В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей
В любом частном доме/даче должна быть и вентиляция и средства пожаротушения (огнетушитель).
А вот то что обязательно должно быть именно то что вы написали - существуют и иные варианты.
А вот то что обязательно должно быть именно то что вы написали - существуют и иные варианты.
Мы строим - вы живёте!
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей
Всегда интересно читать комментарии из категории "смотрится", "хлипко", "сарай", "мыши", "горит", "выделяет неведомое что то" и т.д. Мне нравится читать подобные мнения.
Мы строим - вы живёте!
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Вот можно ещё посмотреть.
Мы строим - вы живёте!
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
В ту же корзину.
Мы строим - вы живёте!
- Тепло
- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Немного не по порядку. Но думаю ничего страшного.
Мы строим - вы живёте!
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Люди, подскажите, муж долго был в поисках нужной оси, сломался станок. а строительство без него не продвигается, где можно еще посмотреть кроме как на @@@@@@@@@А то время ж идет... а вещь нужная.
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
кулик писал(а):Люди, подскажите, муж долго был в поисках нужной оси, сломался станок. а строительство без него не продвигается, где можно еще посмотреть кроме как на @@@@@@@@@А то время ж идет... а вещь нужная.
Кулик, Вы уже задолбали своей рекламой! Брысь отседа!
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Дешевле будет разве что изначально, но в процессе эксплуатации, на дополнительных затратах поймете, что не стоило экономить на материале. Вон, тот же каркасник, тоже в принципе довольно лояльно по деньгам выходит, но сама технология гораздо прочнее
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
В и я о том же! В той же Европе уже давно с ними фишку просекли и активно строят, а наш человек все время ведется на слухи и стереотипы!
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Это точно, европейцы уже лет 10 активно строят такие дома и живут в них - горя не знают, а наши такие уже консерваторы, во всем проблемы ищут. Честно признаться, я услышала о таких домах впервые год назад, вот уже и свой такой построили.halkhalk писал(а):В и я о том же! В той же Европе уже давно с ними фишку просекли и активно строят, а наш человек все время ведется на слухи и стереотипы!
Впереди, правда, еще долгий этап ремонта, но стены уже готовы и это радует. Что могу сказать. Единственное, что пока советую предварительно до того, как заказывать сип-панели проехать по заводам в своем городе или соседних и посмотреть как вообще их делают. Зачем? Дело в том, что на некоторые вас могут даже и не подпустить к заводу, но даже снаружи будет понятно - шарашкина это контора или серьезное производство. А на некоторых - все покажут и расскажут. Я пока занималась вопросом покупки земли, а ее выбор занял прилично времени - почти год, с мужем объехали заводов 5, некоторые, правда, заводом язык не поворачивается назвать, но то такое уже дело… А вот когда воочию увидели, как делают сип-панели в Экоевродом, сомнений не осталось - где заказывать, там и документы показали и на само производство пригласили все увидеть своими глазами. Занимаются они строительством домов из сип-панелей уже 8 лет, думаю, у нас в стране не намного раньше вообще появилось строительство по этой технологии.
Когда определились с землей, поехали проекты домов смотреть - довольно большой выбор их в этой компании, все просчитывают, советуют, подобрали самый оптимальный вариант - 152 квадрата дом с мансардой и террасой. На строительство ушло всего месяц. Согласитесь, это достаточно быстро. Никакой тяжелой техники пригонять не пришлось. Вот только достроили дом наш новый - убедиись в очередной раз, что подход к работе в компании серьезный.
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Lebedeva писал(а):Это точно, европейцы уже лет 10 активно строят такие дома и живут в них - горя не знают, а наши такие уже консерваторы, во всем проблемы ищут. Честно признаться, я услышала о таких домах впервые год назад, вот уже и свой такой построили.halkhalk писал(а):В и я о том же! В той же Европе уже давно с ними фишку просекли и активно строят, а наш человек все время ведется на слухи и стереотипы!
