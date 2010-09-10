Автовокзал Приокский - Рязань 2
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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Re: Автовокзал Приокский Рязань 2
Radakt писал(а):Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, как быстрее проехать от вокзала Рязань1 до автовокзала Приокский Торговый городок. Утром в субботу. Спасибо ответившим.
На такси быстрее всего
Если на общественном транспорте, то пешком до ост. Площадь Победы, перейти на другую сторону дороги, и дальше маршрутка 41 и 73, наверняка еще какая-нибудь есть, меня дополнят или сходи на bus62.ru
Ну или так
https://yandex.ru/maps/-/CZrDUPYV
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