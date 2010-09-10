Просьба о помощи от фонда «Русская береза»
Благотворительность в Рязани
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Просьба о помощи от фонда «Русская береза»
Просьба о помощи от фонда «Русская береза»
Этот фонд я знаю уже давно, и ему доверяю. И сейчас хочу, чтобы вы услышали их просьбу о помощи… Может быть, именно вы сможете им чем-нибудь помочь!
«В благотворительный фонд очень нужны добровольцы. Сотрудников в фонде мало, а дел много. Подопечные фонда ждут помощи. Если у Вас есть свободный денечек, даже часик, приходите к нам на помощь, пожалуйста! Приводите своих друзей! Помощь Добровольца — ОГРОМНА!!!!!!!! Ваш, отданный благому делу ЧАС, может спасти кому-то ЖИЗНЬ!!!!
Как можно послужить и помочь ближним:
Промоакции. Распространение газет, листовок фонда Русская Береза. В любой день, в любом месте, где много людей и где Вам разрешат. Огромная помощь подопечным фонда! Поделиться информацией об их бедах с другими людьми, воззвать к их милосердию!
Распространение информации о фонде в интернете .
Если Вы хотите помочь, звоните 89035352096 Оксана Михайловна
В IT-отдел. Нужна помощь в размещении статей газеты Русская берёза на сайте. Если Вы хотите помочь, пишите admin@rusbereza.ru
На складе помощи (город Жуковский). Нужно: разбирать и сортировать одежду, игрушки и др вещи, которые поступают на склад. Собирать посылки подопечным. Кормить обедами старичков. Раздавать наборчик бездомного. Выносить мусор. Убираться. С понедельника по пятницу.
Если Вы хотите помочь на складе помощи, то звоните по тел. 89160831376 Зоя, Таня
В Доме Милосердия (город Жуковский). Нужно: Погулять с детками, поиграть, помочь няне по хозяйству. В любой день.
Если Вы хотите помочь в Доме Милосердия, звоните 8 9035352096 Оксана Михайловна
В отделе помощи семьям (город Жуковский). Нужно: Перепечатывать письма от подопечных фонда. С понедельника по пятницу. Писем очень много, море!!!!!!! Если Вы хотите помочь в отделе помощи, звоните 89035352096 Оксана Михайловна.
Если есть возможность, помогите фонду любым рублем-копеечкой (возможности у всех разные).
http://rusbereza.ru/fond/kak-pomoch/dengami
Мы рады каждому доброму человеку! Приходите к нам!
Ваша Русская Береза. Счастья, здоровья, благоденствия!!!!»
Подробней о деятельности фонда на www.rusbereza.ru
Контакты:
e-mail: omg@rusbereza.ru
skype: oksana_garnaeva
ICQ: 616625286
тел: 8(903)535-2096 и 8(916)218-5470 Оксана (Ксения) Гарнаева - до 22-00 по Московскому времени.
8 (985) 247-46-46 общий по всем вопросам
страничка В Контакте http://vk.com/id163864804
Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop
Твиттер https://twitter.com/
P.S: Я не являюсь представителем фонда. Если возникнут вопросы по деятельности фонда, пишите сразу им по контактам выше!
Этот фонд я знаю уже давно, и ему доверяю. И сейчас хочу, чтобы вы услышали их просьбу о помощи… Может быть, именно вы сможете им чем-нибудь помочь!
«В благотворительный фонд очень нужны добровольцы. Сотрудников в фонде мало, а дел много. Подопечные фонда ждут помощи. Если у Вас есть свободный денечек, даже часик, приходите к нам на помощь, пожалуйста! Приводите своих друзей! Помощь Добровольца — ОГРОМНА!!!!!!!! Ваш, отданный благому делу ЧАС, может спасти кому-то ЖИЗНЬ!!!!
Как можно послужить и помочь ближним:
Промоакции. Распространение газет, листовок фонда Русская Береза. В любой день, в любом месте, где много людей и где Вам разрешат. Огромная помощь подопечным фонда! Поделиться информацией об их бедах с другими людьми, воззвать к их милосердию!
Распространение информации о фонде в интернете .
Если Вы хотите помочь, звоните 89035352096 Оксана Михайловна
В IT-отдел. Нужна помощь в размещении статей газеты Русская берёза на сайте. Если Вы хотите помочь, пишите admin@rusbereza.ru
На складе помощи (город Жуковский). Нужно: разбирать и сортировать одежду, игрушки и др вещи, которые поступают на склад. Собирать посылки подопечным. Кормить обедами старичков. Раздавать наборчик бездомного. Выносить мусор. Убираться. С понедельника по пятницу.
Если Вы хотите помочь на складе помощи, то звоните по тел. 89160831376 Зоя, Таня
В Доме Милосердия (город Жуковский). Нужно: Погулять с детками, поиграть, помочь няне по хозяйству. В любой день.
Если Вы хотите помочь в Доме Милосердия, звоните 8 9035352096 Оксана Михайловна
В отделе помощи семьям (город Жуковский). Нужно: Перепечатывать письма от подопечных фонда. С понедельника по пятницу. Писем очень много, море!!!!!!! Если Вы хотите помочь в отделе помощи, звоните 89035352096 Оксана Михайловна.
Если есть возможность, помогите фонду любым рублем-копеечкой (возможности у всех разные).
http://rusbereza.ru/fond/kak-pomoch/dengami
Мы рады каждому доброму человеку! Приходите к нам!
Ваша Русская Береза. Счастья, здоровья, благоденствия!!!!»
Подробней о деятельности фонда на www.rusbereza.ru
Контакты:
e-mail: omg@rusbereza.ru
skype: oksana_garnaeva
ICQ: 616625286
тел: 8(903)535-2096 и 8(916)218-5470 Оксана (Ксения) Гарнаева - до 22-00 по Московскому времени.
8 (985) 247-46-46 общий по всем вопросам
страничка В Контакте http://vk.com/id163864804
Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop
Твиттер https://twitter.com/
P.S: Я не являюсь представителем фонда. Если возникнут вопросы по деятельности фонда, пишите сразу им по контактам выше!
2 сообщения • Страница 1 из 1
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