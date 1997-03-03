Сообщение yellowfox » 17 июн 2014, 01:38

Ребята, всем доброго времени суток! Белгород на линии.Вот какая ситуация у меня сложилась.Одни мои хорошие знакомые (Белгородцы) были некоторое время назад в Рязани - конец 2013г. И в это время они там купили с рук iphone 4g. Телефон шел просто комплектом - коробка, аксессуары и всё.Вернулись в Белгород и нормально пользовались телефоном до тех пор пока не обновились до ios 7.Кто не в курсе в ios7 появилась функция find my iphone, которая, которая просит владельца (человека который им изначально пользовался) активировать телефон после обновления. Активация выполняется при помощи пароля владельца.Так вот, паренек который продал Iphone эту функцию не отключил и теперь iphone Не работает пока его не активирует бывший владелец свои паролем icloud.В итоге у знакомых теперь на руках кирпич, а не iphoneСвязь с бывшим владельцем iphone есть, но он утверждает, что не помнит пароль и вообще неохотно идет на контакт. Теперь разблокировать телефон может только техподдержка appleДля этого нужен сам iphone, коробка от него и чек подтверждающий его покупку.Все есть кроме чекаПоэтому прошу откликнуться жителей г. Рязань: Мне нужен скан чека на покупку iphone 4g в рязанском магазине "Связной".В принципе подойдет любой чек на любую покупку, но нужен именно "Связной" г. Рязани, там iphone был куплен изначально.Может завалялся у кого? или кому то не сложно прогуляться в связной и купить пару батареекМогу предложить небольшое вознаграждение электронными деньгами.Всем кто откликнется - заранее спасибо.Обратная связь здесь или на почту yelowfox@gmail.comС уважением, Андрей.