Forex
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- NataliSerd
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 19:05
Re: Forex
бинары - развод для лохов)))
Re: Forex
NataliSerd писал(а):бинары - развод для лохов)))
Сказал очередной бот
- OZakharskaya
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 18 дек 2015, 18:27
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Forex
да форексы - эт такое... нельзя доверять СНГшным...
Re: Forex
А почему нельзя СНГешным? У них только в ноябре торговый оборот составил $87.2 млрд.
Подробнее здесь http://www.alpari.ru/ru/company/news/3313_15122015/
Подробнее здесь http://www.alpari.ru/ru/company/news/3313_15122015/
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3501
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Forex
Lionel писал(а):А почему нельзя СНГешным? У них только в ноябре торговый оборот составил $87.2 млрд.
Полезного для страны хоть что-нибудь сделали, спекулянты хреновы?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Forex
Vredtech писал(а):Lionel писал(а):А почему нельзя СНГешным? У них только в ноябре торговый оборот составил $87.2 млрд.
Полезного для страны хоть что-нибудь сделали, спекулянты хреновы?
У меня к вам такой же вопрос. Пассивная уплата налогов в карман чиновников прошу не упоминать.
Re: Forex
В форексе все вкладывают, а вот людей с прибыль еще не встречалось.
Re: Forex
Дак государство им не выдает лицензии для деятельности, на каком основании они будут платить налоги?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Forex
Т.е. все эти брокеры/трейдеры вне закона? Я слышал о крупном трейдере Альфа-форекс, входит в группу компаний Альфа, неужели это обман даже на таком достаточно высоком уровне?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 254
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Forex
semenoff писал(а):Т.е. все эти брокеры/трейдеры вне закона? Я слышал о крупном трейдере Альфа-форекс, входит в группу компаний Альфа, неужели это обман даже на таком достаточно высоком уровне?
По факту - да. Все они так или иначе действуют через офшорные компании. Проверить деятельность брокеров на Форексе нереально, положительный рейтинг формируется очень легко. А по факту, на Форексе крутятся только деньги участников, как и в пирамидах. И конец тоже будет такой же практически всегда. Просто кто-то потеряет деньги быстрее, а кто-то - медленнее.
Только живи, и до всего доживешь
Re: Forex
Нет, это законная деятельность, но чаще всего компании зарегистрированы в других странах, а деятельность ведут как нерезиденты... вот и освобождаются от уплаты налогов
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Forex
LitvinA писал(а):В форексе все вкладывают, а вот людей с прибыль еще не встречалось.
А с чего у Вас такая информация, что вкладывают все??? Вот я ещё однозначно не пробовала, да и вообще рано, если познания в этом нулевые. Пока читаю о том, что такое Форекс https://ru.insider.pro/academy/forex/chto-takoe-foreks/ и почему он не даёт спокойствия миллионам потенциальных инвесторов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 254
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Forex
Можно спать спокойно, товарищи инвесторы. Если не понимаете в фундаментальном анализе фондовых и валютных рынков - нечего соваться. Цель всех этих "академий" - создать иллюзию, что это все просто и доступно, чтобы они отнесли денежки брокерам - единственным, кому гарантирована прибыль на Форексе.
Только живи, и до всего доживешь
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 254
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Forex
Елена131113 писал(а):Для того ,что бы заработать на форекс надо учиться и понимать,что к чему.
Кто бы спорил, вот только не на бесплатных курсах, организованных брокером с нулевой репутацией!
Елена131113 писал(а):Форекс это целая наука и совсем не угадайка,там надо учиться не угадывать ,а прогнозировать.Есть системы обучения новичков. Если у вас математический ум ,то все получится,но не сразу.
Регрессионый анализ рекламируем? Нет "системы обучения для новичков". Есть система обдирания новичков в пользу тех, кто знает, что валютный рынок - это не просто циферки!
Только живи, и до всего доживешь
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