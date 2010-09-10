Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5791
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение ivanes » 15 ноя 2016, 12:25

Дед Анатольич
Можно отключить рекламу?
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3442
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение Vredtech » 18 дек 2016, 19:49

Ботов рекламных маловато, нужно больше.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3192
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение глен » 18 дек 2016, 20:47

Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.

:D ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных :D :D :D :D
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1352
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение koten » 23 дек 2016, 14:34

глен писал(а):
Vredtech писал(а):Ботов рекламных маловато, нужно больше.

:D ботов много, но все скучные и унылые... дайте весёлых и позитивных :D :D :D :D

Чем вам ivanes не нравится? Веселый и забавный бот
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение Док » 19 фев 2017, 14:41

Не могу найти тему: "Опять пилят деревья" посвящённую сносу здания детского садика ул.Полетаева 25 к.2 (и зелёной территории при нём) и строительству на этом месте 22-этажной башни высотки. Зачем удалили? Кому мешала?
Your friend in time Emmet L.Brown
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11149
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение UNCLE1911 » 19 фев 2017, 14:55

А мне не хватает плакатов от Дока про взятие Львова и Киева Моторылой с Киви.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3642
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение Шварц » 19 фев 2017, 23:19

koten писал(а):Чем вам ivanes не нравится?


Очень нравится... дык, на нем и держится форум :D
Ковал обороноспособность страны, продавал вертолеты и тельняшки... Свободно перемножает штыки и камазы на абхазов, читает польские газеты...
Особенно ... газету "Курьер Пораны" близкую к министерству иностранных дел (с) ...

koten писал(а):Веселый и забавный бот


Насчет забавного и веселого ... тонко подмечено, подаст так, что обхохочешься... до слез!
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3642
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение Шварц » 18 апр 2017, 10:39

Наш ресурс-то... того, с юмором :twisted:

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Браво!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5791
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение ivanes » 18 апр 2017, 16:50

Шварц
Заходите на ветку "Религия, конфессии". Там все уже схвачено: "Перед праздниками публикую секс селфи шлюшки без трусов с силиконом" Сообщение lucciiii » 18 апр 2017, 07:21
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3642
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение Шварц » 18 апр 2017, 17:03

ivanes писал(а):Шварц
Заходите на ветку "Религия, конфессии". Там все уже схвачено: "Перед праздниками публикую секс селфи шлюшки без трусов с силиконом"


Схвачено? :lol: А знаете, я даже не сомневаюсь, что вы там уже побывали... ну раз советуете и рекомендуете.
Расскажете о впечатлениях?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5791
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение ivanes » 18 апр 2017, 17:07

Нет.Просто уточнил. Кому и что не хватает. Вы, Шварц » 18 апр 2017, 10:39
Наш ресурс-то... того, с юмором :twisted: сами дали ответ.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3642
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение Шварц » 18 апр 2017, 17:19

ivanes писал(а):
Шварц писал(а):
ivanes писал(а):Шварц
Заходите на ветку "Религия, конфессии". Там все уже схвачено: "Перед праздниками публикую секс селфи шлюшки без трусов с силиконом"


Схвачено? :lol: А знаете, я даже не сомневаюсь, что вы там уже побывали... ну раз советуете и рекомендуете.
Расскажете о впечатлениях?


Нет.Просто уточнил. Кому и что не хватает.


Не расскажете, значит... Ну, нет так нет... Понимаю :lol: :lol: :lol: А вы то сразу со своими советами... Эээххх :lol:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3642
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Напишите нам что вам не хватает на rzn.info?

Сообщение Шварц » 19 апр 2017, 09:07

Ну, вот, другое дело... будто и не было грязи :lol: чистенько все...

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AlenaDuade
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 08:00

Переработка навоза в удобрение

Сообщение AlenaDuade » Сегодня, 08:43

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