Forex

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

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Siaomi
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2017, 17:19

Re: Forex

Сообщение Siaomi » Сегодня, 18:32

Кстати, ребят, кто может подсказать по поводу выбора брокера? Смотрю сейчас на сайте http://bestforexbrokers.pro/kak-zarabotat-na-foreks/ , и не могу определиться. Из известных знаю только ForexClub и Alpari, но не знаю чем они отличаются. Что можете посоветовать?
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