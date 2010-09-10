Индивидуальный садовод
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16 сообщений • Страница 1 из 1
Индивидуальный садовод
Купил дачу в Рязани, в снт. Возникла вот такая проблема: В члены товарищества не вступал, а когда отказался вступать и попросил заключить со мной договор о пользовании, то мне его не дали и сказали, что в таком случае буду платить вдвое больше, чем члены товарищества, за всё. И на следующий день отрезали провода от столба к даче. И за подключение требуют плату. Хотелось бы услышать Ваше мнение по ситуации. И ещё-возможно ли заключить договор с электроснабжающей организацией напрямую, минуя снт ? Земля и дом в собственности-свидетельства о регистрации есть.
Re: Индивидуальный садовод
Ждет упрямцев бурение собственной скважины, подведение электричества за свой счет с установкой столбов и другие прелести.
Еще товарищество занимается дорогами и вывозом мусора и т. п. Если летать на дачу на вертолете, а мусорные пакеты возить с собой, то может и не нужно вступать.
Еще товарищество занимается дорогами и вывозом мусора и т. п. Если летать на дачу на вертолете, а мусорные пакеты возить с собой, то может и не нужно вступать.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Индивидуальный садовод
Пробурили скважину на 67 м глубину. Сделали обсадку. В ней трубу и погружной насос от 220в. Система автоматики в подвале дома. Открываешь кран и насос включается. Установили очистку с минерализацией. Два раза в год- профилактика очистки и проверки качества воды.- протокол дают. 5-6 тыс удовольствие в год.
Электроэнергию тянули от в/ч - 6 КВ. Покупали трансформатор 6/0,4, пять домов подключились по три фазы. Сейчас каболь на 6 кВ пробило. Запитаны от сети СНТ. Есть ограничения по потребляемой мощности, 6квт. ч на дом. Из 234 собственников коттеждей и летних домиков на 10-15 млн руб только 70 решили газифицировать дома. Это потянуло на 400 тыс руб. Теперь желающие подключить к дому газ должны оплатить по 100 тыс руб. Этим 70 финансистам. Скандал каждое собрание.Мол за что мы должны платить.Магистрали проложены кем-то по земле товарищества. и.т.д.
СНТ на свои деньги построило магазинчик с дал в аренду за вывоз мусора с СНТ. Стоит контейнер огромный и регулярно вывозится.
Электроэнергию тянули от в/ч - 6 КВ. Покупали трансформатор 6/0,4, пять домов подключились по три фазы. Сейчас каболь на 6 кВ пробило. Запитаны от сети СНТ. Есть ограничения по потребляемой мощности, 6квт. ч на дом. Из 234 собственников коттеждей и летних домиков на 10-15 млн руб только 70 решили газифицировать дома. Это потянуло на 400 тыс руб. Теперь желающие подключить к дому газ должны оплатить по 100 тыс руб. Этим 70 финансистам. Скандал каждое собрание.Мол за что мы должны платить.Магистрали проложены кем-то по земле товарищества. и.т.д.
СНТ на свои деньги построило магазинчик с дал в аренду за вывоз мусора с СНТ. Стоит контейнер огромный и регулярно вывозится.
Re: Индивидуальный садовод
Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 июля подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, остальные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Документом предусматривается внесение изменений, связанных с введением лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в Жилищный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Документом предусматривается внесение изменений, связанных с введением лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в Жилищный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, федеральные законы «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Re: Индивидуальный садовод
Поставил ветрогенератор на участке. По воде-колодец установил с насосом .
Теперь всё. И договор не нужен. Да. Дачу застраховал по полной. Так как сильно косые взгляды от колхозников получаю.
Теперь всё. И договор не нужен. Да. Дачу застраховал по полной. Так как сильно косые взгляды от колхозников получаю.
Re: Индивидуальный садовод
Мазохист штоль?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Индивидуальный садовод
UNCLE1911 писал(а):Мазохист штоль?
