Forex
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Re: Forex
Siaomi писал(а):Кстати, ребят, кто может подсказать по поводу выбора брокера? Смотрю сейчас на сайте , и не могу определиться. Из известных знаю только ForexClub и Alpari, но не знаю чем они отличаются. Что можете посоветовать?
Да вроде и тот и другой в порядке, но я больше доверяю FxPro http://fx-strategy.info/fxpro из-за наличия у них серьезных регуляторов. Успехов пока в торговле у меня нет. Уже год топчусь на одном месте, депо не растет, но и не сливаю. Если ничего не изменится в ближайшие месяцы то наверное уйду с форекса.
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34
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