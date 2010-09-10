В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей
В любом частном доме/даче должна быть и вентиляция и средства пожаротушения (огнетушитель).
А вот то что обязательно должно быть именно то что вы написали - существуют и иные варианты.
А вот то что обязательно должно быть именно то что вы написали - существуют и иные варианты.
Мы строим - вы живёте!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
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Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей
Всегда интересно читать комментарии из категории "смотрится", "хлипко", "сарай", "мыши", "горит", "выделяет неведомое что то" и т.д. Мне нравится читать подобные мнения.
Мы строим - вы живёте!
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
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Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Вот можно ещё посмотреть.
Мы строим - вы живёте!
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- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
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Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
В ту же корзину.
Мы строим - вы живёте!
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- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 20:26
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Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Немного не по порядку. Но думаю ничего страшного.
Мы строим - вы живёте!
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Люди, подскажите, муж долго был в поисках нужной оси, сломался станок. а строительство без него не продвигается, где можно еще посмотреть кроме как на @@@@@@@@@А то время ж идет... а вещь нужная.
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
кулик писал(а):Люди, подскажите, муж долго был в поисках нужной оси, сломался станок. а строительство без него не продвигается, где можно еще посмотреть кроме как на @@@@@@@@@А то время ж идет... а вещь нужная.
Кулик, Вы уже задолбали своей рекламой! Брысь отседа!
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Дешевле будет разве что изначально, но в процессе эксплуатации, на дополнительных затратах поймете, что не стоило экономить на материале. Вон, тот же каркасник, тоже в принципе довольно лояльно по деньгам выходит, но сама технология гораздо прочнее
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
В и я о том же! В той же Европе уже давно с ними фишку просекли и активно строят, а наш человек все время ведется на слухи и стереотипы!
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Это точно, европейцы уже лет 10 активно строят такие дома и живут в них - горя не знают, а наши такие уже консерваторы, во всем проблемы ищут. Честно признаться, я услышала о таких домах впервые год назад, вот уже и свой такой построили.halkhalk писал(а):В и я о том же! В той же Европе уже давно с ними фишку просекли и активно строят, а наш человек все время ведется на слухи и стереотипы!
Впереди, правда, еще долгий этап ремонта, но стены уже готовы и это радует. Что могу сказать. Единственное, что пока советую предварительно до того, как заказывать сип-панели проехать по заводам в своем городе или соседних и посмотреть как вообще их делают. Зачем? Дело в том, что на некоторые вас могут даже и не подпустить к заводу, но даже снаружи будет понятно - шарашкина это контора или серьезное производство. А на некоторых - все покажут и расскажут. Я пока занималась вопросом покупки земли, а ее выбор занял прилично времени - почти год, с мужем объехали заводов 5, некоторые, правда, заводом язык не поворачивается назвать, но то такое уже дело… А вот когда воочию увидели, как делают сип-панели в Экоевродом, сомнений не осталось - где заказывать, там и документы показали и на само производство пригласили все увидеть своими глазами. Занимаются они строительством домов из сип-панелей уже 8 лет, думаю, у нас в стране не намного раньше вообще появилось строительство по этой технологии.
Когда определились с землей, поехали проекты домов смотреть - довольно большой выбор их в этой компании, все просчитывают, советуют, подобрали самый оптимальный вариант - 152 квадрата дом с мансардой и террасой. На строительство ушло всего месяц. Согласитесь, это достаточно быстро. Никакой тяжелой техники пригонять не пришлось. Вот только достроили дом наш новый - убедиись в очередной раз, что подход к работе в компании серьезный.
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Lebedeva писал(а):Это точно, европейцы уже лет 10 активно строят такие дома и живут в них - горя не знают, а наши такие уже консерваторы, во всем проблемы ищут. Честно признаться, я услышала о таких домах впервые год назад, вот уже и свой такой построили.halkhalk писал(а):В и я о том же! В той же Европе уже давно с ними фишку просекли и активно строят, а наш человек все время ведется на слухи и стереотипы!
