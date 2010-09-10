Сообщение Магдуся » Вчера, 19:39

Lebedeva писал(а): Да, я тоже так считаю, что идеально, когда одна команда делает все от А до Я. Со строительством дома у нас все гладко прошло, а вот с ремонтом намучались - с тремя командами пришлось попрощаться, столько дров переломали эти “неучи”. Все познается в сравнении, вот сейчас с уверенностью могу сказать, что с рабочими, которые нам дом строили очень повезло, видно, что мастера своего дела. Они же и фундамент нам заливали и крышу крыли, окна и двери ставили.

По поводу фундамента. Еще когда заказывали проект в Экоевродом, ребята посоветовали на фундаменте не экономить и сделать его надежным. Поэтому фундамент у нас из винтовых свай, да и учитывая то, что строили мы дом, когда еще земля мерзлая была, то такой фундамент для нас был идеальным вариантом. Кстати, несущая способность таких свай до 10 тонн, как нам объяснили в компании.

А что вам мешает съездить на завод - все воочию увидеть?! Если серьезно планируете строить дом из сип-панелей, то лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Егорьевск не далеко, выделите парочку часов в день и посмотрите, пообщайтесь со специалистами в этой отрасли. Мы предварительно записывались у менеджера по телефону перед поездкой, не люблю ждать, поэтому перед поездкой перезвонила и все уточнила.

Мы конечно же пока взвешиваем все за и против. Однозначно располагает цена на такие дома с реально хорошей площадью и минимальные сроки строительства. Нам бы это вполне подошло потому, что семейка наша немаленькая и хотелось бы, чтоб у деток было личное пространство. Да и к тому же наверное со временем наверное родителей придется перевезти к нам, ведь в столицу из поселка не наездишься каждый день. Пока занимаемся оформлением земли, как оказалось не все так просто и нужно время, чтобы все инстанции обойти. Я переживаю, что по таким дорогам, как у нас в поселке большая техника и проехать не сможет. Появилась надежда к весне немного приведут в порядок дороги на нашей улице ну или хоть ямы засыпят. Мы ближе к весне и строительство планируем, думаю к тому времени все сложится с документами. Вам в этом ЭкоЕвроДоме сразу озвучили стоимость? и конечно же интересует вопрос удалось ли вложиться в смету, она была прописана заранее или как везде подводные камни были? Просто мы как бы рассчитываем на определенную сумму и не хотелось бы потом думать, где кредиты брать, чтоб достроить. Однозначно то, что они изготавливают сип-панели сами и монтаж делают своими силами это конечно хорошо, хоть посредников нет и реально есть с кого спросить. Говорят, что в таких домах из сип панелей не очень шумоизоляция? Вы что-то делали дополнительно?