Солнечный свет подобен наркотику

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
treaty
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 мар 2014, 23:06
Откуда: рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя treaty

Солнечный свет подобен наркотику

Сообщение treaty » 22 июн 2014, 19:16

Все дело в том, что солнечный свет становится причиной образования белка – проопиомеланокортина. В результате его разложения появляется меланин, другими словами загар. В результате исследования стало известно, что при разложении также выделяется гормон счастья – эндорфин. Это вещество точно также влияет на организм, как героин и морфин.http://novoston.com/news/solnechnyy-sve ... tiku-12698
Вернуться к началу
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Солнечный свет подобен наркотику

Сообщение Customer » 22 июн 2014, 19:27

В конце 80-х, загорая на диком пляже на Оке (некоторые называют "дикими пляжами" нудистские, но это не так. Это просто необорудованные пляжи, где, впрочем, любители и любительницы загара без полосок на теле тоже загорают), обгорел до ожога второй степени. До волдырей. То-то счастья у меня было полны штаны. Ситцевую рубашечку набросить на себя не мог. С тех пор к солнцу очень осторожен.
Ты - это ты, а я - это я.
Вернуться к началу
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Солнечный свет подобен наркотику

Сообщение Customer » 22 июн 2014, 19:29

Вообще, тема достойна "Болталки".
Ты - это ты, а я - это я.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Солнечный свет подобен наркотику

Сообщение ФрекенСнорк » 22 июн 2014, 19:58

а при избытке меланина возможна, избави Боже, меланома.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Солнечный свет подобен наркотику

Сообщение ФрекенСнорк » 23 июн 2014, 06:33

megOMetr писал(а):Ну вот, как всегда, пришла Фрекен и всё испортила. Прям минздрав. Даже хуже - Онищенко в юбке!

и этот человек писал про синтетические наркотики применительно к соляриям! :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Alefftina
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 01:22

Re: Солнечный свет подобен наркотику

Сообщение Alefftina » 17 июл 2014, 13:25

Кстати, к солярию реально есть привыкание. При чем больше не у организма, а у кожи. Она вся морщится, если долго ходишь, а потом перестаешь ей давать дозняк облучения.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: Солнечный свет подобен наркотику

Сообщение Joker* » 12 авг 2014, 12:38

Видимо поэтому рекомендуют ложиться спать и вставать вместе с солнцем
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Солнечный свет подобен наркотику

Сообщение Lira » 27 авг 2014, 09:52

О, вот оказывается почему девушки любят загорать))
Вернуться к началу
Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4772
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Солнечный свет подобен наркотику

Сообщение Customer » 27 авг 2014, 10:37

Lira писал(а):О, вот оказывается почему девушки любят загорать))

Потому что работать не надо. :)
Ты - это ты, а я - это я.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Gera111
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 20:46

Re: Солнечный свет подобен наркотику

Сообщение Gera111 » 06 июн 2019, 15:03

Кто лечил меланому насколько это долго и болезненно? Поделитесь своим опытом.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Солнечный свет подобен наркотику

Сообщение Kyper » Сегодня, 19:07

У меня живут родственники в Израиле и я проходил лечение в клинике Меланома Юнит в Тель-Авиве, вот здесь https://ru.bookimed.com/clinic/klinika-melanoma-unit/ можно подробнее почитать про нее информацию, к тому же там есть отзывы реальных пациентов.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя