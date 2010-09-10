Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.



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да уж

когда уже сносить будут ?

Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.

Обещал Любимов начать снос, никто его за язык не тянул.

Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.

Rehan писал(а): когда уже сносить будут ?

Скоро начнется выселение жильцов с мансард в Мещере

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