Нет, просто так хочу. А вы, что -колхозник?
Re: Индивидуальный садовод
А только колхозники стараются жить с соседями мирно?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Индивидуальный садовод
UNCLE1911 писал(а):А только колхозники стараются жить с соседями мирно?
Фамильярность Ваша , по отношению ко мне- не нравится.
А также не нравится, когда посторонние дяди провоцируют на ссору.
Лечите кого ни будь другого.
Re: Индивидуальный садовод
А у меня просто такие соседи есть, которые покупают участки и достают всех. Что хоть уезжай.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Индивидуальный садовод
Ну, к примеру, один построил здоровый каменный сарай и ходил ухмылялся, что вскоре узнаете, мол. Оказалось, это он автомойку решил посреди СНТ устроить. Другой взял и обустроил по тихому на нейтральной территори (но у соседского забора) свою канализацию. Третий собрал свой древесный мусор вынес его в общую рощицу, он же пытался перенести забор на метр к дороге, пришлось полицию вызывать.
Вот как то не нравятся мне такие новые соседи.
Вот как то не нравятся мне такие новые соседи.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Индивидуальный садовод
UNCLE1911 писал(а):А у меня просто такие соседи есть, которые покупают участки и достают всех. Что хоть уезжай.
Понимаю и сочувствую. А, что сразу наезжать то? Я не из таких.
Никого не достаю. Живу смирно, за свой счёт. Кому мешаю?
Ответ-правлению снт. Хотят бабло рубить с новичков, совсем ничего не делая.
Потому у меня и реакция такая была. Взял и всё сам поставил. И ,что-нельзя?
Re: Индивидуальный садовод
А в доме у меня печное отопление есть, как вторичное. А газ, конечно баллонный. Но хватает на сезон.
Так,что-я практически-автономен во всём. Просто,может, кому моё видение ситуации понравится.
Думаю, что колхоз, хоть и не умер, но умрёт всё равно.
Так,что-я практически-автономен во всём. Просто,может, кому моё видение ситуации понравится.
Думаю, что колхоз, хоть и не умер, но умрёт всё равно.
Re: Индивидуальный садовод
Да. Забыл сказать. Как только я отделился от ихних сетей, то поначалу мне все двери в доме выбили, и в сараях тоже.
Ничего не взяли, просто вандализм. Никуда не жаловался-бесполезно. Просто поставил теперь камеры скрытные. Но на двери есть объявление, что ведётся видеонаблюдение. И идёт информация на мой комп с датчиков движения.
Ничего не взяли, просто вандализм. Никуда не жаловался-бесполезно. Просто поставил теперь камеры скрытные. Но на двери есть объявление, что ведётся видеонаблюдение. И идёт информация на мой комп с датчиков движения.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 244
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Индивидуальный садовод
Кирилл_K писал(а):Всем привет. Собрался покупать теплицу из поликарбоната. Долго выбирал в интернете. Наткнулся вот на такие виды теплиц как здесь http://xn--e1aajlcgqwf2bych.xn--p1ai/ Пишут что эти теплицы самостоятельно создают микроклимат, и поливают себя сами. Кто нибудь уже пробовал такие теплицы?
Знаем, сталкивались. Ничего выдающегося эта контора не представляет. Продает обычные теплицы и оборудование к ним.
Теплицы - ниже среднего. Оцинкованный профиль - откровенная дешевка, поликарбонат - чуть лучше. Все то же самое можно взять на хоздворах по пути в пос. Строитель. Или в Дядьково. В Дядьково очень удачные конструкции теплиц, снег на крыше не задерживается и бока не проминает.
Что касается форточек и систем полива - все то же самое можно взять в Леруа Мерлен или Оби существенно дешевле. Систему полива самому собрать совсем не сложно. Платить в этой конторе те деньги, которые они требуют - это для тех, кто живет роскошно.
Только живи, и до всего доживешь
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вчера, 05:18
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