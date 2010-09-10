Выиграйте приз от «Глобус»!
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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3 сообщения • Страница 1 из 1
- Гипермаркет «Глобус»
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 июн 2014, 17:02
Выиграйте приз от «Глобус»!
Только сегодня! Дайте первым правильный прогноз исхода матча Алжир-Россия и выиграйте фирменный приз от «Глобус».
Подробности конкурса ищите в нашем официальном сообществе ВКонтакте: https://vk.com/globusru?w=wall-55218921_1007
Подробности конкурса ищите в нашем официальном сообществе ВКонтакте: https://vk.com/globusru?w=wall-55218921_1007
- Гипермаркет «Глобус»
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 26 июн 2014, 17:02
Re: Выиграйте приз от «Глобус»!
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС: «Чистый дом вместе с BAGI»
Друзья, в гипермаркетах «Глобус» проходит акция «Чистый дом», в рамках которой вы можете приобрести товары для уборки, чистки и ухода за домом по привлекательным ценам.
А мы объявляем о новом конкурсе, партнером которого выступает компания BAGI (БАГИ) - производитель бытовой химии для комплексной уборки вашего дома. В этот раз наш конкурс на самый интересный и эффективный совет по уборке дома. Участвуйте и выигрывайте!
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Конкурс проходит с 1 по 9 сентября.
2. В комментариях к этому посту поделитесь своими советами и секретами по уборке дома.
Пример: «Воспользуйтесь пылесосом в четверг, вымойте пол и поверхности в пятницу, а в выходные проведите с пользой время в чистой квартире».
3. Один участник может разместить только один совет или секрет по уборке дома.
4. Сделайте репост конкурса (нажмите «Поделиться» и «Рассказать друзьям»).
5. Участник конкурса должен быть подписчиком официальных групп «Глобус» - (http://vk.com/globusru) и BAGI (http://vk.com/bagibussines)
6. Победителями конкурса станут авторы 10 лучших советов и секретов, которые будут определены администрацией официальной группы «Глобус» и представителями марки BAGI.
7. Имена победителей будут опубликованы в официальных группах «Глобус – сеть гипермаркетов» и «BAGI – чистота без усилий» 10 сентября.
8. Подарки победителям будут выдаваться в гипермаркетах «Глобус» через 10 дней после подведения итогов конкурса.
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
1-е место. Набор бытовой химии BAGI (Израиль):
- Шамполиш – средство для мытья посуды, 500 мл;
- Анти-Плесень - средство для дезинфекции, 500 мл;
- Жавель Лимон - гель для чистки унитазов, 500 мл;
- Шуманит спрей - жироудалитель, 500 мл;
- Антистатик - средство ухода за одеждой, 500 мл;
- Фризон – средство для мытья холодильника, 200 мл;
- Чудо-тряпка, 70 листов в рулоне.
2-е место. Набор бытовой химии BAGI (Израиль):
- Шамполиш – средство для мытья посуды, 500 мл;
- Шуманит спрей - жироудалитель, 500 мл;
- Антистатик - средство ухода за одеждой, 500 мл;
- Фризон – средство для мытья холодильника, 200 мл;
- Чудо-тряпка, 70 листов в рулоне.
3-е место. Набор бытовой химии BAGI (Израиль):
- Шамполиш – средство для мытья посуды, 500 мл;
- Антистатик - средство ухода за одеждой, 500 мл;
- Фризон – средство для мытья холодильника, 200 мл
- Чудо-тряпка, 70 листов в рулоне.
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
7 мини-наборов бытовой химии BAGI (Израиль):
- Шамполиш – средство для мытья посуды, 500 мл;
- Фризон – средство для мытья холодильника, 200 мл.
Друзья, в гипермаркетах «Глобус» проходит акция «Чистый дом», в рамках которой вы можете приобрести товары для уборки, чистки и ухода за домом по привлекательным ценам.
А мы объявляем о новом конкурсе, партнером которого выступает компания BAGI (БАГИ) - производитель бытовой химии для комплексной уборки вашего дома. В этот раз наш конкурс на самый интересный и эффективный совет по уборке дома. Участвуйте и выигрывайте!
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Конкурс проходит с 1 по 9 сентября.
2. В комментариях к этому посту поделитесь своими советами и секретами по уборке дома.
Пример: «Воспользуйтесь пылесосом в четверг, вымойте пол и поверхности в пятницу, а в выходные проведите с пользой время в чистой квартире».
3. Один участник может разместить только один совет или секрет по уборке дома.
4. Сделайте репост конкурса (нажмите «Поделиться» и «Рассказать друзьям»).
5. Участник конкурса должен быть подписчиком официальных групп «Глобус» - (http://vk.com/globusru) и BAGI (http://vk.com/bagibussines)
6. Победителями конкурса станут авторы 10 лучших советов и секретов, которые будут определены администрацией официальной группы «Глобус» и представителями марки BAGI.
7. Имена победителей будут опубликованы в официальных группах «Глобус – сеть гипермаркетов» и «BAGI – чистота без усилий» 10 сентября.
8. Подарки победителям будут выдаваться в гипермаркетах «Глобус» через 10 дней после подведения итогов конкурса.
ПРИЗОВОЙ ФОНД:
1-е место. Набор бытовой химии BAGI (Израиль):
- Шамполиш – средство для мытья посуды, 500 мл;
- Анти-Плесень - средство для дезинфекции, 500 мл;
- Жавель Лимон - гель для чистки унитазов, 500 мл;
- Шуманит спрей - жироудалитель, 500 мл;
- Антистатик - средство ухода за одеждой, 500 мл;
- Фризон – средство для мытья холодильника, 200 мл;
- Чудо-тряпка, 70 листов в рулоне.
2-е место. Набор бытовой химии BAGI (Израиль):
- Шамполиш – средство для мытья посуды, 500 мл;
- Шуманит спрей - жироудалитель, 500 мл;
- Антистатик - средство ухода за одеждой, 500 мл;
- Фризон – средство для мытья холодильника, 200 мл;
- Чудо-тряпка, 70 листов в рулоне.
3-е место. Набор бытовой химии BAGI (Израиль):
- Шамполиш – средство для мытья посуды, 500 мл;
- Антистатик - средство ухода за одеждой, 500 мл;
- Фризон – средство для мытья холодильника, 200 мл
- Чудо-тряпка, 70 листов в рулоне.
ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:
7 мини-наборов бытовой химии BAGI (Израиль):
- Шамполиш – средство для мытья посуды, 500 мл;
- Фризон – средство для мытья холодильника, 200 мл.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 649
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Выиграйте приз от «Глобус»!
Не терпите неприятных запахов и опасных микроорганизмов. Закажите услуги по дезинфекции и дезинсекции https://ecobarrier.ru/unichtozhenie-nasekomih и увидите чистоту уже сейчас. Мы используем эффективные методы обработки, чтобы гарантированно устранить вредные вещества из ваших помещений.
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