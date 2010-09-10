Матерные частушки запретили

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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Марвин Гудмэн
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2682
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
Откуда: Моя болота

Матерные частушки запретили

Сообщение Марвин Гудмэн » 01 июл 2014, 08:52

Материться в кино и на сцене с 1 июля запрещено.
Так что:
1. На свадьбах матерные частушки - НЕЛЬЗЯ!
2. Из песен Ленинград - WWW, Мамба - ..ямба, Серебро - Мама Люба и подобных матерные слова придётся вырезать.

Интересно, а если гости на свадьбе поют матерные частушки под твою фонограмму или баян, ты являешся соучастником или подстрекателем правонарушения? :smile:
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Пётр Линёв
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2055
Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
Откуда: Есенинский край

Re: Матерные частушки запретили

Сообщение Пётр Линёв » 13 ноя 2014, 08:21

Пели, поют и будут ПЕТЬ!

"Ленинград" как пел матерком так и поёт.
Подсел на Canon .
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4771
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: Матерные частушки запретили

Сообщение Customer » 13 ноя 2014, 08:34

А я частушки вообще бы запретил! Уши бы не слышали! С детства терпеть не мог эту пошлятину!
Ты - это ты, а я - это я.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11199
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Матерные частушки запретили

Сообщение UNCLE1911 » 13 ноя 2014, 09:45

Эх, поддать и "мимо тещиного дома я без шуток". Лепота!)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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BuTya
Гость RZN.info
Сообщения: 314
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Матерные частушки запретили

Сообщение BuTya » 13 ноя 2014, 10:30

Помню, на моей свадьбе две самые матерные частушки (где из приличного были только предлоги) спели два человека, закончившие колледж культурыХD
Частушки - это наша культура. Такая, какая есть)))
Если хочешь быть счастливым, будь им!
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24106
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Матерные частушки запретили

Сообщение ФрекенСнорк » 13 ноя 2014, 12:39

"Иван Бунин, рафинированный интеллигент, писатель с кровью, отравленной декадентозом, кладбищенскую поэзию которого я обожаю больше его прозы, однажды в Париже, едучи в такси и опаздывая, заворачивал такие фиоритуры, что изумленный водитель не выдержал и сказал: - "Пардон, месье, даже я, бывший флотский офицер, такого не слыхивал!" На что Иван Алексеевич ответил: - А что же Вы хотели, милостивый государь, я ведь член Русской Академии изящной словесности?!"
http://za-za.net/old-index.php?menu=authors&&country=nomer&&author=nomer04_01_12&&werk=006
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Скарлетт
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 20:35

Re: Матерные частушки запретили

Сообщение Скарлетт » 20 дек 2014, 18:44

Точно. Какая же свадьба без частушек.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Матерные частушки запретили

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 15:01

ухты йопты) абидна )
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