Впереди, правда, еще долгий этап ремонта, но стены уже готовы и это радует. Что могу сказать. Единственное, что пока советую предварительно до того, как заказывать сип-панели проехать по заводам в своем городе или соседних и посмотреть как вообще их делают. Зачем? Дело в том, что на некоторые вас могут даже и не подпустить к заводу, но даже снаружи будет понятно - шарашкина это контора или серьезное производство. А на некоторых - все покажут и расскажут. Я пока занималась вопросом покупки земли, а ее выбор занял прилично времени - почти год, с мужем объехали заводов 5, некоторые, правда, заводом язык не поворачивается назвать, но то такое уже дело… А вот когда воочию увидели, как делают сип-панели в Экоевродом, сомнений не осталось - где заказывать, там и документы показали и на само производство пригласили все увидеть своими глазами. Занимаются они строительством домов из сип-панелей уже 8 лет, думаю, у нас в стране не намного раньше вообще появилось строительство по этой технологии.
Когда определились с землей, поехали проекты домов смотреть - довольно большой выбор их в этой компании, все просчитывают, советуют, подобрали самый оптимальный вариант - 152 квадрата дом с мансардой и террасой. На строительство ушло всего месяц. Согласитесь, это достаточно быстро. Никакой тяжелой техники пригонять не пришлось. Вот только достроили дом наш новый - убедиись в очередной раз, что подход к работе в компании серьезный.
За границей практикуют дома из сип панелей очень давно, довелось в своё время повидать, но почему то думала, что там и к изготовлению относятся намного ответственней. Я вот тоже узнавала в некоторых фирмах да и у частников о цене и качестве, хотелось бы соотношения, то пока доверия, если честно нет. Как-то всё вокруг да около рассказывают, ведь не хочется выбросить деньги на ветер. То, что дом собрали Вы за месяц, впечатляет.
Почитаю про эту компанию, о которой Вы написали. Они занимаются только изготовлением сип панелей или и монтаж тоже делают? И что вот прям на завод пустили посмотреть?
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Магдуся
Понятное дело, что в Европе такие дома начали гораздо раньше строить, чем у нас, у них может и лучше налажено производство, но наши тоже переняли европейский опыт уже и достаточно неплохо строят такие дома. По крайней мере, я очень довольна своим. Да, нас пустили на сам завод и даже больше - провели экскурсию и подробно рассказали и показали процесс производства сип-панелей. Их же ребята дом нам и монтировали, а чего было искать других мастеров, доверили это дело профи)))
Понятное дело, что в Европе такие дома начали гораздо раньше строить, чем у нас, у них может и лучше налажено производство, но наши тоже переняли европейский опыт уже и достаточно неплохо строят такие дома. По крайней мере, я очень довольна своим. Да, нас пустили на сам завод и даже больше - провели экскурсию и подробно рассказали и показали процесс производства сип-панелей. Их же ребята дом нам и монтировали, а чего было искать других мастеров, доверили это дело профи)))
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Я бы тоже не против побывать на таком заводе, как говорят доверяй-но проверяй. Хорошо, что у них есть и монтаж этих сип-панелей, какой-то уже опыт, а то потом еще ищи какую-то бригаду и неизвестно как соберут и кого потом винить если что не так. А так все гуд конечно. Хотела спросить а фундамент вы сами делали и из чего? Сейчас много пишут, читала, но пока не поняла какой лучше и с чего начинать?Lebedeva писал(а):Магдуся
Понятное дело, что в Европе такие дома начали гораздо раньше строить, чем у нас, у них может и лучше налажено производство, но наши тоже переняли европейский опыт уже и достаточно неплохо строят такие дома. По крайней мере, я очень довольна своим. Да, нас пустили на сам завод и даже больше - провели экскурсию и подробно рассказали и показали процесс производства сип-панелей. Их же ребята дом нам и монтировали, а чего было искать других мастеров, доверили это дело профи)))
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
remoo писал(а):Дешевле, чем вы сами построите не будет. Поэтому прикиньте примерную цену, сколько бы вы потратили на стройматериалы, а потом уже считайте работу мастеров
Мы с друзьями строили наш дом. Понятно, что я им платил. Они неплохо разбираются в строительстве. Просто смотря как вы закажите строительную компанию. Можете еще не напрямую попасть, а через посредников, а это намного хуже, поэтому лучше напрямую с работниками связываться.
