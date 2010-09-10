Комплекс "Мещера"

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6149
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Комплекс "Мещера"

Сообщение ivanes » 02 июн 2017, 18:47

Вы ссылку читайте.Для этого дается ссылка.
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Руслан GT
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 13:19

Re: Комплекс "Мещера"

Сообщение Руслан GT » 03 июн 2017, 16:46

да уж
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Rehan
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 17:33

Re: Комплекс "Мещера"

Сообщение Rehan » 12 июн 2017, 18:37

когда уже сносить будут ?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11212
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Комплекс "Мещера"

Сообщение UNCLE1911 » 14 июн 2017, 07:07

Обещал Любимов начать снос, никто его за язык не тянул.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11212
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Комплекс "Мещера"

Сообщение UNCLE1911 » 14 июн 2017, 08:20

Вот тут пожалте, Фомы неверящие.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Rembo
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 май 2017, 19:27

Re: Комплекс "Мещера"

Сообщение Rembo » 23 июл 2017, 10:24

Rehan писал(а):когда уже сносить будут ?


начался процесс по сносу https://sovetsky--riz.sudrf.ru/modules. ... 0%E9%F2%E8
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sobet1100
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 01 фев 2015, 13:11

Re: Комплекс "Мещера"

Сообщение sobet1100 » 26 минут назад

Скоро начнется выселение жильцов с мансард в Мещере
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