Привет Рязань! Нужна помощь
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Привет Рязань! Нужна помощь
Ребята, всем доброго времени суток! Белгород на линии.
Вот какая ситуация у меня сложилась.
Одни мои хорошие знакомые (Белгородцы) были некоторое время назад в Рязани - конец 2013г. И в это время они там купили с рук iphone 4g. Телефон шел просто комплектом - коробка, аксессуары и всё.
Вернулись в Белгород и нормально пользовались телефоном до тех пор пока не обновились до ios 7.
Кто не в курсе в ios7 появилась функция find my iphone, которая, которая просит владельца (человека который им изначально пользовался) активировать телефон после обновления. Активация выполняется при помощи пароля владельца.
Так вот, паренек который продал Iphone эту функцию не отключил и теперь iphone Не работает пока его не активирует бывший владелец свои паролем icloud.
В итоге у знакомых теперь на руках кирпич, а не iphone
Связь с бывшим владельцем iphone есть, но он утверждает, что не помнит пароль и вообще неохотно идет на контакт. Теперь разблокировать телефон может только техподдержка apple
Для этого нужен сам iphone, коробка от него и чек подтверждающий его покупку.
Все есть кроме чека
Поэтому прошу откликнуться жителей г. Рязань: Мне нужен скан чека на покупку iphone 4g в рязанском магазине "Связной".
В принципе подойдет любой чек на любую покупку, но нужен именно "Связной" г. Рязани, там iphone был куплен изначально.
Может завалялся у кого? или кому то не сложно прогуляться в связной и купить пару батареек ?
Могу предложить небольшое вознаграждение электронными деньгами.
Всем кто откликнется - заранее спасибо.
Обратная связь здесь или на почту yelowfox@gmail.com
С уважением, Андрей.
Вот какая ситуация у меня сложилась.
Одни мои хорошие знакомые (Белгородцы) были некоторое время назад в Рязани - конец 2013г. И в это время они там купили с рук iphone 4g. Телефон шел просто комплектом - коробка, аксессуары и всё.
Вернулись в Белгород и нормально пользовались телефоном до тех пор пока не обновились до ios 7.
Кто не в курсе в ios7 появилась функция find my iphone, которая, которая просит владельца (человека который им изначально пользовался) активировать телефон после обновления. Активация выполняется при помощи пароля владельца.
Так вот, паренек который продал Iphone эту функцию не отключил и теперь iphone Не работает пока его не активирует бывший владелец свои паролем icloud.
В итоге у знакомых теперь на руках кирпич, а не iphone
Связь с бывшим владельцем iphone есть, но он утверждает, что не помнит пароль и вообще неохотно идет на контакт. Теперь разблокировать телефон может только техподдержка apple
Для этого нужен сам iphone, коробка от него и чек подтверждающий его покупку.
Все есть кроме чека
Поэтому прошу откликнуться жителей г. Рязань: Мне нужен скан чека на покупку iphone 4g в рязанском магазине "Связной".
В принципе подойдет любой чек на любую покупку, но нужен именно "Связной" г. Рязани, там iphone был куплен изначально.
Может завалялся у кого? или кому то не сложно прогуляться в связной и купить пару батареек ?
Могу предложить небольшое вознаграждение электронными деньгами.
Всем кто откликнется - заранее спасибо.
Обратная связь здесь или на почту yelowfox@gmail.com
С уважением, Андрей.
Re: Привет Рязань! Нужна помощь
На самом телефоне написано, что он был куплен в Рязани в Связном? Что за бред? Приложите любой чек
Re: Привет Рязань! Нужна помощь
Написано не на самом телефоне. По IMEI в Эпл ведется список где и когда продан телефон. В какой стране, точке продажи и городе. Там довольно много данных. Любой другой чек без предварительной обработки в фотошопе ничего не значит
А из рязанского чека как раз нужно взять названия, код точки продажи и т.д.
А из рязанского чека как раз нужно взять названия, код точки продажи и т.д.
Re: Привет Рязань! Нужна помощь
Требование чека - глупое. Чек нужен только если товар сдается в магазин.
Re: Привет Рязань! Нужна помощь
amalrik писал(а):Требование чека - глупое. Чек нужен только если товар сдается в магазин.
Apple, вообще, делает много вещей кажущихся глупыми для многих пользователей.
Но факт есть факт. При обращении в техподдержку они просят фото/скан чека вместе с коробкой и заблокированным телефоном.
Re: Привет Рязань! Нужна помощь
yellowfox писал(а):По IMEI в Эпл ведется список где и когда продан телефон. В какой стране, точке продажи и городе. ...А из рязанского чека как раз нужно взять названия, код точки продажи и т.д.
