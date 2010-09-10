Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Сообщения о работе портала. Новых сервисах и возможностях, ошибках и опечатках. Ваши предложения и отзывы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Дед Анатольич
Можно отключить рекламу?
Можно отключить рекламу?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3390
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Ботов рекламных маловато, нужно больше.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.
ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
глен писал(а):Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.
ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных
Чем вам ivanes не нравится? Веселый и забавный бот
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" посвящённую сносу здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительству на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому мешала?
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
А мне не хватает плакатов от Дока про взятие Львова и Киева Моторылой с Киви.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
koten писал(а):Чем вам ivanes не нравится?
Очень нравится... дык, на нем и держится форум
Ковал обороноспособность страны, продавал вертолеты и тельняшки... Свободно перемножает штыки и камазы на абхазов, читает польские газеты...
Особенно ... газету "Курьер Пораны" близкую к министерству иностранных дел (с) ...
koten писал(а):Веселый и забавный бот
Насчет забавного и веселого ... тонко подмечено, подаст так, что обхохочешься... до слез!
заговор на фото
заговор от алкоголя
заговор от аллергии
заговор на выздоровление
заговор на экзамен
скайрим заговор изгоев
приметы и заговоры на рождество
заговор на исполнение желания
заговор чтобы найти работу
однополый приворот
заговор от сплетен
заговор от аллергии
заговор на выздоровление
заговор на экзамен
скайрим заговор изгоев
приметы и заговоры на рождество
заговор на исполнение желания
заговор чтобы найти работу
однополый приворот
заговор от сплетен
как провести диагностику на приворот
заговор на любовь парня
заговор от рака
кому церковь не мать заговор
родовое проклятие признаки
заговор в рождество на любовь
сериал гадалка на тв3 заговор на деньги
приворот без фото
магия заговоры
заговор на привлечение клиентов
заговоры в полнолуние
заговор вернуть любимого
сексуальный приворот
приворот в новогоднюю ночь
сильный заговор на тоску
как вернуть любимую женщину советы психолога
заговор на звонок
заговоры на святого николая
заговор на парня
признаки приворота у женщины
приворот на месячные
заговор от рака
кому церковь не мать заговор
родовое проклятие признаки
заговор в рождество на любовь
сериал гадалка на тв3 заговор на деньги
приворот без фото
магия заговоры
заговор на привлечение клиентов
заговоры в полнолуние
заговор вернуть любимого
сексуальный приворот
приворот в новогоднюю ночь
сильный заговор на тоску
как вернуть любимую женщину советы психолога
заговор на звонок
заговоры на святого николая
заговор на парня
признаки приворота у женщины
приворот на месячные
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя