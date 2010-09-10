Forex

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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NataliSerd
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 19:05

Re: Forex

Сообщение NataliSerd » 22 ноя 2015, 19:08

бинары - развод для лохов)))
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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Forex

Сообщение xoxol77 » 22 ноя 2015, 19:32

NataliSerd писал(а):бинары - развод для лохов)))

Сказал очередной бот :D
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OZakharskaya
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 18 дек 2015, 18:27
Откуда: Рязань
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Re: Forex

Сообщение OZakharskaya » 18 дек 2015, 18:31

да форексы - эт такое... нельзя доверять СНГшным...
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Forex

Сообщение Lionel » 25 дек 2015, 18:40

А почему нельзя СНГешным? У них только в ноябре торговый оборот составил $87.2 млрд.

Подробнее здесь http://www.alpari.ru/ru/company/news/3313_15122015/
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3501
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Forex

Сообщение Vredtech » 25 дек 2015, 22:15

Lionel писал(а):А почему нельзя СНГешным? У них только в ноябре торговый оборот составил $87.2 млрд.




Полезного для страны хоть что-нибудь сделали, спекулянты хреновы?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Remark
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 21:27

Re: Forex

Сообщение Remark » 03 фев 2016, 08:37

Vredtech писал(а):
Lionel писал(а):А почему нельзя СНГешным? У них только в ноябре торговый оборот составил $87.2 млрд.




Полезного для страны хоть что-нибудь сделали, спекулянты хреновы?

У меня к вам такой же вопрос. Пассивная уплата налогов в карман чиновников прошу не упоминать.
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Forex

Сообщение LitvinA » 13 окт 2016, 15:22

В форексе все вкладывают, а вот людей с прибыль еще не встречалось.
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Forex

Сообщение halkhalk » 18 ноя 2016, 17:45

Дак государство им не выдает лицензии для деятельности, на каком основании они будут платить налоги?
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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semenoff
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 19:08
Откуда: Москва

Re: Forex

Сообщение semenoff » 21 ноя 2016, 15:20

Т.е. все эти брокеры/трейдеры вне закона? Я слышал о крупном трейдере Альфа-форекс, входит в группу компаний Альфа, неужели это обман даже на таком достаточно высоком уровне?
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Forex

Сообщение Дед Анатольич » 21 ноя 2016, 16:13

semenoff писал(а):Т.е. все эти брокеры/трейдеры вне закона? Я слышал о крупном трейдере Альфа-форекс, входит в группу компаний Альфа, неужели это обман даже на таком достаточно высоком уровне?

По факту - да. Все они так или иначе действуют через офшорные компании. Проверить деятельность брокеров на Форексе нереально, положительный рейтинг формируется очень легко. А по факту, на Форексе крутятся только деньги участников, как и в пирамидах. И конец тоже будет такой же практически всегда. Просто кто-то потеряет деньги быстрее, а кто-то - медленнее.
Только живи, и до всего доживешь
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Forex

Сообщение halkhalk » 21 ноя 2016, 18:57

Нет, это законная деятельность, но чаще всего компании зарегистрированы в других странах, а деятельность ведут как нерезиденты... вот и освобождаются от уплаты налогов
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Forex

Сообщение Вероника Климова » 29 ноя 2016, 17:06

LitvinA писал(а):В форексе все вкладывают, а вот людей с прибыль еще не встречалось.

А с чего у Вас такая информация, что вкладывают все??? Вот я ещё однозначно не пробовала, да и вообще рано, если познания в этом нулевые. Пока читаю о том, что такое Форекс https://ru.insider.pro/academy/forex/chto-takoe-foreks/ и почему он не даёт спокойствия миллионам потенциальных инвесторов.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Forex

Сообщение Дед Анатольич » 29 ноя 2016, 17:18

Можно спать спокойно, товарищи инвесторы. Если не понимаете в фундаментальном анализе фондовых и валютных рынков - нечего соваться. Цель всех этих "академий" - создать иллюзию, что это все просто и доступно, чтобы они отнесли денежки брокерам - единственным, кому гарантирована прибыль на Форексе.
Только живи, и до всего доживешь
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Forex

Сообщение Дед Анатольич » 15 дек 2016, 15:59

Елена131113 писал(а):Для того ,что бы заработать на форекс надо учиться и понимать,что к чему.

Кто бы спорил, вот только не на бесплатных курсах, организованных брокером с нулевой репутацией!
Елена131113 писал(а):Форекс это целая наука и совсем не угадайка,там надо учиться не угадывать ,а прогнозировать.Есть системы обучения новичков. Если у вас математический ум ,то все получится,но не сразу.

Регрессионый анализ рекламируем? Нет "системы обучения для новичков". Есть система обдирания новичков в пользу тех, кто знает, что валютный рынок - это не просто циферки!
Только живи, и до всего доживешь
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