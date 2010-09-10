RZN.info - самое цитируемое СМИ региона
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8 сообщений • Страница 1 из 1
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
RZN.info - самое цитируемое СМИ региона
Во вновь созданном рейтинге компании Медиалогия наш сайт получил первое место среди всех СМИ региона - http://www.mlg.ru/ratings/regional_medi ... 46/2014/0/
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: RZN.info - самое цитируемое СМИ региона
Чем бы дитя ни тешилось...
Re: RZN.info - самое цитируемое СМИ региона
Трофимыч писал(а):Чем бы дитя ни тешилось...
Лишь бы не чесало...
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: RZN.info - самое цитируемое СМИ региона
Тщеславие мучает?
Ты - это ты, а я - это я.
Re: RZN.info - самое цитируемое СМИ региона
Я даже рекламный щит видела с этой супер-новостью.
А кто цитирует-то? И как это определялось?
А кто цитирует-то? И как это определялось?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- admin
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1400
- Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: RZN.info - самое цитируемое СМИ региона
ZZ писал(а):Я даже рекламный щит видела с этой супер-новостью.
А кто цитирует-то? И как это определялось?
Есть компания федеральная - МЕДИАЛОГИЯ. Она делает рейтинги по СМИ.
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
Re: RZN.info - самое цитируемое СМИ региона
Ясно.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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8 сообщений • Страница 1 из 1
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