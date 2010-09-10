Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
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13 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 июл 2014, 21:45
Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)
http://bolshoyforum.com/forum/index.php ... 106841.540 - Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)
http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=382581 - Апокалиптические времена. Православная Россия перед пришествием Царя Михаила.
http://www.bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=44867
http://www.youtube.com/watch?v=joHmNPyB9D4
http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=382581 - Апокалиптические времена. Православная Россия перед пришествием Царя Михаила.
http://www.bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=44867
http://www.youtube.com/watch?v=joHmNPyB9D4
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 июл 2014, 21:45
Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф
http://www.youtube.com/watch?v=5dvqLxgATIY - THE BEST OF RUSSIAN ORTHODOX MUSIC (NEW EDITION). РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МУЗЫКА (ЛУЧШЕЕ, НОВОЕ ИЗДАНИЕ). (ОЧЕНЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО В ДАННОМ ВИДЕО (ХРИСТИАНСКИЕ ЧУДЕСА, ЯВЛЕНИЯ, ПРОРОЧЕСТВА И ПР.), КОПИРУЙТЕ, РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!!!)
добавлено много интересного http://bolshoyforum.com/forum/index.php ... 106841.540
добавлено много интересного http://bolshoyforum.com/forum/index.php ... 106841.540
- danna0
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 23 мар 2015, 07:24
- Откуда: ru
- Контактная информация:
Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф
Хотелось бы услышать знающих христиан о таком вопросе как была ли жизнь на Марсе. Судя по этому фильму https://youtu.be/g4p7kBsf8kA Слаживается впечатление что между планетами есть какая-то связь.
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3443
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф
danna0 писал(а):Хотелось бы услышать знающих христиан о таком вопросе как была ли жизнь на Марсе.
Жизнь была и до Марса. Но поскольку человечество любит наступать на грабли, а на ближайшем расстоянии планет, пригодных для жизни, уже не осталось - попытка с Землёй будет последней.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф
Vredtech писал(а):Жизнь была и до Марса.
Да Вы чо? Какая жизнь до Марса? Он же жизнь сотворил в последний день! Значит до Марса жизни не могло быть!
Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф
pri писал(а):Vredtech писал(а):Жизнь была и до Марса.
Да Вы чо? Какая жизнь до Марса? Он же жизнь сотворил в последний день! Значит до Марса жизни не могло быть!
Кто сотворил жизнь? Марс???
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3443
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф
ZZ писал(а):
Кто сотворил жизнь? Марс???
Ага. В компании со Сникерсом.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф
ZZ писал(а):Кто сотворил жизнь? Марс???
Не, Другой… Там Он с большой буквы написано не только потому что в начале предложения… А как перефразировать - не знаю. Типа - "Таки же Он жеж сотворил жизнь…" ну и так далее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 июл 2014, 21:45
Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)
http://www.youtube.com/watch?v=t0zpebAIPXI - THE BEST OF RUSSIAN ORTHODOX MUSIC, PART 10 OF 10. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МУЗЫКА (ЛУЧШЕЕ), ЧАСТЬ 10 ИЗ 10. (ДОБАВЛЕНЫ НОВЫЕ ЧУДЕСА, ЗНАМЕНИЯ И ПР.)
http://bolshoyforum.com/forum/index.php ... 106841.540
http://bolshoyforum.com/forum/index.php ... 106841.540
Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)
Когда приходят недобрые времена бредоносцы идут в наступление.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)
Очень полезная тема, спасибо)
Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)
Марс не христианская тема. Чудес и без него хватает. Вспомнить хотя бы Чудо произошедшее в 1956 году в Самаре. Рассказывать очень долго, по этому лучше посмотреть фильм"Чудо" Константина Хабенского. Это не блокбастер,но он создан на основе реальных событий.
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