Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
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Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
Иван, а кто тебе платит за работу? Кто твой командир?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24080
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
Новоросс писал(а):ФрекенСнорк писал(а):не волнуйтесь, у меня нет детей.
Во-первых - это заметно.
Во-вторых - это утешает.
ваучер зазявьте, убоище.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
Ты будешь заиещать Эбаньеса, чтоб мы не заскучали? ))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
UNCLE1911 писал(а):Ты будешь заиещать Эбаньеса, чтоб мы не заскучали? ))
его поведение несколько странное, возможно, он не здоров
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
А ты совсем здоров? Какое отношение имеет твой ворюга к беднягам с Донбасса?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24080
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
Raider писал(а):что на заборах пишут-тоже необходимо читать и принимать к сведению?
обязательно! иначе жить скучно.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
т.е. исходя из ваших умозаключений-если написать письмо чиновнику в правительство, это будет доказательством признания вины опонента?samsonov писал(а): это не забор, вообще-то, это правительственный сайт. Т.е. письмо писалось на на соответствующее имя, государственному чиновнику.
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
За вас уже подумали и ничего не "надо". В нашем государстве виновность деяния-определяет суд. А не надписи на заборе, и не ваши письма в правительство или глав.врачу на Баженова. Если ваш опонент увидит и прочитает вдруг эту написанную галиматью-он смело может подать в суд. Причем его долг в 70 рублей-вам покажется мелочью в оплате его издержек. Причем этот сайт, могут тоже закрыть из-за распостранения вами недостоверных сведений.samsonov писал(а):Надо смотреть содержание и думать, для чего написано.
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
Граждане, поверьте полуторалетнему волонтерскому опыту работы - помогайте людям только адресно! Не через малопрозрачные фонды, деятельность которых вы не можете проконтролировать. Передавайте вашу помощь прямо в руки нуждающимся в ней.
Не хочу обидеть честных порядочных людей, бескорыстно организующих фонды для помощи.
Не хочу обидеть честных порядочных людей, бескорыстно организующих фонды для помощи.
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
А Донбасс то тут с какого боку?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
Avrely писал(а):Граждане, поверьте полуторалетнему волонтерскому опыту работы - помогайте людям только адресно! Не через малопрозрачные фонды, деятельность которых вы не можете проконтролировать. Передавайте вашу помощь прямо в руки нуждающимся в ней.
Не хочу обидеть честных порядочных людей, бескорыстно организующих фонды для помощи.
именно об этом я и хотел сказать, верить можно не всем
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24080
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
samsonov писал(а):Да, тогда чего он меня постоянно просил отмыть его фирму от грязи?
Почему в суд не подал? Или что ещё.
Мы сейчас говорим только от том, что написано в интернете. Его поведение, ну да наверное, его можно отправить к врачу на Баженова. Но его поведение, это не мое дело.
Господи, а ведь прав был Жаботинский- Альталена
"Логика наука греческая, прочим без надобности"...
и с какого перепугу мы должны верить вам? особливо после ваших выступлений в теме про Украину и туалетную бумагу жовто-блакитного цвета?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24080
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
samsonov писал(а):считаю стоит верить нашим СМИ.
всем подряд? или каким-то конкретным?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
Я обычно смотрю первый канал
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24080
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Рязань,не подведи! Помощь беженцам с Ю-В Украины.
samsonov писал(а):Я обычно смотрю первый канал
это видно невооружённым глазом.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 янв 2017, 19:32
Рязаньне подведи Помощь беженцам с Ю В Украины
помощь будете принимать в постоянном режиме или до какой-то конкретной даты?
Re: Рязаньне подведи Помощь беженцам с Ю В Украины
Penelopa#waync писал(а):помощь будете принимать в постоянном режиме или до какой-то конкретной даты?
А у тебя бабло лишнее есть? Я приемщик помощи, сообщи цифру, за ней приедут.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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