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Да, я тоже так считаю, что идеально, когда одна команда делает все от А до Я. Со строительством дома у нас все гладко прошло, а вот с ремонтом намучались - с тремя командами пришлось попрощаться, столько дров переломали эти “неучи”. Все познается в сравнении, вот сейчас с уверенностью могу сказать, что с рабочими, которые нам дом строили очень повезло, видно, что мастера своего дела. Они же и фундамент нам заливали и крышу крыли, окна и двери ставили.Магдуся писал(а):Я бы тоже не против побывать на таком заводе, как говорят доверяй-но проверяй. Хорошо, что у них есть и монтаж этих сип-панелей, какой-то уже опыт, а то потом еще ищи какую-то бригаду и неизвестно как соберут и кого потом винить если что не так. А так все гуд конечно. Хотела спросить а фундамент вы сами делали и из чего? Сейчас много пишут, читала, но пока не поняла какой лучше и с чего начинать?
По поводу фундамента. Еще когда заказывали проект в Экоевродом, ребята посоветовали на фундаменте не экономить и сделать его надежным. Поэтому фундамент у нас из винтовых свай, да и учитывая то, что строили мы дом, когда еще земля мерзлая была, то такой фундамент для нас был идеальным вариантом. Кстати, несущая способность таких свай до 10 тонн, как нам объяснили в компании.
А что вам мешает съездить на завод - все воочию увидеть?! Если серьезно планируете строить дом из сип-панелей, то лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Егорьевск не далеко, выделите парочку часов в день и посмотрите, пообщайтесь со специалистами в этой отрасли. Мы предварительно записывались у менеджера по телефону перед поездкой, не люблю ждать, поэтому перед поездкой перезвонила и все уточнила.
И желательно по рекомендации.deggion писал(а):поэтому лучше напрямую с работниками связываться.
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Lebedeva писал(а):Да, я тоже так считаю, что идеально, когда одна команда делает все от А до Я. Со строительством дома у нас все гладко прошло, а вот с ремонтом намучались - с тремя командами пришлось попрощаться, столько дров переломали эти “неучи”. Все познается в сравнении, вот сейчас с уверенностью могу сказать, что с рабочими, которые нам дом строили очень повезло, видно, что мастера своего дела. Они же и фундамент нам заливали и крышу крыли, окна и двери ставили.
По поводу фундамента. Еще когда заказывали проект в Экоевродом, ребята посоветовали на фундаменте не экономить и сделать его надежным. Поэтому фундамент у нас из винтовых свай, да и учитывая то, что строили мы дом, когда еще земля мерзлая была, то такой фундамент для нас был идеальным вариантом. Кстати, несущая способность таких свай до 10 тонн, как нам объяснили в компании.
А что вам мешает съездить на завод - все воочию увидеть?! Если серьезно планируете строить дом из сип-панелей, то лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Егорьевск не далеко, выделите парочку часов в день и посмотрите, пообщайтесь со специалистами в этой отрасли. Мы предварительно записывались у менеджера по телефону перед поездкой, не люблю ждать, поэтому перед поездкой перезвонила и все уточнила.
