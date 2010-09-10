Сообщение Customer » 22 июн 2014, 19:27

В конце 80-х, загорая на диком пляже на Оке (некоторые называют "дикими пляжами" нудистские, но это не так. Это просто необорудованные пляжи, где, впрочем, любители и любительницы загара без полосок на теле тоже загорают), обгорел до ожога второй степени. До волдырей. То-то счастья у меня было полны штаны. Ситцевую рубашечку набросить на себя не мог. С тех пор к солнцу очень осторожен.

Ты - это ты, а я - это я.