Солнечный свет подобен наркотику
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 мар 2014, 23:06
- Откуда: рязань
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Солнечный свет подобен наркотику
Все дело в том, что солнечный свет становится причиной образования белка – проопиомеланокортина. В результате его разложения появляется меланин, другими словами загар. В результате исследования стало известно, что при разложении также выделяется гормон счастья – эндорфин. Это вещество точно также влияет на организм, как героин и морфин.http://novoston.com/news/solnechnyy-sve ... tiku-12698
Re: Солнечный свет подобен наркотику
В конце 80-х, загорая на диком пляже на Оке (некоторые называют "дикими пляжами" нудистские, но это не так. Это просто необорудованные пляжи, где, впрочем, любители и любительницы загара без полосок на теле тоже загорают), обгорел до ожога второй степени. До волдырей. То-то счастья у меня было полны штаны. Ситцевую рубашечку набросить на себя не мог. С тех пор к солнцу очень осторожен.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Солнечный свет подобен наркотику
Вообще, тема достойна "Болталки".
Ты - это ты, а я - это я.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Солнечный свет подобен наркотику
а при избытке меланина возможна, избави Боже, меланома.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Солнечный свет подобен наркотику
megOMetr писал(а):Ну вот, как всегда, пришла Фрекен и всё испортила. Прям минздрав. Даже хуже - Онищенко в юбке!
и этот человек писал про синтетические наркотики применительно к соляриям!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Солнечный свет подобен наркотику
Кстати, к солярию реально есть привыкание. При чем больше не у организма, а у кожи. Она вся морщится, если долго ходишь, а потом перестаешь ей давать дозняк облучения.
Re: Солнечный свет подобен наркотику
Видимо поэтому рекомендуют ложиться спать и вставать вместе с солнцем
Re: Солнечный свет подобен наркотику
О, вот оказывается почему девушки любят загорать))
Re: Солнечный свет подобен наркотику
Lira писал(а):О, вот оказывается почему девушки любят загорать))
Потому что работать не надо.
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Солнечный свет подобен наркотику
Кто лечил меланому насколько это долго и болезненно? Поделитесь своим опытом.
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