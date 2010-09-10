Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
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Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Дед Анатольич
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3412
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Ботов рекламных маловато, нужно больше.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3192
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.
ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
глен писал(а):Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.
ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных
Чем вам ivanes не нравится? Веселый и забавный бот
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" посвящённую сносу здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительству на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому мешала?
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
А мне не хватает плакатов от Дока про взятие Львова и Киева Моторылой с Киви.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
koten писал(а):Чем вам ivanes не нравится?
Очень нравится... дык, на нем и держится форум
Ковал обороноспособность страны, продавал вертолеты и тельняшки... Свободно перемножает штыки и камазы на абхазов, читает польские газеты...
Особенно ... газету "Курьер Пораны" близкую к министерству иностранных дел (с) ...
koten писал(а):Веселый и забавный бот
Насчет забавного и веселого ... тонко подмечено, подаст так, что обхохочешься... до слез!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23 мар 2017, 13:50
ремонт двигателя
Добрый день дамы и господа!
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23 мар 2017, 13:50
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Привет дамы и господа!
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СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
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От всей души Вам всех благ!
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Есть такой интересный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
autohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие сроки
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