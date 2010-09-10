samsonov писал(а): Да, тогда чего он меня постоянно просил отмыть его фирму от грязи?

Почему в суд не подал? Или что ещё.

Мы сейчас говорим только от том, что написано в интернете. Его поведение, ну да наверное, его можно отправить к врачу на Баженова. Но его поведение, это не мое дело.