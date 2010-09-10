Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение tochka » 19 июл 2014, 23:08

Газ и вода проведены по границе участка, но в дом не заведены.
Куда обратиться, чтобы узнать: сколько это будет стоить, как долго в дом будет проводиться. (жилой дом в деревне в Рязанском районе).

Если кто-то сталкивался - буду признательна за рассказ - что предстоит, ибо никогда подобным не занималась. :)

Кстати, а еще задумалась про канализацию. У кого уточнять - есть ли канализация и можно ли в нее подключиться? Или в деревнях ямы у всех в основном?
Вернуться к началу
Сэмен
Гость RZN.info
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 22:40

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение Сэмен » 19 июл 2014, 23:45

В администрацию сельского поселения. А потом по инстанциям бежать. Предстоит много согласований. За свой счёт.
Именно ямы в основном в деревнях. На то она и деревня. Это же не город.
Вернуться к началу
tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение tochka » 19 июл 2014, 23:55

А денег примерно сколько?

По поводу ям задумалась. Это ж все просачивается в грунтовые воды, а в деревнях колодцы-скважины. Или колодцы-скважины глубже?
Вернуться к началу
Сэмен
Гость RZN.info
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 22:40

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение Сэмен » 20 июл 2014, 00:00

Норматив-30 метров от отхожего места по простому, до источника водоснабжения.
Если ближе-на свой страх и риск. А денег на подключение всех коммуникаций можно потратить вполне треть от стоимости дома, а то и половину, в зависимости от местоположения , да много чего есть ещё.
Вернуться к началу
Сэмен
Гость RZN.info
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 22:40

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение Сэмен » 20 июл 2014, 00:26

Уважаемая tochka! К тому же: коммуникации по границе участка, сильно отличаются от коммуникаций на самом участке. Это надо учитывать в первую очередь. Отсюда и цена выплывает совсем разная в одном и том же месте. Если хотите совета, то берите домик-развалюху, но со своими всеми подключениями, а там фантазируйте по постройке нового. Дешевле обойдётся. Спасибо , за внимание!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Fafhrd

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение Fafhrd » 22 июл 2014, 13:00

Я в Шацком районе это все делал весной - и газ, и воду.
По воде обращался в местное УЖКХ. Поговорили, посмотрели, дали бумажку для сбора согласований (газовщики, администрация, связисты), потом заключили договор.
По газу - обращался к газовщикам. Газовщиков этих там четыре или пять юрлиц, у каждого своя зона ответственности, названия в голове перепутались (Шацкмежрайгаз, Шацкгоргаз и т.п.), в итоге обходил всех. Сделали проект, согласовали, подвели трубу к дому. Затем следующая организация вешала счетчик и вводила трубу в дом. Следующая подключала газовые приборы. Следующая пускала газ. В принципе, нигде особых проблем не было, только ходьба с бумажками туда-сюда.
Канализация у меня автономная.
Вернуться к началу
tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение tochka » 22 июл 2014, 13:24

Fafhrd
Сколько примерно денег ушло? На газ примерно выяснила. С водой что-то не найду-не дозвонюсь.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Fafhrd

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение Fafhrd » 22 июл 2014, 17:11

По воде расценки Шацкого УЖКХ - 1000 руб/метр. В цену входит подключение, земляные работы, материал, счетчики, краны и т.п. - все под ключ. Расчет по факту - с рулеткой от места врезки в трубу водопровода до дома.
Вернуться к началу
tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение tochka » 22 июл 2014, 17:31

Ну вполне себе приемлимо. За газ тоже 1000 руб за метр плюс примерно 10 тыс за проект.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11191
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение UNCLE1911 » 22 июл 2014, 18:20

Инн, в Заборье, в разных местах разные цены. Как и в Аграпустыни. Если какой нибудь товарищ тянул личный водо и газопровод, он может ломить любую цену. Даже не для набивания кармана, а просто, чтоб поменьше соседей было.
За подключение к электричеству в одном месте лупят 4 сотни(или сам тяни линию и покупай трансформатор). Так что все непросто с этим вопросом.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
solpo
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 22:47

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение solpo » 23 июн 2016, 22:49

насчет воды мог бы подсказать, насчет газа не особо есть опыт
Вернуться к началу
alexin
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 10:04

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение alexin » 24 июн 2016, 10:05

ну хотя бы насчет воды подскажите пожалуйста
Вернуться к началу
solpo
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июн 2016, 22:47

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение solpo » 24 июн 2016, 10:07

обратитесь в компанию avtonomno.ru, она занимается канализацией и вам сможет помочь
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11191
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение UNCLE1911 » 24 июн 2016, 10:19

Здорово, говносоветчик! Неудачка со ссылью?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6057
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение ivanes » 25 июн 2016, 18:57

UNCLE1911
Газ проводит только газовая служба (ГОРГАЗ,ОБЛГАЗ,РАЙГАЗ)
Воду с разрешения Водоканала кого найдете. Врезку в магистраль делает только Водоканал и далее копать и класть трубы.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11191
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение UNCLE1911 » 25 июн 2016, 22:46

Чаво?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: Провести газ и воду в дом - куда обратиться?

Сообщение beliy » 38 минут назад

tochka писал(а):Ну вполне себе приемлимо. За газ тоже 1000 руб за метр плюс примерно 10 тыс за проект.

уже 1200 руб/м
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей