Просьба о помощи от фонда «Русская береза»

Благотворительность в Рязани

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kvt777
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 22 окт 2008, 14:38
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Просьба о помощи от фонда «Русская береза»

Сообщение kvt777 » 17 июл 2014, 19:56

Просьба о помощи от фонда «Русская береза»

Этот фонд я знаю уже давно, и ему доверяю. И сейчас хочу, чтобы вы услышали их просьбу о помощи… Может быть, именно вы сможете им чем-нибудь помочь!

«В благотворительный фонд очень нужны добровольцы. Сотрудников в фонде мало, а дел много. Подопечные фонда ждут помощи. Если у Вас есть свободный денечек, даже часик, приходите к нам на помощь, пожалуйста! Приводите своих друзей! Помощь Добровольца — ОГРОМНА!!!!!!!! Ваш, отданный благому делу ЧАС, может спасти кому-то ЖИЗНЬ!!!!

Как можно послужить и помочь ближним:

Промоакции. Распространение газет, листовок фонда Русская Береза. В любой день, в любом месте, где много людей и где Вам разрешат. Огромная помощь подопечным фонда! Поделиться информацией об их бедах с другими людьми, воззвать к их милосердию!
Распространение информации о фонде в интернете .
Если Вы хотите помочь, звоните 89035352096 Оксана Михайловна

В IT-отдел. Нужна помощь в размещении статей газеты Русская берёза на сайте. Если Вы хотите помочь, пишите admin@rusbereza.ru

На складе помощи (город Жуковский). Нужно: разбирать и сортировать одежду, игрушки и др вещи, которые поступают на склад. Собирать посылки подопечным. Кормить обедами старичков. Раздавать наборчик бездомного. Выносить мусор. Убираться. С понедельника по пятницу.
Если Вы хотите помочь на складе помощи, то звоните по тел. 89160831376 Зоя, Таня

В Доме Милосердия (город Жуковский). Нужно: Погулять с детками, поиграть, помочь няне по хозяйству. В любой день.
Если Вы хотите помочь в Доме Милосердия, звоните 8 9035352096 Оксана Михайловна

В отделе помощи семьям (город Жуковский). Нужно: Перепечатывать письма от подопечных фонда. С понедельника по пятницу. Писем очень много, море!!!!!!! Если Вы хотите помочь в отделе помощи, звоните 89035352096 Оксана Михайловна.

Если есть возможность, помогите фонду любым рублем-копеечкой (возможности у всех разные).
http://rusbereza.ru/fond/kak-pomoch/dengami

Мы рады каждому доброму человеку! Приходите к нам!

Ваша Русская Береза. Счастья, здоровья, благоденствия!!!!»
Подробней о деятельности фонда на www.rusbereza.ru

Контакты:

e-mail: omg@rusbereza.ru

skype: oksana_garnaeva

ICQ: 616625286
тел: 8(903)535-2096 и 8(916)218-5470 Оксана (Ксения) Гарнаева - до 22-00 по Московскому времени.
8 (985) 247-46-46 общий по всем вопросам
страничка В Контакте http://vk.com/id163864804
Одноклассники http://www.odnoklassniki.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop
Твиттер https://twitter.com/


P.S: Я не являюсь представителем фонда. Если возникнут вопросы по деятельности фонда, пишите сразу им по контактам выше!
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kvt777
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22 окт 2008, 14:38
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Контактная информация пользователя kvt777

Re: Просьба о помощи от фонда «Русская береза»

Сообщение kvt777 » Сегодня, 18:10

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