Порекомендуйте инструктора по вождению

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DaveGibson
Гость RZN.info
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
Откуда: Рязань
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Порекомендуйте инструктора по вождению

Сообщение DaveGibson » 06 авг 2014, 16:01

Порекомендуйте хорошего инструктора по вождению. У супруги на следующей неделе экзамен, надо в городе покататься.
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vebber
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 13:03

Re: Порекомендуйте инструктора по вождению

Сообщение vebber » 06 авг 2014, 21:23

Есть частный инструктор. Берет недешево, но ни в какое сравнение не идет с моим школьным. http://www.avtoclass.ru/ipages/142/
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DaveGibson
Гость RZN.info
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
Откуда: Рязань
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Контактная информация пользователя DaveGibson

Re: Порекомендуйте инструктора по вождению

Сообщение DaveGibson » 07 авг 2014, 20:17

vebber, спасибо за рекомендацию. К сожалению Евгений занят ближайшую неделю. Может еще кто порекомендует?
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vebber
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 13:03

Re: Порекомендуйте инструктора по вождению

Сообщение vebber » 07 авг 2014, 22:07

В интернете попадался сайт с частными инструкторами по г. Рязани в том числе. Вроде даже с отзывами.
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DaveGibson
Гость RZN.info
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
Откуда: Рязань
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Re: Порекомендуйте инструктора по вождению

Сообщение DaveGibson » 11 авг 2014, 10:17

Нашли инструктора. Супруга много нового узнала всего за 2 занятия. Объясняет основные ошибки при сдаче города, не ругается, подсказывает где как и что надо сделать. Я потом отзыв напишу про автошколу.
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Agmorova
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 14:21

Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу

Сообщение Agmorova » 48 минут назад

Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу

http://ladespensadenana.com/index.php?o ... r&id=39502
http://tacticas.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23105
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Agmorova
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 14:21

Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу

Сообщение Agmorova » 32 минуты назад

Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу

http://tayloraustinsearch.com/index.php ... r&id=88763
http://tacticas.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23105
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