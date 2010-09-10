Матрас
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Матрас
Какой матрас взять ребенку лучше, с пружинами или без?
Re: Матрас
Да все хорошои, главное ортопедический и если с пружинами, то независимыми. Плюс латекс, кокос, лен.
У меня есть малыш и я этому рада!
Re: Матрас
А как понять ортопедический матрас или нет?
Re: Матрас
Mary_May писал(а):А как понять ортопедический матрас или нет?
Цитирую:Ортопедическим называют такой матрас, который обладает ортопедическим эффектом, т.е. способностью так поддерживать позвоночный столб, чтобы он имел возможность расслабиться. Любой матрас служит для того, чтобы спина, мышцы, суставы человека лучше отдохнули. Чем качественней матрас, тем лучше он снимает напряжение и усталость, разгружает позвоночник. Для полного расслабления позвоночный столб должен находится в своем естественном положении, а это возможно тогда, когда он не испытывает никаких дополнительных нагрузок. Если матрас слишком мягкий – позвоночник будет провисать, а если слишком жесткий – будет давить на позвоночник. Чем точнее матрас повторяет контуры тела, тем выше ортопедический эффект.
Если человек спит не на ортопедическом матрасе и его позвоночник прогибается, то позвонки смещаются, нервные корешки ущемляются. Импульс, идущий от спинного мозга к разным органам и мышцам, нарушается. Следовательно, нарушается кровообращение и отток лимфы. Это ведет к хроническим болям, заболеваниям различных органов, ухудшается качество сна. Получается что, покупая ортопедический матрас, Вы защищаете себя от многих болезней. Неправильное положение позвоночника во время сна способствует развитию гипертонии, аритмии сердца, мускульных болей, язвы желудка, сколиоза, радикулита, невралгии, бессонницы.
Основное - подобрать по жесткости правильно матрас, если с пружинами, то с независимыми, плюс кокос, латекс, орто пена, если спите вдвоем, то лежать при выборе матраса вдвоем на нем.
У меня есть малыш и я этому рада!
Re: Матрас
смотря какой возраст ребенка, если постарше - лучше пружинный
Re: Матрас
у нас кокосовый матрас с пружинами.
Но как бэээ..Хотела отметить: я в детстве спала на диване с пружинами не ровными, папа мой так вобще на сундуке)))
У всех все ок!)
Но как бэээ..Хотела отметить: я в детстве спала на диване с пружинами не ровными, папа мой так вобще на сундуке)))
У всех все ок!)
и только смелым покоряются моря
Re: Матрас
Если не стеснены в средствах, то купите матрас латекс+морские водоросли. Фирму уже не подскажу, но матрас очень качественный.
Re: Матрас
Ортопедический, потверже.
Re: Матрас
логично) какой еще
Re: Матрас
У нас обычный был, без пружин, но довольно твердый
Re: Матрас
У нас ортопедический, с независимым пружинным блоком, и анатомическим эффектом памяти. Очень хороший - спать на нем одно удовольствие
Re: Матрас
Я брала просто с пружинами. Мой ребенок не жалуется. Еще купила одеяло полуторное и отлично, ребенку тепло.
Re: Матрас
мы матрас тут брали http://mirmatrasov.com/
Re: Матрас
У нас анатомический матрас с пружинным блоком, покупали на хилдинг андерс. Нравится.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02
Re: Матрас
без купила, с одной стороны латексный, с другой - кокосовая плита
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Матрас
Безпружинный матрас однозначно лучше, берите не пожалеете...
Re: Матрас
Беспружинный у нас. С одной стороны слой латексированной койры, с другой - латекс. Производитель - плитекс. С роддома спим на жесткой стороне. Думаю, к 1,5 годам перевернем, чтобы помягче было.
Re: Матрас
у нас без пружин,но рекомендуют с независимыми пружинами.
Re: Матрас
Мы матрас для нашей двуспальней кровати сразу покупали вместе. Брали на Roomking.ru, где она шла в комплекте, что позволило сэкономить. А вот для детской кроватки пришлось искать отдельно. Перебрали огромное количество.
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