RZN.info - самое цитируемое СМИ региона

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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RZN.info - самое цитируемое СМИ региона

Сообщение admin » 13 авг 2014, 13:47

Во вновь созданном рейтинге компании Медиалогия наш сайт получил первое место среди всех СМИ региона - http://www.mlg.ru/ratings/regional_medi ... 46/2014/0/
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Re: RZN.info - самое цитируемое СМИ региона

Сообщение Трофимыч » 13 авг 2014, 19:35

Чем бы дитя ни тешилось...
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: RZN.info - самое цитируемое СМИ региона

Сообщение бабайка » 15 авг 2014, 23:55

Трофимыч писал(а):Чем бы дитя ни тешилось...

Лишь бы не чесало...
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Customer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4774
Зарегистрирован: 02 авг 2010, 09:26

Re: RZN.info - самое цитируемое СМИ региона

Сообщение Customer » 21 ноя 2014, 12:08

Тщеславие мучает?
Ты - это ты, а я - это я.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: RZN.info - самое цитируемое СМИ региона

Сообщение ZZ » 21 ноя 2014, 13:32

Я даже рекламный щит видела с этой супер-новостью. :)
А кто цитирует-то? И как это определялось?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1400
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Re: RZN.info - самое цитируемое СМИ региона

Сообщение admin » 21 ноя 2014, 13:37

ZZ писал(а):Я даже рекламный щит видела с этой супер-новостью. :)
А кто цитирует-то? И как это определялось?

Есть компания федеральная - МЕДИАЛОГИЯ. Она делает рейтинги по СМИ.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: RZN.info - самое цитируемое СМИ региона

Сообщение ZZ » 21 ноя 2014, 13:43

Ясно.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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Scottsmalf
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24 фев 2017, 02:34

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