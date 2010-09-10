Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
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Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Дед Анатольич
Можно отключить рекламу?
Можно отключить рекламу?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3422
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Ботов рекламных маловато, нужно больше.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3192
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.
ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
глен писал(а):Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.
ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных
Чем вам ivanes не нравится? Веселый и забавный бот
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" посвящённую сносу здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительству на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому мешала?
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
А мне не хватает плакатов от Дока про взятие Львова и Киева Моторылой с Киви.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
koten писал(а):Чем вам ivanes не нравится?
Очень нравится... дык, на нем и держится форум
Ковал обороноспособность страны, продавал вертолеты и тельняшки... Свободно перемножает штыки и камазы на абхазов, читает польские газеты...
Особенно ... газету "Курьер Пораны" близкую к министерству иностранных дел (с) ...
koten писал(а):Веселый и забавный бот
Насчет забавного и веселого ... тонко подмечено, подаст так, что обхохочешься... до слез!
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Наш ресурс-то... того, с юмором
Браво!
Браво!
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Шварц
Заходите на ветку "Религия, конфессии". Там все уже схвачено: "Перед праздниками публикую секс селфи шлюшки без трусов с силиконом" Сообщение lucciiii » 18 апр 2017, 07:21
Заходите на ветку "Религия, конфессии". Там все уже схвачено: "Перед праздниками публикую секс селфи шлюшки без трусов с силиконом" Сообщение lucciiii » 18 апр 2017, 07:21
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
ivanes писал(а):Шварц
Заходите на ветку "Религия, конфессии". Там все уже схвачено: "Перед праздниками публикую секс селфи шлюшки без трусов с силиконом"
Схвачено? А знаете, я даже не сомневаюсь, что вы там уже побывали... ну раз советуете и рекомендуете.
Расскажете о впечатлениях?
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
Нет.Просто уточнил. Кому и что не хватает. Вы, Шварц » 18 апр 2017, 10:39
Наш ресурс-то... того, с юмором сами дали ответ.
Наш ресурс-то... того, с юмором сами дали ответ.
Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?
ivanes писал(а):Шварц писал(а):ivanes писал(а):Шварц
Заходите на ветку "Религия, конфессии". Там все уже схвачено: "Перед праздниками публикую секс селфи шлюшки без трусов с силиконом"
Схвачено? А знаете, я даже не сомневаюсь, что вы там уже побывали... ну раз советуете и рекомендуете.
Расскажете о впечатлениях?
Нет.Просто уточнил. Кому и что не хватает.
Не расскажете, значит... Ну, нет так нет... Понимаю А вы то сразу со своими советами... Эээххх
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