Впереди, правда, еще долгий этап ремонта, но стены уже готовы и это радует. Что могу сказать. Единственное, что пока советую предварительно до того, как заказывать сип-панели проехать по заводам в своем городе или соседних и посмотреть как вообще их делают. Зачем? Дело в том, что на некоторые вас могут даже и не подпустить к заводу, но даже снаружи будет понятно - шарашкина это контора или серьезное производство. А на некоторых - все покажут и расскажут. Я пока занималась вопросом покупки земли, а ее выбор занял прилично времени - почти год, с мужем объехали заводов 5, некоторые, правда, заводом язык не поворачивается назвать, но то такое уже дело… А вот когда воочию увидели, как делают сип-панели в Экоевродом, сомнений не осталось - где заказывать, там и документы показали и на само производство пригласили все увидеть своими глазами. Занимаются они строительством домов из сип-панелей уже 8 лет, думаю, у нас в стране не намного раньше вообще появилось строительство по этой технологии.
Когда определились с землей, поехали проекты домов смотреть - довольно большой выбор их в этой компании, все просчитывают, советуют, подобрали самый оптимальный вариант - 152 квадрата дом с мансардой и террасой. На строительство ушло всего месяц. Согласитесь, это достаточно быстро. Никакой тяжелой техники пригонять не пришлось. Вот только достроили дом наш новый - убедиись в очередной раз, что подход к работе в компании серьезный.
За границей практикуют дома из сип панелей очень давно, довелось в своё время повидать, но почему то думала, что там и к изготовлению относятся намного ответственней. Я вот тоже узнавала в некоторых фирмах да и у частников о цене и качестве, хотелось бы соотношения, то пока доверия, если честно нет. Как-то всё вокруг да около рассказывают, ведь не хочется выбросить деньги на ветер. То, что дом собрали Вы за месяц, впечатляет.
Почитаю про эту компанию, о которой Вы написали. Они занимаются только изготовлением сип панелей или и монтаж тоже делают? И что вот прям на завод пустили посмотреть?
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Магдуся
Понятное дело, что в Европе такие дома начали гораздо раньше строить, чем у нас, у них может и лучше налажено производство, но наши тоже переняли европейский опыт уже и достаточно неплохо строят такие дома. По крайней мере, я очень довольна своим. Да, нас пустили на сам завод и даже больше - провели экскурсию и подробно рассказали и показали процесс производства сип-панелей. Их же ребята дом нам и монтировали, а чего было искать других мастеров, доверили это дело профи)))
Понятное дело, что в Европе такие дома начали гораздо раньше строить, чем у нас, у них может и лучше налажено производство, но наши тоже переняли европейский опыт уже и достаточно неплохо строят такие дома. По крайней мере, я очень довольна своим. Да, нас пустили на сам завод и даже больше - провели экскурсию и подробно рассказали и показали процесс производства сип-панелей. Их же ребята дом нам и монтировали, а чего было искать других мастеров, доверили это дело профи)))
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Я бы тоже не против побывать на таком заводе, как говорят доверяй-но проверяй. Хорошо, что у них есть и монтаж этих сип-панелей, какой-то уже опыт, а то потом еще ищи какую-то бригаду и неизвестно как соберут и кого потом винить если что не так. А так все гуд конечно. Хотела спросить а фундамент вы сами делали и из чего? Сейчас много пишут, читала, но пока не поняла какой лучше и с чего начинать?Lebedeva писал(а):Магдуся
Понятное дело, что в Европе такие дома начали гораздо раньше строить, чем у нас, у них может и лучше налажено производство, но наши тоже переняли европейский опыт уже и достаточно неплохо строят такие дома. По крайней мере, я очень довольна своим. Да, нас пустили на сам завод и даже больше - провели экскурсию и подробно рассказали и показали процесс производства сип-панелей. Их же ребята дом нам и монтировали, а чего было искать других мастеров, доверили это дело профи)))
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей