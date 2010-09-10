Сообщение DaveGibson » 11 авг 2014, 10:17

Нашли инструктора. Супруга много нового узнала всего за 2 занятия. Объясняет основные ошибки при сдаче города, не ругается, подсказывает где как и что надо сделать. Я потом отзыв напишу про автошколу.