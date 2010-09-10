Forex
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Forex
Кстати, ребят, кто может подсказать по поводу выбора брокера? Смотрю сейчас на сайте http://bestforexbrokers.pro/kak-zarabotat-na-foreks/ , и не могу определиться. Из известных знаю только ForexClub и Alpari, но не знаю чем они отличаются. Что можете посоветовать?
Вернуться в «Банковский форум»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость