Сообщение tochka » 19 июл 2014, 23:08

Газ и вода проведены по границе участка, но в дом не заведены.Куда обратиться, чтобы узнать: сколько это будет стоить, как долго в дом будет проводиться. (жилой дом в деревне в Рязанском районе).Если кто-то сталкивался - буду признательна за рассказ - что предстоит, ибо никогда подобным не занималась.Кстати, а еще задумалась про канализацию. У кого уточнять - есть ли канализация и можно ли в нее подключиться? Или в деревнях ямы у всех в основном?