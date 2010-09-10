Сообщение NinoLI » 06 дек 2016, 20:51

Марс не христианская тема. Чудес и без него хватает. Вспомнить хотя бы Чудо произошедшее в 1956 году в Самаре. Рассказывать очень долго, по этому лучше посмотреть фильм"Чудо" Константина Хабенского. Это не блокбастер,но он создан на основе реальных событий.