Мы конечно же пока взвешиваем все за и против. Однозначно располагает цена на такие дома с реально хорошей площадью и минимальные сроки строительства. Нам бы это вполне подошло потому, что семейка наша немаленькая и хотелось бы, чтоб у деток было личное пространство. Да и к тому же наверное со временем наверное родителей придется перевезти к нам, ведь в столицу из поселка не наездишься каждый день. Пока занимаемся оформлением земли, как оказалось не все так просто и нужно время, чтобы все инстанции обойти. Я переживаю, что по таким дорогам, как у нас в поселке большая техника и проехать не сможет. Появилась надежда к весне немного приведут в порядок дороги на нашей улице ну или хоть ямы засыпят. Мы ближе к весне и строительство планируем, думаю к тому времени все сложится с документами. Вам в этом ЭкоЕвроДоме сразу озвучили стоимость? и конечно же интересует вопрос удалось ли вложиться в смету, она была прописана заранее или как везде подводные камни были? Просто мы как бы рассчитываем на определенную сумму и не хотелось бы потом думать, где кредиты брать, чтоб достроить. Однозначно то, что они изготавливают сип-панели сами и монтаж делают своими силами это конечно хорошо, хоть посредников нет и реально есть с кого спросить. Говорят, что в таких домах из сип панелей не очень шумоизоляция? Вы что-то делали дополнительно?
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
deggion писал(а):remoo писал(а):Дешевле, чем вы сами построите не будет. Поэтому прикиньте примерную цену, сколько бы вы потратили на стройматериалы, а потом уже считайте работу мастеров
лучше напрямую с работниками связываться.
Не так просто найти напрямую.
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
А в чем проблема?Петька писал(а):Не так просто найти напрямую.
Понравилось мне с Экоевродомом работать - у них все четко и по распорядку - ни сроки, ни сумму не затянули. Люблю иметь дело с теми, кто ответственно относится к своим обязанностям. Но стройку и ремонт сложно просчитать до рубля заранее, как всегда - рассчитываешь на одно, а получаешь в итоге другое, потому что аппетит приходит во время еды. В долги пришлось полезть, когда ремонт делали. Посоветовали и дополнительно обшить гипсокартоном внутри дома, чтобы обесшумить немного, потом теплые полы решили постелить, которые изначально не планировались, да и много других моментов.Магдуся писал(а):Мы конечно же пока взвешиваем все за и против. Однозначно располагает цена на такие дома с реально хорошей площадью и минимальные сроки строительства. Нам бы это вполне подошло потому, что семейка наша немаленькая и хотелось бы, чтоб у деток было личное пространство. Да и к тому же наверное со временем наверное родителей придется перевезти к нам, ведь в столицу из поселка не наездишься каждый день. Пока занимаемся оформлением земли, как оказалось не все так просто и нужно время, чтобы все инстанции обойти. Я переживаю, что по таким дорогам, как у нас в поселке большая техника и проехать не сможет. Появилась надежда к весне немного приведут в порядок дороги на нашей улице ну или хоть ямы засыпят. Мы ближе к весне и строительство планируем, думаю к тому времени все сложится с документами. Вам в этом ЭкоЕвроДоме сразу озвучили стоимость? и конечно же интересует вопрос удалось ли вложиться в смету, она была прописана заранее или как везде подводные камни были? Просто мы как бы рассчитываем на определенную сумму и не хотелось бы потом думать, где кредиты брать, чтоб достроить. Однозначно то, что они изготавливают сип-панели сами и монтаж делают своими силами это конечно хорошо, хоть посредников нет и реально есть с кого спросить. Говорят, что в таких домах из сип панелей не очень шумоизоляция? Вы что-то делали дополнительно?
Re: В какой фирме дешевле всего построить дом из сип панелей?
Lebedeva,
мне тоже нравится, когда запланированное делают в срок. Конечно приятно иметь дело с теми, кто ответственно относится к выполнению своей работы и держит слово перед клиентом. А что касается ремонта, так сейчас стройматериалы в цене выросли очень. И по мелочам много всего нужно. А теплые полы это конечно классно. Вы по всему дому делали?А для шумоизоляции только гипсокартоном обшили внутри дома или снаружи тоже что-то делали? Облицовку?
мне тоже нравится, когда запланированное делают в срок. Конечно приятно иметь дело с теми, кто ответственно относится к выполнению своей работы и держит слово перед клиентом. А что касается ремонта, так сейчас стройматериалы в цене выросли очень. И по мелочам много всего нужно. А теплые полы это конечно классно. Вы по всему дому делали?А для шумоизоляции только гипсокартоном обшили внутри дома или снаружи тоже что-то делали? Облицовку?
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