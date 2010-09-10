Сообщение viktorcok » 27 минут назад

Подсолнечный лецитин считается одной из самых полезных добавок для здоровья. Вот и нам посоветовали начать принимать подсолнечный лецитин при проблемах с памятью. Посоветовали люди, у которых дети страдают от нарушения концентрации внимания, а также от общего снижения памяти и других неврологических болезней. При этом у них чаще всего были проблемы с засыпанием, быстрыми пробуждениями и засыпанием позже обычного.

Иногда дети так долго могут не уснуть, что родители начинают волноваться и переживать. Принимаем эту добавку как в чистом виде, так и при приготовлении блюд. Кстати, если употреблять более 50 граммов лецитинов в сутки, то пользы для здоровья будет больше, чем при традиционном употреблении этой добавки. Кроме того, данный ингредиент понижает уровень холестерина и препятствует образованию жиров в организме.