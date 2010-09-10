Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5693
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение ivanes » 15 ноя 2016, 12:25

Дед Анатольич
Можно отключить рекламу?
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3418
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение Vredtech » 18 дек 2016, 19:49

Ботов рекламных маловато, нужно больше.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3192
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение глен » 18 дек 2016, 20:47

Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.

:D ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных :D :D :D :D
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1351
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение koten » 23 дек 2016, 14:34

глен писал(а):
Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.

:D ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных :D :D :D :D

Чем вам ivanes не нравится? Веселый и забавный бот
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение Док » 19 фев 2017, 14:41

Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" посвящённую сносу здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительству на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому мешала?
Your friend in time Emmet L.Brown
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение UNCLE1911 » 19 фев 2017, 14:55

А мне не хватает плакатов от Дока про взятие Львова и Киева Моторылой с Киви.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3583
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение Шварц » 19 фев 2017, 23:19

koten писал(а):Чем вам ivanes не нравится?


Очень нравится... дык, на нем и держится форум :D
Ковал обороноспособность страны, продавал вертолеты и тельняшки... Свободно перемножает штыки и камазы на абхазов, читает польские газеты...
Особенно ... газету "Курьер Пораны" близкую к министерству иностранных дел (с) ...

koten писал(а):Веселый и забавный бот


Насчет забавного и веселого ... тонко подмечено, подаст так, что обхохочешься... до слез!
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Kevinexank
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Сегодня, 14:22

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