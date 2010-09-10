Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
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Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Дед Анатольич
Можно отключить рекламу?
Можно отключить рекламу?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3342
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Ботов рекламных маловато, нужно больше.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.
ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
глен писал(а):Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.
ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных
Чем вам ivanes не нравится? Веселый и забавный бот
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3342
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Здесь должна быть нецензурная надпись
В общем-то...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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