качество.
Построить дом в Крыму под ключ недорого
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Дешевле будет разве что изначально, но в процессе эксплуатации, на дополнительных затратах поймете, что не стоило экономить на материале. Вон, тот же каркасник, тоже в принципе довольно лояльно по деньгам выходит, но сама технология гораздо прочнее
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
В и я о том же! В той же Европе уже давно с ними фишку просекли и активно строят, а наш человек все время ведется на слухи и стереотипы!
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: Сегодня, 09:54
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: Сегодня, 09:54
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя