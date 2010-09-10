В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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tanay borisova
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 19:06

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей

Сообщение tanay borisova » 11 авг 2015, 08:46

Я приглашала специалистов. Сделали все быстро и недорого.
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рита03
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 20:38

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей

Сообщение рита03 » 27 янв 2016, 20:39

в таком доме обязательно должна быть ИП 212-141М, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный, он не дорогой 230 рублей, зато ваш дом будет в безопасности. Пожарные датчики – это устройства, позволяющие не только зафиксировать признаки возгорания и продукты гари, но также предотвратить пожар. Специалисты рекомендуют устанавливать сразу пожарную сигнализацию и систему пожаротушения для более эффективной работы.
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Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
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Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей

Сообщение Тепло » 01 фев 2016, 13:09

В любом частном доме/даче должна быть и вентиляция и средства пожаротушения (огнетушитель).
А вот то что обязательно должно быть именно то что вы написали - существуют и иные варианты.
Мы строим - вы живёте!
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Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
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Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей

Сообщение Тепло » 02 фев 2016, 10:18

Всегда интересно читать комментарии из категории "смотрится", "хлипко", "сарай", "мыши", "горит", "выделяет неведомое что то" и т.д. Мне нравится читать подобные мнения. :)
Мы строим - вы живёте!
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Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
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Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение Тепло » 04 фев 2016, 11:13

Вот можно ещё посмотреть.
Вложения
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Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
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Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение Тепло » 04 фев 2016, 11:14

В ту же корзину.
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Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
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Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение Тепло » 04 фев 2016, 11:15

Немного не по порядку. Но думаю ничего страшного.
Мы строим - вы живёте!
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кулик
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 23:50

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение кулик » 06 мар 2016, 14:34

Люди, подскажите, муж долго был в поисках нужной оси, сломался станок. а строительство без него не продвигается, где можно еще посмотреть кроме как на @@@@@@@@@А то время ж идет... а вещь нужная.
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Шаман
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:30
Откуда: Рязань

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение Шаман » 06 мар 2016, 14:54

кулик писал(а):Люди, подскажите, муж долго был в поисках нужной оси, сломался станок. а строительство без него не продвигается, где можно еще посмотреть кроме как на @@@@@@@@@А то время ж идет... а вещь нужная.

Кулик, Вы уже задолбали своей рекламой! Брысь отседа!
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den7506
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 17:51
Откуда: Крым
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Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение den7506 » 07 окт 2016, 18:26

Задумаете строительство дома из сип панелей в Крыму лучше обратиться в фирму СимСипСтрой. Строительство под ключ, низкая цена и высокое качество.
Изображение
Построить дом в Крыму под ключ недорого
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение halkhalk » 03 дек 2016, 18:29

Дешевле будет разве что изначально, но в процессе эксплуатации, на дополнительных затратах поймете, что не стоило экономить на материале. Вон, тот же каркасник, тоже в принципе довольно лояльно по деньгам выходит, но сама технология гораздо прочнее
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение halkhalk » 05 дек 2016, 23:48

В и я о том же! В той же Европе уже давно с ними фишку просекли и активно строят, а наш человек все время ведется на слухи и стереотипы!
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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Bransonfrifs
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Сегодня, 09:54

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Сообщение Bransonfrifs » Сегодня, 12:21

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Bransonfrifs
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Сегодня, 09:54

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Сообщение Bransonfrifs » Сегодня, 13:07

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