Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение UNCLE1911 » 25 апр 2015, 22:53

Иван, а кто тебе платит за работу? Кто твой командир?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24080
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение ФрекенСнорк » 03 ноя 2015, 10:41

Новоросс писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):не волнуйтесь, у меня нет детей. :)


Во-первых - это заметно.
Во-вторых - это утешает. :wink:

ваучер зазявьте, убоище. :D :D :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение UNCLE1911 » 18 ноя 2015, 00:11

Ты будешь заиещать Эбаньеса, чтоб мы не заскучали? ))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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samsonov
Гость RZN.info
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 21:55

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение samsonov » 18 ноя 2015, 10:50

UNCLE1911 писал(а):Ты будешь заиещать Эбаньеса, чтоб мы не заскучали? ))

его поведение несколько странное, возможно, он не здоров
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение UNCLE1911 » 18 ноя 2015, 12:12

А ты совсем здоров? Какое отношение имеет твой ворюга к беднягам с Донбасса?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24080
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение ФрекенСнорк » 18 ноя 2015, 19:14

Raider писал(а):что на заборах пишут-тоже необходимо читать и принимать к сведению?

обязательно! иначе жить скучно.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1888
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение Raider » 18 ноя 2015, 21:48

samsonov писал(а): это не забор, вообще-то, это правительственный сайт. Т.е. письмо писалось на на соответствующее имя, государственному чиновнику.
т.е. исходя из ваших умозаключений-если написать письмо чиновнику в правительство, это будет доказательством признания вины опонента?
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1888
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение Raider » 19 ноя 2015, 08:01

samsonov писал(а):Надо смотреть содержание и думать, для чего написано.
За вас уже подумали и ничего не "надо". В нашем государстве виновность деяния-определяет суд. А не надписи на заборе, и не ваши письма в правительство или глав.врачу на Баженова. Если ваш опонент увидит и прочитает вдруг эту написанную галиматью-он смело может подать в суд. Причем его долг в 70 рублей-вам покажется мелочью в оплате его издержек. Причем этот сайт, могут тоже закрыть из-за распостранения вами недостоверных сведений.
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Avrely
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 24 янв 2010, 22:24

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение Avrely » 19 ноя 2015, 10:03

Граждане, поверьте полуторалетнему волонтерскому опыту работы - помогайте людям только адресно! Не через малопрозрачные фонды, деятельность которых вы не можете проконтролировать. Передавайте вашу помощь прямо в руки нуждающимся в ней.
Не хочу обидеть честных порядочных людей, бескорыстно организующих фонды для помощи.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение UNCLE1911 » 19 ноя 2015, 11:47

А Донбасс то тут с какого боку?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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samsonov
Гость RZN.info
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 21:55

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение samsonov » 19 ноя 2015, 11:49

Avrely писал(а):Граждане, поверьте полуторалетнему волонтерскому опыту работы - помогайте людям только адресно! Не через малопрозрачные фонды, деятельность которых вы не можете проконтролировать. Передавайте вашу помощь прямо в руки нуждающимся в ней.
Не хочу обидеть честных порядочных людей, бескорыстно организующих фонды для помощи.

именно об этом я и хотел сказать, верить можно не всем
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24080
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение ФрекенСнорк » 19 ноя 2015, 12:12

samsonov писал(а):Да, тогда чего он меня постоянно просил отмыть его фирму от грязи?
Почему в суд не подал? Или что ещё.
Мы сейчас говорим только от том, что написано в интернете. Его поведение, ну да наверное, его можно отправить к врачу на Баженова. Но его поведение, это не мое дело.

Господи, а ведь прав был Жаботинский- Альталена
"Логика наука греческая, прочим без надобности"...
и с какого перепугу мы должны верить вам? особливо после ваших выступлений в теме про Украину и туалетную бумагу жовто-блакитного цвета?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24080
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение ФрекенСнорк » 19 ноя 2015, 13:07

samsonov писал(а):считаю стоит верить нашим СМИ.

:D :D :D всем подряд? или каким-то конкретным? :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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samsonov
Гость RZN.info
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 21:55

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение samsonov » 19 ноя 2015, 13:56

Я обычно смотрю первый канал
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24080
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.

Сообщение ФрекенСнорк » 19 ноя 2015, 16:17

samsonov писал(а):Я обычно смотрю первый канал

это видно невооружённым глазом. :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Penelopa#waync
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 19:32

Рязаньне подведи Помощь беженцам с Ю В Украины

Сообщение Penelopa#waync » Сегодня, 15:12

помощь будете принимать в постоянном режиме или до какой-то конкретной даты?
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