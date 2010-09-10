Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)

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Константин57
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 21:45

Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)

Сообщение Константин57 » 20 июл 2014, 21:49

http://bolshoyforum.com/forum/index.php ... 106841.540 - Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)
http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=382581 - Апокалиптические времена. Православная Россия перед пришествием Царя Михаила.
http://www.bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=44867
http://www.youtube.com/watch?v=joHmNPyB9D4
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Константин57
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 21:45

Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф

Сообщение Константин57 » 24 авг 2014, 22:31

http://www.youtube.com/watch?v=5dvqLxgATIY - THE BEST OF RUSSIAN ORTHODOX MUSIC (NEW EDITION). РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МУЗЫКА (ЛУЧШЕЕ, НОВОЕ ИЗДАНИЕ). (ОЧЕНЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО В ДАННОМ ВИДЕО (ХРИСТИАНСКИЕ ЧУДЕСА, ЯВЛЕНИЯ, ПРОРОЧЕСТВА И ПР.), КОПИРУЙТЕ, РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!!!)

добавлено много интересного http://bolshoyforum.com/forum/index.php ... 106841.540
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danna0
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 мар 2015, 07:24
Откуда: ru
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Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф

Сообщение danna0 » 02 май 2015, 15:56

Хотелось бы услышать знающих христиан о таком вопросе как была ли жизнь на Марсе. Судя по этому фильму https://youtu.be/g4p7kBsf8kA Слаживается впечатление что между планетами есть какая-то связь.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3443
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф

Сообщение Vredtech » 02 май 2015, 16:32

danna0 писал(а):Хотелось бы услышать знающих христиан о таком вопросе как была ли жизнь на Марсе.


Жизнь была и до Марса. Но поскольку человечество любит наступать на грабли, а на ближайшем расстоянии планет, пригодных для жизни, уже не осталось - попытка с Землёй будет последней. :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф

Сообщение pri » 02 май 2015, 20:46

Vredtech писал(а):Жизнь была и до Марса.


Да Вы чо? Какая жизнь до Марса? Он же жизнь сотворил в последний день! Значит до Марса жизни не могло быть!
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16340
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф

Сообщение ZZ » 02 май 2015, 21:49

pri писал(а):
Vredtech писал(а):Жизнь была и до Марса.


Да Вы чо? Какая жизнь до Марса? Он же жизнь сотворил в последний день! Значит до Марса жизни не могло быть!

Кто сотворил жизнь? Марс???
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3443
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф

Сообщение Vredtech » 02 май 2015, 22:47

ZZ писал(а):
Кто сотворил жизнь? Марс???


Ага. В компании со Сникерсом.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и ф

Сообщение pri » 03 май 2015, 22:38

ZZ писал(а):Кто сотворил жизнь? Марс???


Не, Другой… Там Он с большой буквы написано не только потому что в начале предложения… А как перефразировать - не знаю. Типа - "Таки же Он жеж сотворил жизнь…" ну и так далее.
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Константин57
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 июл 2014, 21:45

Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)

Сообщение Константин57 » 15 фев 2016, 18:34

http://www.youtube.com/watch?v=t0zpebAIPXI - THE BEST OF RUSSIAN ORTHODOX MUSIC, PART 10 OF 10. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ МУЗЫКА (ЛУЧШЕЕ), ЧАСТЬ 10 ИЗ 10. (ДОБАВЛЕНЫ НОВЫЕ ЧУДЕСА, ЗНАМЕНИЯ И ПР.)
http://bolshoyforum.com/forum/index.php ... 106841.540
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11151
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)

Сообщение UNCLE1911 » 15 фев 2016, 20:01

Когда приходят недобрые времена бредоносцы идут в наступление.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)

Сообщение Haminahu » 04 ноя 2016, 10:37

Очень полезная тема, спасибо)
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NinoLI
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 19:46

Re: Христианские чудеса, знамения и пророчества (с видео и фото)

Сообщение NinoLI » 06 дек 2016, 20:51

Марс не христианская тема. Чудес и без него хватает. Вспомнить хотя бы Чудо произошедшее в 1956 году в Самаре. Рассказывать очень долго, по этому лучше посмотреть фильм"Чудо" Константина Хабенского. Это не блокбастер,но он создан на основе реальных событий.
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Anitatat
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Сегодня, 01:19

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