Матрас

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Матрас

Сообщение Mary_May » 16 июн 2014, 19:45

Какой матрас взять ребенку лучше, с пружинами или без?
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Zara
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 10:14

Re: Матрас

Сообщение Zara » 19 июн 2014, 07:48

Да все хорошои, главное ортопедический и если с пружинами, то независимыми. Плюс латекс, кокос, лен.
У меня есть малыш и я этому рада!
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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Матрас

Сообщение Mary_May » 23 июн 2014, 11:47

А как понять ортопедический матрас или нет?
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Zara
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 10:14

Re: Матрас

Сообщение Zara » 30 июн 2014, 13:41

Mary_May писал(а):А как понять ортопедический матрас или нет?

Цитирую:Ортопедическим называют такой матрас, который обладает ортопедическим эффектом, т.е. способностью так поддерживать позвоночный столб, чтобы он имел возможность расслабиться. Любой матрас служит для того, чтобы спина, мышцы, суставы человека лучше отдохнули. Чем качественней матрас, тем лучше он снимает напряжение и усталость, разгружает позвоночник. Для полного расслабления позвоночный столб должен находится в своем естественном положении, а это возможно тогда, когда он не испытывает никаких дополнительных нагрузок. Если матрас слишком мягкий – позвоночник будет провисать, а если слишком жесткий – будет давить на позвоночник. Чем точнее матрас повторяет контуры тела, тем выше ортопедический эффект.
Если человек спит не на ортопедическом матрасе и его позвоночник прогибается, то позвонки смещаются, нервные корешки ущемляются. Импульс, идущий от спинного мозга к разным органам и мышцам, нарушается. Следовательно, нарушается кровообращение и отток лимфы. Это ведет к хроническим болям, заболеваниям различных органов, ухудшается качество сна. Получается что, покупая ортопедический матрас, Вы защищаете себя от многих болезней. Неправильное положение позвоночника во время сна способствует развитию гипертонии, аритмии сердца, мускульных болей, язвы желудка, сколиоза, радикулита, невралгии, бессонницы.
Основное - подобрать по жесткости правильно матрас, если с пружинами, то с независимыми, плюс кокос, латекс, орто пена, если спите вдвоем, то лежать при выборе матраса вдвоем на нем.
У меня есть малыш и я этому рада!
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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Матрас

Сообщение Denata » 14 мар 2015, 21:36

смотря какой возраст ребенка, если постарше - лучше пружинный
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jordano
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 12:33

Re: Матрас

Сообщение jordano » 23 июл 2015, 13:25

у нас кокосовый матрас с пружинами.
Но как бэээ..Хотела отметить: я в детстве спала на диване с пружинами не ровными, папа мой так вобще на сундуке)))
У всех все ок!)
и только смелым покоряются моря
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Lana74
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 дек 2015, 14:52

Re: Матрас

Сообщение Lana74 » 13 дек 2015, 15:05

Если не стеснены в средствах, то купите матрас латекс+морские водоросли. Фирму уже не подскажу, но матрас очень качественный.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Матрас

Сообщение Изаура » 18 дек 2015, 13:02

Ортопедический, потверже.
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svetiren
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 июн 2015, 10:49

Re: Матрас

Сообщение svetiren » 06 фев 2016, 11:42

логично) какой еще
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Матрас

Сообщение Lenka83 » 12 фев 2016, 14:21

У нас обычный был, без пружин, но довольно твердый
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Kadi
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08

Re: Матрас

Сообщение Kadi » 15 апр 2016, 19:52

У нас ортопедический, с независимым пружинным блоком, и анатомическим эффектом памяти. Очень хороший - спать на нем одно удовольствие
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osipun4ik
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 май 2016, 14:03

Re: Матрас

Сообщение osipun4ik » 22 май 2016, 14:05

Я брала просто с пружинами. Мой ребенок не жалуется. Еще купила одеяло полуторное и отлично, ребенку тепло.
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0P0linka0
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 17:11

Re: Матрас

Сообщение 0P0linka0 » 28 июл 2016, 17:07

мы матрас тут брали http://mirmatrasov.com/
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Поля
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 01:03

Re: Матрас

Сообщение Поля » 15 окт 2016, 12:59

У нас анатомический матрас с пружинным блоком, покупали на хилдинг андерс. Нравится.
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Artemamama
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 01:02

Re: Матрас

Сообщение Artemamama » 24 окт 2016, 01:14

без купила, с одной стороны латексный, с другой - кокосовая плита
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Матрас

Сообщение Barabulka222 » 26 окт 2016, 13:54

Безпружинный матрас однозначно лучше, берите не пожалеете...
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Ahaha
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 апр 2016, 15:50

Re: Матрас

Сообщение Ahaha » 09 ноя 2016, 06:43

Беспружинный у нас. С одной стороны слой латексированной койры, с другой - латекс. Производитель - плитекс. С роддома спим на жесткой стороне. Думаю, к 1,5 годам перевернем, чтобы помягче было.
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OlgaLeez
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 00:15

Re: Матрас

Сообщение OlgaLeez » 16 дек 2016, 16:13

у нас без пружин,но рекомендуют с независимыми пружинами.
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LizLukova
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 12 июл 2016, 14:53
Откуда: Москва

Re: Матрас

Сообщение LizLukova » Сегодня, 10:38

Мы матрас для нашей двуспальней кровати сразу покупали вместе. Брали на Roomking.ru, где она шла в комплекте, что позволило сэкономить. А вот для детской кроватки пришлось искать отдельно. Перебрали огромное количество.
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