Порекомендуйте инструктора по вождению
Все темы про ЭТО + автошколы, законы …
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
7 сообщений • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Порекомендуйте инструктора по вождению
Порекомендуйте хорошего инструктора по вождению. У супруги на следующей неделе экзамен, надо в городе покататься.
Re: Порекомендуйте инструктора по вождению
Есть частный инструктор. Берет недешево, но ни в какое сравнение не идет с моим школьным. http://www.avtoclass.ru/ipages/142/
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Порекомендуйте инструктора по вождению
vebber, спасибо за рекомендацию. К сожалению Евгений занят ближайшую неделю. Может еще кто порекомендует?
Re: Порекомендуйте инструктора по вождению
В интернете попадался сайт с частными инструкторами по г. Рязани в том числе. Вроде даже с отзывами.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 31 мар 2007, 19:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Порекомендуйте инструктора по вождению
Нашли инструктора. Супруга много нового узнала всего за 2 занятия. Объясняет основные ошибки при сдаче города, не ругается, подсказывает где как и что надо сделать. Я потом отзыв напишу про автошколу.
Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу
Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу
http://ladespensadenana.com/index.php?o ... r&id=39502
http://ladespensadenana.com/index.php?o ... r&id=39502
http://tacticas.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23105
Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу
Классный сайт, яндекс, проиндексируй эту страницу
http://tayloraustinsearch.com/index.php ... r&id=88763
http://tayloraustinsearch.com/index.php ... r&id=88763
http://tacticas.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23105
7 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и 0 гостей