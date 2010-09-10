Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 08 сен 2016, 17:45

Radakt писал(а): Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, как быстрее проехать от вокзала Рязань1 до автовокзала Приокский Торговый городок. Утром в субботу. Спасибо ответившим.

На такси быстрее всегоЕсли на общественном транспорте, то пешком до ост. Площадь Победы, перейти на другую сторону дороги, и дальше маршрутка 41 и 73, наверняка еще какая-нибудь есть, меня дополнят или сходи на bus62.ruНу или так