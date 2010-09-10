Сообщение Zara » 30 июн 2014, 13:41

Mary_May писал(а): А как понять ортопедический матрас или нет?

Цитирую:Ортопедическим называют такой матрас, который обладает ортопедическим эффектом, т.е. способностью так поддерживать позвоночный столб, чтобы он имел возможность расслабиться. Любой матрас служит для того, чтобы спина, мышцы, суставы человека лучше отдохнули. Чем качественней матрас, тем лучше он снимает напряжение и усталость, разгружает позвоночник. Для полного расслабления позвоночный столб должен находится в своем естественном положении, а это возможно тогда, когда он не испытывает никаких дополнительных нагрузок. Если матрас слишком мягкий – позвоночник будет провисать, а если слишком жесткий – будет давить на позвоночник. Чем точнее матрас повторяет контуры тела, тем выше ортопедический эффект.Если человек спит не на ортопедическом матрасе и его позвоночник прогибается, то позвонки смещаются, нервные корешки ущемляются. Импульс, идущий от спинного мозга к разным органам и мышцам, нарушается. Следовательно, нарушается кровообращение и отток лимфы. Это ведет к хроническим болям, заболеваниям различных органов, ухудшается качество сна. Получается что, покупая ортопедический матрас, Вы защищаете себя от многих болезней. Неправильное положение позвоночника во время сна способствует развитию гипертонии, аритмии сердца, мускульных болей, язвы желудка, сколиоза, радикулита, невралгии, бессонницы.Основное - подобрать по жесткости правильно матрас, если с пружинами, то с независимыми, плюс кокос, латекс, орто пена, если спите вдвоем, то лежать при выборе матраса вдвоем на нем.