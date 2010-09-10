Сообщение nikols » 10 июл 2014, 13:15

Пробурили скважину на 67 м глубину. Сделали обсадку. В ней трубу и погружной насос от 220в. Система автоматики в подвале дома. Открываешь кран и насос включается. Установили очистку с минерализацией. Два раза в год- профилактика очистки и проверки качества воды.- протокол дают. 5-6 тыс удовольствие в год.

Электроэнергию тянули от в/ч - 6 КВ. Покупали трансформатор 6/0,4, пять домов подключились по три фазы. Сейчас каболь на 6 кВ пробило. Запитаны от сети СНТ. Есть ограничения по потребляемой мощности, 6квт. ч на дом. Из 234 собственников коттеждей и летних домиков на 10-15 млн руб только 70 решили газифицировать дома. Это потянуло на 400 тыс руб. Теперь желающие подключить к дому газ должны оплатить по 100 тыс руб. Этим 70 финансистам. Скандал каждое собрание.Мол за что мы должны платить.Магистрали проложены кем-то по земле товарищества. и.т.д.

СНТ на свои деньги построило магазинчик с дал в аренду за вывоз мусора с СНТ. Стоит контейнер огромный и регулярно вывозится.