Если Apple фиксирует все до конкретного магазина, то как поможет чек из произвольного Связного? В Рязани довольно много точек Связного.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Привет Рязань! Нужна помощь
Друзья, меня интересует судьба компьютерного еженедельника "Скобяная лавка", в середине - конце девяностых издававшегося в вашем городе. Может быть, у кого-то сохранились бумажные, или электронные подшивки, которыми не жалко было бы поделиться?
Также имеется более "дешёвый и сердитый" вариант - просто перечислите авторов и названия рассказов по мотивам компьютерных игр (и не только), публиковавшихся на последней страничке этой замечательной газетки.
Дело в том, что я коллекционирую фидошный фольклор, который сегодня уже не найти в интернетах, а девичья память - штука капризная и ненадёжная. Чтобы было понятнее, о чём идёт речь, кину ссылку на кэшированный образ их бывшего сайта:
http://web.archive.org/web/19990117054253/http://www.riac.ryazan.su/pressa/skob/main.htm
Буду очень благодарна за любую помощь!
Также имеется более "дешёвый и сердитый" вариант - просто перечислите авторов и названия рассказов по мотивам компьютерных игр (и не только), публиковавшихся на последней страничке этой замечательной газетки.
Дело в том, что я коллекционирую фидошный фольклор, который сегодня уже не найти в интернетах, а девичья память - штука капризная и ненадёжная. Чтобы было понятнее, о чём идёт речь, кину ссылку на кэшированный образ их бывшего сайта:
http://web.archive.org/web/19990117054253/http://www.riac.ryazan.su/pressa/skob/main.htm
Буду очень благодарна за любую помощь!
Re: Привет Рязань! Нужна помощь
Араминта писал(а):интересует судьба компьютерного еженедельника "Скобяная лавка", в середине - конце девяностых издававшегося в вашем городе.
Называлось оно "Hardware shop (Скобяная лавка)"
Номер свидетельства № 015794
Наименование СМИ Hardware shop (Скобяная лавка)
Дата регистрации 03.03.1997
Форма распространения печатное СМИ газета
Языки русский, немецкий, английский
Адрес СМИ: 390035, Рязань, ул.Островского, д.21/1, комн.38
Учредитель СМИ: Орехов Алексей Евгеньевич; Кладов Сергей Валерьевич
Телефоны СМИ: 72-55-65
Араминта писал(а): Может быть, у кого-то сохранились
Может быть...
Не катит ваша ссылка. Не понятно ничего.Араминта писал(а): кину ссылку на кэшированный образ их бывшего сайта:
Араминта писал(а):вариант - просто перечислите авторов и названия рассказов по мотивам компьютерных игр (и не только), публиковавшихся на последней страничке этой замечательной газетки.
Дело в том, что ...
Мы бы с интересом выслушали вашу историю о том, в чем же все-таки дело? Только врать не надо.
И, глядишь, поможем.
Re: Привет Рязань! Нужна помощь
Сухарик писал(а):Называлось оно "Hardware shop (Скобяная лавка)"
Номер свидетельства № 015794
Наименование СМИ Hardware shop (Скобяная лавка)
Дата регистрации 03.03.1997
Форма распространения печатное СМИ газета
Языки русский, немецкий, английский
Адрес СМИ: 390035, Рязань, ул.Островского, д.21/1, комн.38
Учредитель СМИ: Орехов Алексей Евгеньевич; Кладов Сергей Валерьевич
Телефоны СМИ: 72-55-65
Я тоже умею пользоваться поисковиком, но спасибо за попытку.
Сухарик писал(а):Не катит ваша ссылка. Не понятно ничего.
Жаль. К сожалению, никакой другой информации о газете у меня нет.
Сухарик писал(а):Мы бы с интересом выслушали вашу историю о том, в чем же все-таки дело? Только врать не надо. И, глядишь, поможем.
Повторюсь, мне нужны хотя бы ники авторов и названия публиковавшихся рассказов (кроме рассказа про старого думера, его я уже нашла), чтобы попытаться найти их для коллекции самостоятельно. Пока тарелку на лужайке не спалили)
Re: Привет Рязань! Нужна помощь
Я лично знал Кладова. Но, к сожалению, он уже ничем помочь на сможет.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Привет Рязань! Нужна помощь
Очень жаль. Спасибо всем, кто откликнулся и простите, что отняла у вас время.
Re: Привет Рязань! Нужна помощь
Кладова действительно уже нет с нами, пусть земля ему будет пухом, но я то ещё жив пока .)
Re: Привет Рязань! Нужна помощь
Итак, я всё ещё не утратила надежды)
Алексей, если Вы всё ещё с нами, то мне нужны хотя бы ники авторов и названия публиковавшихся рассказов (кроме рассказа про старого думера)
Алексей, если Вы всё ещё с нами, то мне нужны хотя бы ники авторов и названия публиковавшихся рассказов (кроме рассказа про старого думера)
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