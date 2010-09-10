Комплекс "Мещера"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Комплекс "Мещера"
Вы ссылку читайте.Для этого дается ссылка.
Re: Комплекс "Мещера"
да уж
Re: Комплекс "Мещера"
когда уже сносить будут ?
Re: Комплекс "Мещера"
Обещал Любимов начать снос, никто его за язык не тянул.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Комплекс "Мещера"
Вот тут пожалте, Фомы неверящие.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Комплекс "Мещера"
Rehan писал(а):когда уже сносить будут ?
начался процесс по сносу https://sovetsky--riz.sudrf.ru/modules. ... 0%E9%F2%E8
Re: Комплекс "Мещера"
Скоро начнется выселение жильцов с мансард в Мещере
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