Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
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Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
Газ и вода проведены по границе участка, но в дом не заведены.
Куда обратиться, чтобы узнать: сколько это будет стоить, как долго в дом будет проводиться. (жилой дом в деревне в Рязанском районе).
Если кто-то сталкивался - буду признательна за рассказ - что предстоит, ибо никогда подобным не занималась.
Кстати, а еще задумалась про канализацию. У кого уточнять - есть ли канализация и можно ли в нее подключиться? Или в деревнях ямы у всех в основном?
Куда обратиться, чтобы узнать: сколько это будет стоить, как долго в дом будет проводиться. (жилой дом в деревне в Рязанском районе).
Если кто-то сталкивался - буду признательна за рассказ - что предстоит, ибо никогда подобным не занималась.
Кстати, а еще задумалась про канализацию. У кого уточнять - есть ли канализация и можно ли в нее подключиться? Или в деревнях ямы у всех в основном?
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
В администрацию сельского поселения. А потом по инстанциям бежать. Предстоит много согласований. За свой счёт.
Именно ямы в основном в деревнях. На то она и деревня. Это же не город.
Именно ямы в основном в деревнях. На то она и деревня. Это же не город.
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
А денег примерно сколько?
По поводу ям задумалась. Это ж все просачивается в грунтовые воды, а в деревнях колодцы-скважины. Или колодцы-скважины глубже?
По поводу ям задумалась. Это ж все просачивается в грунтовые воды, а в деревнях колодцы-скважины. Или колодцы-скважины глубже?
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
Норматив-30 метров от отхожего места по простому, до источника водоснабжения.
Если ближе-на свой страх и риск. А денег на подключение всех коммуникаций можно потратить вполне треть от стоимости дома, а то и половину, в зависимости от местоположения , да много чего есть ещё.
Если ближе-на свой страх и риск. А денег на подключение всех коммуникаций можно потратить вполне треть от стоимости дома, а то и половину, в зависимости от местоположения , да много чего есть ещё.
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
Уважаемая tochka! К тому же: коммуникации по границе участка, сильно отличаются от коммуникаций на самом участке. Это надо учитывать в первую очередь. Отсюда и цена выплывает совсем разная в одном и том же месте. Если хотите совета, то берите домик-развалюху, но со своими всеми подключениями, а там фантазируйте по постройке нового. Дешевле обойдётся. Спасибо , за внимание!
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
Я в Шацком районе это все делал весной - и газ, и воду.
По воде обращался в местное УЖКХ. Поговорили, посмотрели, дали бумажку для сбора согласований (газовщики, администрация, связисты), потом заключили договор.
По газу - обращался к газовщикам. Газовщиков этих там четыре или пять юрлиц, у каждого своя зона ответственности, названия в голове перепутались (Шацкмежрайгаз, Шацкгоргаз и т.п.), в итоге обходил всех. Сделали проект, согласовали, подвели трубу к дому. Затем следующая организация вешала счетчик и вводила трубу в дом. Следующая подключала газовые приборы. Следующая пускала газ. В принципе, нигде особых проблем не было, только ходьба с бумажками туда-сюда.
Канализация у меня автономная.
По воде обращался в местное УЖКХ. Поговорили, посмотрели, дали бумажку для сбора согласований (газовщики, администрация, связисты), потом заключили договор.
По газу - обращался к газовщикам. Газовщиков этих там четыре или пять юрлиц, у каждого своя зона ответственности, названия в голове перепутались (Шацкмежрайгаз, Шацкгоргаз и т.п.), в итоге обходил всех. Сделали проект, согласовали, подвели трубу к дому. Затем следующая организация вешала счетчик и вводила трубу в дом. Следующая подключала газовые приборы. Следующая пускала газ. В принципе, нигде особых проблем не было, только ходьба с бумажками туда-сюда.
Канализация у меня автономная.
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
Fafhrd
Сколько примерно денег ушло? На газ примерно выяснила. С водой что-то не найду-не дозвонюсь.
Сколько примерно денег ушло? На газ примерно выяснила. С водой что-то не найду-не дозвонюсь.
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
По воде расценки Шацкого УЖКХ - 1000 руб/метр. В цену входит подключение, земляные работы, материал, счетчики, краны и т.п. - все под ключ. Расчет по факту - с рулеткой от места врезки в трубу водопровода до дома.
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
Ну вполне себе приемлимо. За газ тоже 1000 руб за метр плюс примерно 10 тыс за проект.
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
Инн, в Заборье, в разных местах разные цены. Как и в Аграпустыни. Если какой нибудь товарищ тянул личный водо и газопровод, он может ломить любую цену. Даже не для набивания кармана, а просто, чтоб поменьше соседей было.
За подключение к электричеству в одном месте лупят 4 сотни(или сам тяни линию и покупай трансформатор). Так что все непросто с этим вопросом.
За подключение к электричеству в одном месте лупят 4 сотни(или сам тяни линию и покупай трансформатор). Так что все непросто с этим вопросом.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
насчет воды мог бы подсказать, насчет газа не особо есть опыт
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
ну хотя бы насчет воды подскажите пожалуйста
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
обратитесь в компанию avtonomno.ru, она занимается канализацией и вам сможет помочь
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
Здорово, говносоветчик! Неудачка со ссылью?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
UNCLE1911
Газ проводит только газовая служба (ГОРГАЗ,ОБЛГАЗ,РАЙГАЗ)
Воду с разрешения Водоканала кого найдете. Врезку в магистраль делает только Водоканал и далее копать и класть трубы.
Газ проводит только газовая служба (ГОРГАЗ,ОБЛГАЗ,РАЙГАЗ)
Воду с разрешения Водоканала кого найдете. Врезку в магистраль делает только Водоканал и далее копать и класть трубы.
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
Чаво?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?
tochka писал(а):Ну вполне себе приемлимо. За газ тоже 1000 руб за метр плюс примерно 10 тыс за проект.
уже 1200 руб/м
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