Сообщение zorka » 24 окт 2014, 22:38

Я слышала очень хорошие отзывы о центре Ваш логопед, и однажды по работе общалась с женщиной-руководителем этого центра - очень знающая тетка показалась мне. И самое главное - фанат своего дела - это видно. Это не реклама, потому что я не знаю никого из тех, кого она вылечила, и вообще я весьма далека от этой области, но я уверена, что люди, которые увлечены своей профессией, для которых это не просто работа, достигают больших успехов.