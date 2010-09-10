Где можно в Рязани обучиться PHP+MySQL?

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demis
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 23:42

Где можно в Рязани обучиться PHP+MySQL?

Сообщение demis » 15 июл 2014, 23:51

Всем привет скажите пожалуйста где можно обучиться программированию на Php+MySQL, есть ли какие не будь курсы может?
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Сталкер
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 дек 2016, 14:43

Re: Где можно в Рязани обучиться PHP+MySQL?

Сообщение Сталкер » 9 минут назад

Нетология... Там кажется все есть...
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