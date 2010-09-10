Где можно в Рязани обучиться PHP+MySQL?
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Где можно в Рязани обучиться PHP+MySQL?
Всем привет скажите пожалуйста где можно обучиться программированию на Php+MySQL, есть ли какие не будь курсы может?
Re: Где можно в Рязани обучиться PHP+MySQL?
Нетология... Там кажется все есть...
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