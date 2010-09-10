Матерные частушки запретили
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
8 сообщений • Страница 1 из 1
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Матерные частушки запретили
Материться в кино и на сцене с 1 июля запрещено.
Так что:
1. На свадьбах матерные частушки - НЕЛЬЗЯ!
2. Из песен Ленинград - WWW, Мамба - ..ямба, Серебро - Мама Люба и подобных матерные слова придётся вырезать.
Интересно, а если гости на свадьбе поют матерные частушки под твою фонограмму или баян, ты являешся соучастником или подстрекателем правонарушения?
Так что:
1. На свадьбах матерные частушки - НЕЛЬЗЯ!
2. Из песен Ленинград - WWW, Мамба - ..ямба, Серебро - Мама Люба и подобных матерные слова придётся вырезать.
Интересно, а если гости на свадьбе поют матерные частушки под твою фонограмму или баян, ты являешся соучастником или подстрекателем правонарушения?
- Пётр Линёв
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2055
- Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
- Откуда: Есенинский край
Re: Матерные частушки запретили
Пели, поют и будут ПЕТЬ!
"Ленинград" как пел матерком так и поёт.
"Ленинград" как пел матерком так и поёт.
Подсел на Canon .
Re: Матерные частушки запретили
А я частушки вообще бы запретил! Уши бы не слышали! С детства терпеть не мог эту пошлятину!
Ты - это ты, а я - это я.
Re: Матерные частушки запретили
Эх, поддать и "мимо тещиного дома я без шуток". Лепота!)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Матерные частушки запретили
Помню, на моей свадьбе две самые матерные частушки (где из приличного были только предлоги) спели два человека, закончившие колледж культурыХD
Частушки - это наша культура. Такая, какая есть)))
Частушки - это наша культура. Такая, какая есть)))
Если хочешь быть счастливым, будь им!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24106
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Матерные частушки запретили
"Иван Бунин, рафинированный интеллигент, писатель с кровью, отравленной декадентозом, кладбищенскую поэзию которого я обожаю больше его прозы, однажды в Париже, едучи в такси и опаздывая, заворачивал такие фиоритуры, что изумленный водитель не выдержал и сказал: - "Пардон, месье, даже я, бывший флотский офицер, такого не слыхивал!" На что Иван Алексеевич ответил: - А что же Вы хотели, милостивый государь, я ведь член Русской Академии изящной словесности?!"
http://za-za.net/old-index.php?menu=authors&&country=nomer&&author=nomer04_01_12&&werk=006
http://za-za.net/old-index.php?menu=authors&&country=nomer&&author=nomer04_01_12&&werk=006
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Матерные частушки запретили
Точно. Какая же свадьба без частушек.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Матерные частушки запретили
ухты йопты) абидна )
8 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Свадьба в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость