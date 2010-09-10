Сообщение Шварц » 19 фев 2017, 23:19

koten писал(а): Чем вам ivanes не нравится?

koten писал(а): Веселый и забавный бот

Очень нравится... дык, на нем и держится форумКовал обороноспособность страны, продавал вертолеты и тельняшки... Свободно перемножает штыки и камазы на абхазов, читает польские газеты...Особенно ... газету "Курьер Пораны" близкую к министерству иностранных дел (с) ...Насчет забавного и веселого ... тонко подмечено, подаст так, что обхохочешься... до слез!