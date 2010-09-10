Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
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Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Дед Анатольич
Можно отключить рекламу?
Можно отключить рекламу?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3373
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Ботов рекламных маловато, нужно больше.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.
ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
глен писал(а):Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.
ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных
Чем вам ivanes не нравится? Веселый и забавный бот
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" посвящённую сносу здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительству на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому мешала?
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
А мне не хватает плакатов от Дока про взятие Львова и Киева Моторылой с Киви.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
koten писал(а):Чем вам ivanes не нравится?
Очень нравится... дык, на нем и держится форум
Ковал обороноспособность страны, продавал вертолеты и тельняшки... Свободно перемножает штыки и камазы на абхазов, читает польские газеты...
Особенно ... газету "Курьер Пораны" близкую к министерству иностранных дел (с) ...
koten писал(а):Веселый и забавный бот
Насчет забавного и веселого ... тонко подмечено, подаст так, что обхохочешься... до слез!
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Заправка картриджа HP CE285A
Заправка картриджа HP CE285A на выезде
Производимая нашими мастерами заправка картриджа HP CE285A на выезде занимает всего 10 минут в Вашем присутствии, при заправке картриджей используется тонер Японского производства, что дает высокое качество отпечатанных листов.
Заправка картриджа HP CE285A в нашем сервисном центре
Восстановление картриджа HP CE285A 85A
Каждый новый раз заправляя картридж HP №85A его детали изнашиваются, что конечно сказывается на качестве печати. Поэтому помимо заправки наша компания производит восстановление картриджа, что позволят продлить срок службы картриджа, и снова вернуть высокое качество печати.
Гарантия на заправленные картриджи HP CE285A
Мы уверены в своих специалистах, поэтому наша компания предоставляет гарантию на все заправку картриджей HP CE285A без ограничения по времени. То есть, мы гарантию даем на весь ресурс заправленного нами картриджа, и если в течение этого срока возник гарантийный случай, или вас не устраивает в качестве печати, мы выезжаем на следующий день без всяких разговоров к вам на место, и производим перезаправку картриджа. Но, как правило, дефекты выявляются сразу по окончании работ, поэтому просьба, проверяйте сразу заправленные картриджи, этим вы сэкономите наше и свое время, а время как вы знаете – это деньги!
Картридж 85A (CE285A) подходит для принтеров: HP LaserJet P1102 HP LaserJet P1102W HP LaserJet M1130 Pro MFP HP LaserJet M1132 Pro MFP HP LaserJet M1132 Pro HP LaserJet M1210 Pro MFP HP LaserJet M1212 MFP HP LaserJet M1212NF MFP HP LaserJet M1214 Pro HP hp ce285a LaserJet M1214NFH Pro HP LaserJet M1217NFW HP LaserJet M1217
Картридж CE285A (85A)
Заправка картриджа HP CE285A на выезде
Производимая нашими мастерами заправка картриджа HP CE285A на выезде занимает всего 10 минут в Вашем присутствии, при заправке картриджей используется тонер Японского производства, что дает высокое качество отпечатанных листов.
Заправка картриджа HP CE285A в нашем сервисном центре
Восстановление картриджа HP CE285A 85A
Каждый новый раз заправляя картридж HP №85A его детали изнашиваются, что конечно сказывается на качестве печати. Поэтому помимо заправки наша компания производит восстановление картриджа, что позволят продлить срок службы картриджа, и снова вернуть высокое качество печати.
Гарантия на заправленные картриджи HP CE285A
Мы уверены в своих специалистах, поэтому наша компания предоставляет гарантию на все заправку картриджей HP CE285A без ограничения по времени. То есть, мы гарантию даем на весь ресурс заправленного нами картриджа, и если в течение этого срока возник гарантийный случай, или вас не устраивает в качестве печати, мы выезжаем на следующий день без всяких разговоров к вам на место, и производим перезаправку картриджа. Но, как правило, дефекты выявляются сразу по окончании работ, поэтому просьба, проверяйте сразу заправленные картриджи, этим вы сэкономите наше и свое время, а время как вы знаете – это деньги!
Картридж 85A (CE285A) подходит для принтеров: HP LaserJet P1102 HP LaserJet P1102W HP LaserJet M1130 Pro MFP HP LaserJet M1132 Pro MFP HP LaserJet M1132 Pro HP LaserJet M1210 Pro MFP HP LaserJet M1212 MFP HP LaserJet M1212NF MFP HP LaserJet M1214 Pro HP hp ce285a LaserJet M1214NFH Pro HP LaserJet M1217NFW HP LaserJet M1217
Картридж CE285A (85A)
http://o-keeper.ru/
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