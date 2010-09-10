Лечение заикания у ребенка

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Надежда из ДФО
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03

Лечение заикания у ребенка

Сообщение Надежда из ДФО » 20 июл 2014, 20:46

Уважаемые форумчане! Посоветуйте, пожалуйста, хорошего специалиста в лечении заикания. Заранее спасибо.
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mixssasha
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 окт 2014, 14:21

Re: Лечение заикания у ребенка

Сообщение mixssasha » 23 окт 2014, 22:21

Надежда..мне в детстве вылечили заикание путем повторного испуга
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zorka
Гость RZN.info
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 11:28

Re: Лечение заикания у ребенка

Сообщение zorka » 24 окт 2014, 22:38

Я слышала очень хорошие отзывы о центре Ваш логопед, и однажды по работе общалась с женщиной-руководителем этого центра - очень знающая тетка показалась мне. И самое главное - фанат своего дела - это видно. Это не реклама, потому что я не знаю никого из тех, кого она вылечила, и вообще я весьма далека от этой области, но я уверена, что люди, которые увлечены своей профессией, для которых это не просто работа, достигают больших успехов.
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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Лечение заикания у ребенка

Сообщение Denata » 18 фев 2016, 19:03

Заикание лечат пением. Займитесь вокалом, соседский мальчик практически не заикается, им помогло
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Флокса
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:40

Re: Лечение заикания у ребенка

Сообщение Флокса » 26 фев 2016, 11:03

Лучший доктор, - родная мать. Говорите с ребенком то слово, с которым у него возникли трудности по слогам и вместе, еще при этом хлопая в ла-до-ши и пойте иностранные песенки
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Лечение заикания у ребенка

Сообщение КсюшаЧ » 12 апр 2021, 08:03

То, что заикание успешно лечится, известно всем. Причем, несмотря на обилие современных методов терапии, исправляющих речь при логоневрозе, специалисты не отвергают и традиционные методики, «проверенные годами». О наиболее распространенных методах лечения заикания , можете вот тут и почитать https://okeydoc.ru/logonevroz-zaikanie-lecheniya-v-domashnix-usloviyax/.
Лечение заикания – процесс трудный и длительный. Многие родители обращаются с этой проблемой своих детей к «бабушкам» и знахаркам разного уровня, но это вряд ли можно назвать разумным решением.
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Лечение заикания у ребенка

Сообщение viktorcok » 27 минут назад

Подсолнечный лецитин считается одной из самых полезных добавок для здоровья. Вот и нам посоветовали начать принимать подсолнечный лецитин при проблемах с памятью. Посоветовали люди, у которых дети страдают от нарушения концентрации внимания, а также от общего снижения памяти и других неврологических болезней. При этом у них чаще всего были проблемы с засыпанием, быстрыми пробуждениями и засыпанием позже обычного.
Иногда дети так долго могут не уснуть, что родители начинают волноваться и переживать. Принимаем эту добавку как в чистом виде, так и при приготовлении блюд. Кстати, если употреблять более 50 граммов лецитинов в сутки, то пользы для здоровья будет больше, чем при традиционном употреблении этой добавки. Кроме того, данный ингредиент понижает уровень холестерина и препятствует образованию жиров в организме.
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