В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Тепло

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей

Сообщение Тепло » 01 фев 2016, 13:09

В любом частном доме/даче должна быть и вентиляция и средства пожаротушения (огнетушитель).
А вот то что обязательно должно быть именно то что вы написали - существуют и иные варианты.
Мы строим - вы живёте!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Тепло

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей

Сообщение Тепло » 02 фев 2016, 10:18

Всегда интересно читать комментарии из категории "смотрится", "хлипко", "сарай", "мыши", "горит", "выделяет неведомое что то" и т.д. Мне нравится читать подобные мнения. :)
Мы строим - вы живёте!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Тепло

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение Тепло » 04 фев 2016, 11:13

Вот можно ещё посмотреть.
Вложения
thumb_IMG_3310_1024.jpg
IMG_3305.jpg
IMG_3303.jpg
DSC_0578.JPG
Мы строим - вы живёте!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Тепло

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение Тепло » 04 фев 2016, 11:14

В ту же корзину.
Вложения
DSC_0568.JPG
DSC_0548.JPG
DSC_0547.JPG
Мы строим - вы живёте!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Тепло
Гость RZN.info
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Тепло

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение Тепло » 04 фев 2016, 11:15

Немного не по порядку. Но думаю ничего страшного.
Мы строим - вы живёте!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
кулик
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 23:50

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение кулик » 06 мар 2016, 14:34

Люди, подскажите, муж долго был в поисках нужной оси, сломался станок. а строительство без него не продвигается, где можно еще посмотреть кроме как на @@@@@@@@@А то время ж идет... а вещь нужная.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шаман
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 13:30
Откуда: Рязань

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение Шаман » 06 мар 2016, 14:54

кулик писал(а):Люди, подскажите, муж долго был в поисках нужной оси, сломался станок. а строительство без него не продвигается, где можно еще посмотреть кроме как на @@@@@@@@@А то время ж идет... а вещь нужная.

Кулик, Вы уже задолбали своей рекламой! Брысь отседа!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
den7506
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 17:51
Откуда: Крым
Контактная информация:
Контактная информация пользователя den7506

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение den7506 » 07 окт 2016, 18:26

Задумаете строительство дома из сип панелей в Крыму лучше обратиться в фирму СимСипСтрой. Строительство под ключ, низкая цена и высокое качество.
Изображение
Построить дом в Крыму под ключ недорого
Вернуться к началу
Аватара пользователя
halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение halkhalk » 03 дек 2016, 18:29

Дешевле будет разве что изначально, но в процессе эксплуатации, на дополнительных затратах поймете, что не стоило экономить на материале. Вон, тот же каркасник, тоже в принципе довольно лояльно по деньгам выходит, но сама технология гораздо прочнее
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Вернуться к началу
Аватара пользователя
halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение halkhalk » 05 дек 2016, 23:48

В и я о том же! В той же Европе уже давно с ними фишку просекли и активно строят, а наш человек все время ведется на слухи и стереотипы!
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Lebedeva
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 14:37

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение Lebedeva » 22 май 2017, 01:52

halkhalk писал(а):В и я о том же! В той же Европе уже давно с ними фишку просекли и активно строят, а наш человек все время ведется на слухи и стереотипы!
Это точно, европейцы уже лет 10 активно строят такие дома и живут в них - горя не знают, а наши такие уже консерваторы, во всем проблемы ищут. Честно признаться, я услышала о таких домах впервые год назад, вот уже и свой такой построили.
Впереди, правда, еще долгий этап ремонта, но стены уже готовы и это радует. Что могу сказать. Единственное, что пока советую предварительно до того, как заказывать сип-панели проехать по заводам в своем городе или соседних и посмотреть как вообще их делают. Зачем? Дело в том, что на некоторые вас могут даже и не подпустить к заводу, но даже снаружи будет понятно - шарашкина это контора или серьезное производство. А на некоторых - все покажут и расскажут. Я пока занималась вопросом покупки земли, а ее выбор занял прилично времени - почти год, с мужем объехали заводов 5, некоторые, правда, заводом язык не поворачивается назвать, но то такое уже дело… А вот когда воочию увидели, как делают сип-панели в Экоевродом, сомнений не осталось - где заказывать, там и документы показали и на само производство пригласили все увидеть своими глазами. Занимаются они строительством домов из сип-панелей уже 8 лет, думаю, у нас в стране не намного раньше вообще появилось строительство по этой технологии.
Когда определились с землей, поехали проекты домов смотреть - довольно большой выбор их в этой компании, все просчитывают, советуют, подобрали самый оптимальный вариант - 152 квадрата дом с мансардой и террасой. На строительство ушло всего месяц. Согласитесь, это достаточно быстро. Никакой тяжелой техники пригонять не пришлось. Вот только достроили дом наш новый - убедиись в очередной раз, что подход к работе в компании серьезный.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Магдуся
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2016, 13:00

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение Магдуся » 13 июн 2017, 15:48

Lebedeva писал(а):
halkhalk писал(а):В и я о том же! В той же Европе уже давно с ними фишку просекли и активно строят, а наш человек все время ведется на слухи и стереотипы!
Это точно, европейцы уже лет 10 активно строят такие дома и живут в них - горя не знают, а наши такие уже консерваторы, во всем проблемы ищут. Честно признаться, я услышала о таких домах впервые год назад, вот уже и свой такой построили.
Впереди, правда, еще долгий этап ремонта, но стены уже готовы и это радует. Что могу сказать. Единственное, что пока советую предварительно до того, как заказывать сип-панели проехать по заводам в своем городе или соседних и посмотреть как вообще их делают. Зачем? Дело в том, что на некоторые вас могут даже и не подпустить к заводу, но даже снаружи будет понятно - шарашкина это контора или серьезное производство. А на некоторых - все покажут и расскажут. Я пока занималась вопросом покупки земли, а ее выбор занял прилично времени - почти год, с мужем объехали заводов 5, некоторые, правда, заводом язык не поворачивается назвать, но то такое уже дело… А вот когда воочию увидели, как делают сип-панели в Экоевродом, сомнений не осталось - где заказывать, там и документы показали и на само производство пригласили все увидеть своими глазами. Занимаются они строительством домов из сип-панелей уже 8 лет, думаю, у нас в стране не намного раньше вообще появилось строительство по этой технологии.
Когда определились с землей, поехали проекты домов смотреть - довольно большой выбор их в этой компании, все просчитывают, советуют, подобрали самый оптимальный вариант - 152 квадрата дом с мансардой и террасой. На строительство ушло всего месяц. Согласитесь, это достаточно быстро. Никакой тяжелой техники пригонять не пришлось. Вот только достроили дом наш новый - убедиись в очередной раз, что подход к работе в компании серьезный.

За границей практикуют дома из сип панелей очень давно, довелось в своё время повидать, но почему то думала, что там и к изготовлению относятся намного ответственней. Я вот тоже узнавала в некоторых фирмах да и у частников о цене и качестве, хотелось бы соотношения, то пока доверия, если честно нет. Как-то всё вокруг да около рассказывают, ведь не хочется выбросить деньги на ветер. То, что дом собрали Вы за месяц, впечатляет.
Почитаю про эту компанию, о которой Вы написали. Они занимаются только изготовлением сип панелей или и монтаж тоже делают? И что вот прям на завод пустили посмотреть?
Вернуться к началу
beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?

Сообщение beliy » Вчера, 22:38

den7506 писал(а):Задумаете строительство дома из сип панелей в Крыму лучше обратиться в фирму СимСипСтрой. Строительство под ключ, низкая цена и высокое качество.
Изображение

спасибо. буду иметь в виду!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей