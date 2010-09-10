Сообщение Lebedeva » 54 минуты назад

halkhalk писал(а): В и я о том же! В той же Европе уже давно с ними фишку просекли и активно строят, а наш человек все время ведется на слухи и стереотипы!

Это точно, европейцы уже лет 10 активно строят такие дома и живут в них - горя не знают, а наши такие уже консерваторы, во всем проблемы ищут. Честно признаться, я услышала о таких домах впервые год назад, вот уже и свой такой построили.Впереди, правда, еще долгий этап ремонта, но стены уже готовы и это радует. Что могу сказать. Единственное, что пока советую предварительно до того, как заказывать сип-панели проехать по заводам в своем городе или соседних и посмотреть как вообще их делают. Зачем? Дело в том, что на некоторые вас могут даже и не подпустить к заводу, но даже снаружи будет понятно - шарашкина это контора или серьезное производство. А на некоторых - все покажут и расскажут. Я пока занималась вопросом покупки земли, а ее выбор занял прилично времени - почти год, с мужем объехали заводов 5, некоторые, правда, заводом язык не поворачивается назвать, но то такое уже дело… А вот когда воочию увидели, как делают сип-панели в Экоевродом, сомнений не осталось - где заказывать, там и документы показали и на само производство пригласили все увидеть своими глазами. Занимаются они строительством домов из сип-панелей уже 8 лет, думаю, у нас в стране не намного раньше вообще появилось строительство по этой технологии.Когда определились с землей, поехали проекты домов смотреть - довольно большой выбор их в этой компании, все просчитывают, советуют, подобрали самый оптимальный вариант - 152 квадрата дом с мансардой и террасой. На строительство ушло всего месяц. Согласитесь, это достаточно быстро. Никакой тяжелой техники пригонять не пришлось. Вот только достроили дом наш новый - убедиись в очередной раз, что подход к работе в компании серьезный.